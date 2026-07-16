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El rey Carlos III brinda con cerveza entre risas tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: “Quizás sea un buen día para ahogar algunas penas”

Tras la devastadora reacción del príncipe Guillermo, el monarca ha decidido tirar de humor durante una visita a una cervecería

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El Rey Carlos III de Inglaterra captado en un pub donde, entre risas y aplausos, bromea diciendo que 'quizás sea un buen día para ahogar algunas penas' tras la derrota de su país en el Mundial 2026.

El rey Carlos III ha reaccionado con humor a la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026: apenas unas horas después del 2-1, el monarca ha bromeado en una cervecería de Dorset con que quizá era “un buen día para ahogar algunas penas”, en un país que se ha quedado a las puertas de su primera final en 60 años.

Más de 24 millones de ingleses siguieron el partido en BBC One e iPlayer, lo que ha convertido el encuentro en la emisión más vista del año en Reino Unido. La derrota en Atlanta, Georgia, ha impedido a la selección inglesa alcanzar una final mundialista por primera vez en seis décadas. Tras este triste episodio para los ingleses, Carlos III ha visitado el jueves la fábrica Hall & Woodhouse Badger Brewery, en Blandford, Dorset.

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Junto a la reina Camila, ha inaugurado las celebraciones del 250 aniversario de esta cervecera regional independiente. Allí ha tirado una pinta de Fursty Ferret, una ale ámbar de 3,4% de graduación y una de las más vendidas de la compañía. Antes de probar la cerveza, el rey ha sonreído y ha dicho: “Quizá hoy sea un buen día para ahogar algunas penas”. Camila, que estaba a su lado, se ha reído y ha asentido al entender perfectamente a lo que se refería.

El rey Carlos III brinda con cerveza entre risas tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026 (Grosby)
El rey Carlos III brinda con cerveza entre risas tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026 (Grosby)

Carlos III reacciona a la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026

El cómico comentario de Carlos III ha llegado la mañana siguiente al revés de Inglaterra en semifinales. El país ha visto cómo el equipo se quedaba fuera de la final tras caer 2-1 ante Argentina. El rey ya había enviado un mensaje a Harry Kane y al resto de la selección en redes sociales justo después del partido. “Mis condolencias a Harry y al equipo”, escribió antes de añadir: “Aunque hoy los Three Lions os estéis lamiendo las heridas, seguís siendo el orgullo de una nación y os levantaréis de nuevo”.

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Durante la visita, la pareja real también ha conocido a aprendices de elaboración de cerveza y cocina, y ha presenciado una competición culinaria de estilo MasterChef entre cocineros en formación. La cervecera, fundada en 1777 por Charles Hall, celebrará su 250 aniversario el próximo año. La empresa produce actualmente más de nueve millones de pintas al año, emplea a más de 1.500 personas y gestiona unos 140 pubs por el sur de Inglaterra.

El rey Carlos III también ha hablado con Paul Barnett, director financiero de la compañía, sobre el impacto del Mundial 2026 en el negocio, centrado sobre todo en pubs orientados a la restauración y sin pantallas para ver partidos de fútbol. El príncipe Guillermo, antiguo presidente de la Federación Inglesa y actual patrono real de la entidad, también ha reaccionado en internet tras la derrota. “Abatido. Inglaterra, lo disteis todo y todos estamos muy orgullosos de vosotros”, ha escrito en un mensaje firmado personalmente.

El rey Carlos III brinda con cerveza entre risas tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026 (Grosby)
El rey Carlos III brinda con cerveza entre risas tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026 (Grosby)

La decepción del príncipe Guillermo

En esa misma publicación, el príncipe Guillermo ha añadido: “Gracias a todos, dentro y fuera del campo, por un torneo increíble. La lucha y la fe que habéis mostrado nos han inspirado a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantened la cabeza alta”. A comienzos de este mes, el príncipe de Gales había sugerido en el pódcast New Heights, de Jason y Travis Kelce, que viajaría a Estados Unidos si Inglaterra alcanzaba la final del Mundial. No está previsto que asista en persona al partido por el tercer puesto del sábado.

La princesa Ana también se ha referido a la eliminación durante una visita a Tailandia el jueves. En un acto deportivo Play for Change para jóvenes organizado en Bangkok por Save the Children y la Liverpool Football Club Foundation, donde coincidió con el exdelantero inglés Emile Heskey, ha dicho: “Sabemos manejar el fracaso esta mañana y algunos no habéis dormido mucho, así que me disculpo”.

El rey Carlos III y la reina Camila en Dorset (JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS)
El rey Carlos III y la reina Camila en Dorset (JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS)

Inglaterra todavía no ha terminado su participación en el torneo y se medirá a Francia en el partido por el tercer puesto el sábado en Miami, con inicio a las 23:00 horas. El seleccionador Thomas Tuchel ha resumido el ánimo del vestuario con estas palabras: “Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere jugar este partido. Quieren jugar la final. Lo dimos todo para conseguirlo”.

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