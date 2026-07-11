Todos los detalles del reencuentro del rey Carlos III con sus nietos Lilibet y Archie después de cuatro años: una reunión privada muy lejos de Buckingham Palace

El rey Carlos III vuelve a ver sus nietos. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La residencia de Highgrove fue escenario de un reencuentro largamente pospuesto: el rey Carlos III recibió a sus nietos Archie y Lilibet, acompañados por sus padres, Harry y Meghan Markle. Este encuentro, celebrado tras cuatro años de separación, se realizó en un ambiente estrictamente privado, lejos de las cámaras y la presión mediática que suele rodear a la familia real.

La reunión, según confirma Vanity Fair, se llevó a cabo la tarde del viernes 10 de julio, una vez finalizados los compromisos oficiales tanto del rey como del príncipe Harry. Highgrove, adquirida por Carlos en 1980, es un lugar de significado personal y representa un espacio alejado de la formalidad de Buckingham y Windsor. La elección de este entorno privado subraya la voluntad de ambas partes de preservar la intimidad familiar en un contexto de distanciamiento y tensiones acumuladas que arrastran durante los últimos años.

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Según fuentes próximas a los Sussex, Meghan Markle y sus hijos regresaron al Reino Unido en un vuelo privado, tras una estancia en Europa, con la única intención de propiciar este momento familiar. La duquesa decidió no participar en eventos públicos, cancelando incluso su presencia en una actividad relacionada con los Juegos Invictus en Birmingham. La discreción fue total: el Palacio de Buckingham no difundió imágenes ni detalles del encuentro, resaltando su carácter estrictamente personal.

La infancia de Archie y Lilibet en Estados Unidos

Para Archie y Lilibet, este reencuentro marcó el primer contacto significativo con su abuelo desde 2022, año en que visitaron el Reino Unido para el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. En esa ocasión, los niños compartieron un breve momento con la entonces monarca, según relató Harry en su libro autobiográfico. Desde entonces, la vida de los hijos del duque y la duquesa de Sussex transcurre en Estados Unidos, lejos de la familia real y de la vida pública británica.

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La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

El nacimiento de Archie en Londres, en mayo de 2019, precedió a la decisión de sus padres de abandonar sus funciones reales y mudarse primero a Canadá y después a California. Lilibet, por su parte, nació en suelo estadounidense en 2021. Ambos han crecido prácticamente ajenos al Reino Unido, con visitas esporádicas y una relación limitada con sus abuelos y bisabuelos maternos. El rey Carlos solo había visto a su nieta en una ocasión anterior, durante su primer año de vida.

La ausencia de los príncipes de Gales

Mientras en Highgrove se producía el esperado reencuentro, Guillermo y Kate Middleton permanecieron en Windsor, asistiendo a un evento benéfico de polo. La ausencia de los príncipes de Gales en la reunión familiar refuerza la imagen de distanciamiento entre los hermanos, una constante desde la partida de Harry y Meghan del Reino Unido. La agenda oficial y la voluntad de evitar la exposición mediática sirvieron como argumentos para justificar la separación de escenarios, en una jornada especialmente sensible para la monarquía.

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La falta de apoyo familiar y la ausencia de los príncipes de Gales. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

En términos generales, la noticia del reencuentro generó reacciones positivas tanto en los medios internacionales como en la opinión pública. El sentimiento predominante fue de satisfacción ante la posibilidad de que el monarca, marcado por la edad y la enfermedad, pudiera volver a ver a Archie y Lilibet después de cuatro años. La distancia afectiva y geográfica había sido motivo de indignación y tristeza en sectores del público británico, sensibles a la imagen de un abuelo privado de contacto con sus nietos por razones ajenas a su voluntad en medio de polémicas y distanciamientos.