España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

Un militar español de la OTAN se arrodilla en la playa mientras tres buques de desembarco se acercan a la costa durante un ejercicio en el Atlántico Norte. (Armada)

La Armada española ha asumido el mando de la agrupación naval de la OTAN responsable de la vigilancia y seguridad en el Atlántico Norte, en un despliegue que moviliza a más de 3.000 militares de 13 países aliados. El dispositivo cuenta con cinco buques de la Armada española, la agrupación de desembarco de Infantería de Marina y ocho barcos aliados, en una misión que refuerza la presencia militar en un área considerada clave para el tráfico comercial, los cables submarinos y las infraestructuras energéticas que abastecen a millones de ciudadanos europeos.

El vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, comandante del Spanish Maritime Forces Headquarters dirige la operación que se desarrolla entre la costa este de los Estados Unidos y Europa durante el mes de julio. El despliegue responde a la creciente preocupación de la Alianza por asegurar la protección del flanco norte y evitar cualquier alteración en la libertad de navegación y en la seguridad de los suministros energéticos.

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Un ejercicio militar de la OTAN en el Atlántico Norte, liderado por España, muestra varios buques de guerra surcando las aguas oceánicas. (Armada)

Un despliegue multinacional para proteger el norte

La actual agrupación bajo mando español integra fuerzas navales de Portugal, Letonia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Reino Unido y Alemania, además de España. Durante el mes de julio, la flota opera en aguas internacionales y zonas de responsabilidad aliada, realizando patrullas de vigilancia, maniobras conjuntas y ejercicios de disuasión junto a otras marinas, como la de Japón.

A lo largo de este periodo, el grupo realizará actividades orientadas a perfeccionar la coordinación y respuesta ante posibles crisis, con el objetivo de mantener un alto nivel de preparación frente a cualquier eventualidad. La actividad se enmarca en el denominado ‘Despliegue Atlántico 26’, centrado en garantizar la seguridad en el flanco norte ante la evolución de los riesgos globales. La presencia aliada también pretende disuadir cualquier intento de interferencia en las vías marítimas y proteger los intereses compartidos de los países miembros.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. (Moncloa)

España lidera el ejercicio internacional

La Armada española destaca que asumir el mando en el Atlántico Norte refleja la capacidad nacional para coordinar y proyectar una fuerza expedicionaria en escenarios operativos de alta complejidad y exigencia internacional. El vicealmirante Pérez Puig encabeza una agrupación multinacional que, según el comunicado oficial, representa “el compromiso de España con la seguridad marítima y la defensa colectiva”, así como con la mejora de la interoperabilidad con los aliados y la cohesión dentro de la OTAN.

El despliegue busca poner en práctica la integración alcanzada con otras marinas tras años de ejercicios conjuntos, formación específica y cooperación internacional. Para la OTAN, la operación supone un avance en la presencia española, que aporta tanto medios materiales como personal cualificado y experiencia de mando en un entorno estratégico para la seguridad europea. La participación en este tipo de misiones contribuye a fortalecer la posición de España en la protección de rutas críticas y la gestión de riesgos. En un momento donde la contribución española a la Alianza se pone en duda por las tensiones diplomáticas con Donald Trump, estos ejercicios mantienen la colaboración activa.

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