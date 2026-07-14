La UE y Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar: cómo afectará a la relación entre España y la colonia británica

Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar, a 19 de junio de 2026 en Gibraltar. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La relación entre España, Gibraltar y el Reino Unido inicia una nueva etapa tras la firma del acuerdo que regulará el encaje del Peñón después del Brexit. El pacto, alcanzado entre la Unión Europea y Londres, elimina a partir de este miércoles la histórica verja que separaba ambos territorios, modifica los controles fronterizos y establece un nuevo marco para la circulación de personas y mercancías. Además, abre un escenario con importantes implicaciones económicas y sociales para el campo de Gibraltar y para los miles de trabajadores que cruzan la frontera cada día.

El acuerdo fue firmado este martes en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, con la presencia del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Con esta rúbrica se completa el último trámite antes de su entrada provisional en vigor, prevista para el 15 de julio, mientras continúa el proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo y del Parlamento británico.

PUBLICIDAD

Los Estados miembros de la Unión Europea ya habían dado su visto bueno a los textos legales el pasado mes de abril. Este tratado completa el marco de relaciones diseñado tras el Brexit y busca garantizar la estabilidad en una zona especialmente sensible tanto desde el punto de vista político como económico.

Uno de los cambios más relevantes será la desaparición de la verja que durante décadas ha marcado la frontera física entre Gibraltar y España. Con ello desaparecerán también los controles tradicionales de paso, una medida que pretende facilitar el tránsito de las miles de personas que cruzan diariamente entre La Línea de la Concepción y el Peñón por motivos laborales o personales.

PUBLICIDAD

La eliminación de esa barrera física supondrá el fin de las largas colas que se registraban en los accesos, especialmente durante las horas punta. El objetivo es favorecer una movilidad fluida sin comprometer la seguridad del espacio Schengen ni el funcionamiento del mercado único europeo.

La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

Cambios en el acceso y en materia comercial

Los controles fronterizos no desaparecerán por completo, sino que cambiarán de ubicación. A partir de ahora, los pasajeros que lleguen al aeropuerto de Gibraltar estarán sometidos a un sistema de doble inspección. Las autoridades gibraltareñas asumirán el control migratorio y policial, mientras que funcionarios españoles realizarán las comprobaciones necesarias para proteger el espacio Schengen, siguiendo un modelo similar al que ya funciona en la estación londinense de St. Pancras para los viajeros que se desplazan a Francia.

PUBLICIDAD

El nuevo tratado también introduce cambios en el transporte y en la actividad económica. Entre ellos figura la posibilidad de establecer vuelos directos entre Gibraltar y distintos destinos de la Unión Europea, una opción que hasta ahora estaba limitada por la situación derivada del Brexit.

En el ámbito comercial, el acuerdo elimina los controles sobre las mercancías que circulen entre España y Gibraltar y refuerza la cooperación entre las autoridades aduaneras de ambas partes. Además, contempla una convergencia progresiva en materia fiscal. Gibraltar implantará un impuesto indirecto equivalente al IVA, que arrancará con un tipo del 15% y alcanzará una equiparación gradual con el sistema europeo en un plazo de tres años.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que este pacto representa “la última pieza del puzle del Brexit” y ha asegurado que abre “una nueva era" en las relaciones entre España y el Reino Unido. Según explicó, el acuerdo también ofrece nuevas oportunidades tanto para Gibraltar como para el Campo de Gibraltar, dos territorios cuya actividad económica mantiene una estrecha interdependencia.

Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja, a 1 de abril de 2026 en Cádiz, España. (Nono Rico / Europa Press)

Reacciones desde le mundo empresarial

Desde el ámbito empresarial, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz ha valorado positivamente el tratado al considerar que aporta mayor estabilidad institucional y jurídica tras años de incertidumbre. No obstante, la organización también ha advertido de que el acuerdo, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales que arrastra la comarca.

PUBLICIDAD

Su presidente, José Andrés Santos, ha señalado que el verdadero alcance del tratado dependerá de cómo se apliquen en la práctica todas las medidas acordadas. En su opinión, las empresas necesitan sobre todo seguridad jurídica, procedimientos ágiles y reglas claras que permitan desarrollar su actividad sin nuevas cargas administrativas.

La patronal gaditana también considera que el nuevo escenario puede favorecer la inversión y la cooperación empresarial entre ambas orillas de la frontera, aunque insiste en que resulta imprescindible impulsar nuevas iniciativas para mejorar la competitividad del territorio. Entre ellas vuelve a situar como prioridad la creación de una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar, una propuesta respaldada por distintas organizaciones empresariales que consideran clave para atraer inversiones, generar empleo y aprovechar las oportunidades que puede abrir esta nueva etapa en las relaciones entre España y Gibraltar.

PUBLICIDAD