España

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

La actual agrupación bajo mando español integra fuerzas navales de Portugal, Letonia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Reino Unido y Alemania

Guardar
Google icon
Un militar arrodillado en una playa de arena observa el mar con tres buques de desembarco y personal militar en la orilla bajo un cielo nublado
Un militar español de la OTAN se arrodilla en la playa mientras tres buques de desembarco se acercan a la costa durante un ejercicio en el Atlántico Norte. (Armada)

La Armada española ha asumido el mando de la agrupación naval de la OTAN responsable de la vigilancia y seguridad en el Atlántico Norte, en un despliegue que moviliza a más de 3.000 militares de 13 países aliados. El dispositivo cuenta con cinco buques de la Armada española, la agrupación de desembarco de Infantería de Marina y ocho barcos aliados, en una misión que refuerza la presencia militar en un área considerada clave para el tráfico comercial, los cables submarinos y las infraestructuras energéticas que abastecen a millones de ciudadanos europeos.

El vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, comandante del Spanish Maritime Forces Headquarters dirige la operación que se desarrolla entre la costa este de los Estados Unidos y Europa durante el mes de julio. El despliegue responde a la creciente preocupación de la Alianza por asegurar la protección del flanco norte y evitar cualquier alteración en la libertad de navegación y en la seguridad de los suministros energéticos.

PUBLICIDAD

Cuatro buques de guerra navegan en aguas oceánicas bajo un cielo despejado. Uno de los buques lleva izada una bandera de España
Un ejercicio militar de la OTAN en el Atlántico Norte, liderado por España, muestra varios buques de guerra surcando las aguas oceánicas. (Armada)

Un despliegue multinacional para proteger el norte

La actual agrupación bajo mando español integra fuerzas navales de Portugal, Letonia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Reino Unido y Alemania, además de España. Durante el mes de julio, la flota opera en aguas internacionales y zonas de responsabilidad aliada, realizando patrullas de vigilancia, maniobras conjuntas y ejercicios de disuasión junto a otras marinas, como la de Japón.

A lo largo de este periodo, el grupo realizará actividades orientadas a perfeccionar la coordinación y respuesta ante posibles crisis, con el objetivo de mantener un alto nivel de preparación frente a cualquier eventualidad. La actividad se enmarca en el denominado ‘Despliegue Atlántico 26’, centrado en garantizar la seguridad en el flanco norte ante la evolución de los riesgos globales. La presencia aliada también pretende disuadir cualquier intento de interferencia en las vías marítimas y proteger los intereses compartidos de los países miembros.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. (Moncloa)

España lidera el ejercicio internacional

La Armada española destaca que asumir el mando en el Atlántico Norte refleja la capacidad nacional para coordinar y proyectar una fuerza expedicionaria en escenarios operativos de alta complejidad y exigencia internacional. El vicealmirante Pérez Puig encabeza una agrupación multinacional que, según el comunicado oficial, representa “el compromiso de España con la seguridad marítima y la defensa colectiva”, así como con la mejora de la interoperabilidad con los aliados y la cohesión dentro de la OTAN.

El despliegue busca poner en práctica la integración alcanzada con otras marinas tras años de ejercicios conjuntos, formación específica y cooperación internacional. Para la OTAN, la operación supone un avance en la presencia española, que aporta tanto medios materiales como personal cualificado y experiencia de mando en un entorno estratégico para la seguridad europea. La participación en este tipo de misiones contribuye a fortalecer la posición de España en la protección de rutas críticas y la gestión de riesgos. En un momento donde la contribución española a la Alianza se pone en duda por las tensiones diplomáticas con Donald Trump, estos ejercicios mantienen la colaboración activa.

Temas Relacionados

ArmadaMilitaresFuerzas Armadas EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google hace homenaje a Marc Cucurella para la final España vs. Argentina: busca la animación oculta

Al buscar el nombre del jugador español, un gato animado con los rizos del deportista aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla, tanto en móviles como en PC

Google hace homenaje a Marc Cucurella para la final España vs. Argentina: busca la animación oculta

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

El gobierno socialista de Emmanuel Grégoire busca reintroducir unas 20.000 viviendas al mercado mediante una presión fiscal que casi cuadruplica los tipos nacionales vigentes desde 1999

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

Por qué es importante limpiar el arenero del gato en verano y cómo hacerlo, según los expertos

El aumento de las temperaturas favorece la proliferación de bacterias y potencia los malos olores

Por qué es importante limpiar el arenero del gato en verano y cómo hacerlo, según los expertos

El circo del horror: condenados un padre y sus dos hijos que explotaron laboral y sexualmente a una familia durante cinco años en un espectáculo itinerante

Los acusados maltrataban a las víctimas prácticamente cada día y grababan los castigos

El circo del horror: condenados un padre y sus dos hijos que explotaron laboral y sexualmente a una familia durante cinco años en un espectáculo itinerante

El día a día de Arnau, un joven que lleva desde los 18 años viviendo en el campo: “Cada vez me reafirmo más en que esto es lo que quiero”

Con apenas 24 años, gestiona su propio huerto ecológico, cría a sus animales y lidera un proyecto de cría de conejos

El día a día de Arnau, un joven que lleva desde los 18 años viviendo en el campo: “Cada vez me reafirmo más en que esto es lo que quiero”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

ECONOMÍA

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

DEPORTES

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Cancelan el entrenamiento de España por riesgo de tormenta eléctrica en la víspera de la final del Mundial 2026 contra Argentina

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla