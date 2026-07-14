España

La UE y Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar: cómo afectará a la relación entre España y la colonia británica

Uno de los cambios más relevantes será la desaparición de la verja que durante décadas ha marcado la frontera física entre ambos territorios

Guardar
Google icon
Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar, a 19 de junio de 2026 en Gibraltar. (Francisco J. Olmo / Europa Press)
Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar, a 19 de junio de 2026 en Gibraltar. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La relación entre España, Gibraltar y el Reino Unido inicia una nueva etapa tras la firma del acuerdo que regulará el encaje del Peñón después del Brexit. El pacto, alcanzado entre la Unión Europea y Londres, elimina a partir de este miércoles la histórica verja que separaba ambos territorios, modifica los controles fronterizos y establece un nuevo marco para la circulación de personas y mercancías. Además, abre un escenario con importantes implicaciones económicas y sociales para el campo de Gibraltar y para los miles de trabajadores que cruzan la frontera cada día.

El acuerdo fue firmado este martes en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, con la presencia del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Con esta rúbrica se completa el último trámite antes de su entrada provisional en vigor, prevista para el 15 de julio, mientras continúa el proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo y del Parlamento británico.

PUBLICIDAD

Los Estados miembros de la Unión Europea ya habían dado su visto bueno a los textos legales el pasado mes de abril. Este tratado completa el marco de relaciones diseñado tras el Brexit y busca garantizar la estabilidad en una zona especialmente sensible tanto desde el punto de vista político como económico.

Uno de los cambios más relevantes será la desaparición de la verja que durante décadas ha marcado la frontera física entre Gibraltar y España. Con ello desaparecerán también los controles tradicionales de paso, una medida que pretende facilitar el tránsito de las miles de personas que cruzan diariamente entre La Línea de la Concepción y el Peñón por motivos laborales o personales.

PUBLICIDAD

La eliminación de esa barrera física supondrá el fin de las largas colas que se registraban en los accesos, especialmente durante las horas punta. El objetivo es favorecer una movilidad fluida sin comprometer la seguridad del espacio Schengen ni el funcionamiento del mercado único europeo.

La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

Cambios en el acceso y en materia comercial

Los controles fronterizos no desaparecerán por completo, sino que cambiarán de ubicación. A partir de ahora, los pasajeros que lleguen al aeropuerto de Gibraltar estarán sometidos a un sistema de doble inspección. Las autoridades gibraltareñas asumirán el control migratorio y policial, mientras que funcionarios españoles realizarán las comprobaciones necesarias para proteger el espacio Schengen, siguiendo un modelo similar al que ya funciona en la estación londinense de St. Pancras para los viajeros que se desplazan a Francia.

El nuevo tratado también introduce cambios en el transporte y en la actividad económica. Entre ellos figura la posibilidad de establecer vuelos directos entre Gibraltar y distintos destinos de la Unión Europea, una opción que hasta ahora estaba limitada por la situación derivada del Brexit.

En el ámbito comercial, el acuerdo elimina los controles sobre las mercancías que circulen entre España y Gibraltar y refuerza la cooperación entre las autoridades aduaneras de ambas partes. Además, contempla una convergencia progresiva en materia fiscal. Gibraltar implantará un impuesto indirecto equivalente al IVA, que arrancará con un tipo del 15% y alcanzará una equiparación gradual con el sistema europeo en un plazo de tres años.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que este pacto representa “la última pieza del puzle del Brexit” y ha asegurado que abre “una nueva era" en las relaciones entre España y el Reino Unido. Según explicó, el acuerdo también ofrece nuevas oportunidades tanto para Gibraltar como para el Campo de Gibraltar, dos territorios cuya actividad económica mantiene una estrecha interdependencia.

Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja, a 1 de abril de 2026 en Cádiz, España. (Nono Rico / Europa Press)
Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja, a 1 de abril de 2026 en Cádiz, España. (Nono Rico / Europa Press)

Reacciones desde le mundo empresarial

Desde el ámbito empresarial, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz ha valorado positivamente el tratado al considerar que aporta mayor estabilidad institucional y jurídica tras años de incertidumbre. No obstante, la organización también ha advertido de que el acuerdo, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales que arrastra la comarca.

Su presidente, José Andrés Santos, ha señalado que el verdadero alcance del tratado dependerá de cómo se apliquen en la práctica todas las medidas acordadas. En su opinión, las empresas necesitan sobre todo seguridad jurídica, procedimientos ágiles y reglas claras que permitan desarrollar su actividad sin nuevas cargas administrativas.

La patronal gaditana también considera que el nuevo escenario puede favorecer la inversión y la cooperación empresarial entre ambas orillas de la frontera, aunque insiste en que resulta imprescindible impulsar nuevas iniciativas para mejorar la competitividad del territorio. Entre ellas vuelve a situar como prioridad la creación de una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar, una propuesta respaldada por distintas organizaciones empresariales que consideran clave para atraer inversiones, generar empleo y aprovechar las oportunidades que puede abrir esta nueva etapa en las relaciones entre España y Gibraltar.

Temas Relacionados

GibraltarReino UnidoUnión EuropeaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

La retransmisión oficial del acto captó al presidente del Gobierno consultando de forma reiterada su teléfono móvil justo cuando se hacía pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

La mayoría del Congreso bloquea el primer paso para aprobar las cuentas públicas de 2027 y deja al Ejecutivo ante un nuevo revés parlamentario

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

Luis Goytisolo, el escritor que ideó la tetralogía ‘Antagonía’ tras ser encarcelado por el franquismo, fue candidato al Nobel y ocupó la silla C de la RAE

El novelista Premio Nacional de las Letras en 2013 falleció el domingo a los 91 años

Luis Goytisolo, el escritor que ideó la tetralogía ‘Antagonía’ tras ser encarcelado por el franquismo, fue candidato al Nobel y ocupó la silla C de la RAE

Se hacía pasar por un anciano para robar bancos: el líder de una banda fue detenido tras hacerse con un botín de 250.000 euros

En el registro de su vivienda se hallaron armas, dinero en efectivo y material presuntamente utilizado en los atracos

Se hacía pasar por un anciano para robar bancos: el líder de una banda fue detenido tras hacerse con un botín de 250.000 euros

Varios muertos y seis desaparecidos en un incendio de un edificio en Bruselas: las víctimas quedaron atrapadas en los ascensores

En el momento del incendio, más de 200 trabajadores se encontraban en el edificio

Varios muertos y seis desaparecidos en un incendio de un edificio en Bruselas: las víctimas quedaron atrapadas en los ascensores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

Las palabras de Juanma Moreno tras el incendio en Los Gallardos provocan el primer choque con Vox: “Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático”

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

ECONOMÍA

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

DEPORTES

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

A qué hora juega España contra Francia y donde ver el partido gratis: la Selección busca la final del Mundial contra el todopoderoso equipo de Mbappé

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”