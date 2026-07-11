España

Todos los detalles del reencuentro del rey Carlos III con sus nietos Lilibet y Archie después de cuatro años: una reunión privada muy lejos de Buckingham Palace

El príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto a Inglaterra con sus hijos para un encuentro alejado de los espacios oficiales

Guardar
Google icon
El rey Carlos III en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
El rey Carlos III vuelve a ver sus nietos. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La residencia de Highgrove fue escenario de un reencuentro largamente pospuesto: el rey Carlos III recibió a sus nietos Archie y Lilibet, acompañados por sus padres, Harry y Meghan Markle. Este encuentro, celebrado tras cuatro años de separación, se realizó en un ambiente estrictamente privado, lejos de las cámaras y la presión mediática que suele rodear a la familia real.

La reunión, según confirma Vanity Fair, se llevó a cabo la tarde del viernes 10 de julio, una vez finalizados los compromisos oficiales tanto del rey como del príncipe Harry. Highgrove, adquirida por Carlos en 1980, es un lugar de significado personal y representa un espacio alejado de la formalidad de Buckingham y Windsor. La elección de este entorno privado subraya la voluntad de ambas partes de preservar la intimidad familiar en un contexto de distanciamiento y tensiones acumuladas que arrastran durante los últimos años.

PUBLICIDAD

Según fuentes próximas a los Sussex, Meghan Markle y sus hijos regresaron al Reino Unido en un vuelo privado, tras una estancia en Europa, con la única intención de propiciar este momento familiar. La duquesa decidió no participar en eventos públicos, cancelando incluso su presencia en una actividad relacionada con los Juegos Invictus en Birmingham. La discreción fue total: el Palacio de Buckingham no difundió imágenes ni detalles del encuentro, resaltando su carácter estrictamente personal.

La infancia de Archie y Lilibet en Estados Unidos

Para Archie y Lilibet, este reencuentro marcó el primer contacto significativo con su abuelo desde 2022, año en que visitaron el Reino Unido para el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. En esa ocasión, los niños compartieron un breve momento con la entonces monarca, según relató Harry en su libro autobiográfico. Desde entonces, la vida de los hijos del duque y la duquesa de Sussex transcurre en Estados Unidos, lejos de la familia real y de la vida pública británica.

PUBLICIDAD

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

El nacimiento de Archie en Londres, en mayo de 2019, precedió a la decisión de sus padres de abandonar sus funciones reales y mudarse primero a Canadá y después a California. Lilibet, por su parte, nació en suelo estadounidense en 2021. Ambos han crecido prácticamente ajenos al Reino Unido, con visitas esporádicas y una relación limitada con sus abuelos y bisabuelos maternos. El rey Carlos solo había visto a su nieta en una ocasión anterior, durante su primer año de vida.

La ausencia de los príncipes de Gales

Mientras en Highgrove se producía el esperado reencuentro, Guillermo y Kate Middleton permanecieron en Windsor, asistiendo a un evento benéfico de polo. La ausencia de los príncipes de Gales en la reunión familiar refuerza la imagen de distanciamiento entre los hermanos, una constante desde la partida de Harry y Meghan del Reino Unido. La agenda oficial y la voluntad de evitar la exposición mediática sirvieron como argumentos para justificar la separación de escenarios, en una jornada especialmente sensible para la monarquía.

La falta de apoyo familiar y la ausencia de los príncipes de Gales. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)
La falta de apoyo familiar y la ausencia de los príncipes de Gales. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

En términos generales, la noticia del reencuentro generó reacciones positivas tanto en los medios internacionales como en la opinión pública. El sentimiento predominante fue de satisfacción ante la posibilidad de que el monarca, marcado por la edad y la enfermedad, pudiera volver a ver a Archie y Lilibet después de cuatro años. La distancia afectiva y geográfica había sido motivo de indignación y tristeza en sectores del público británico, sensibles a la imagen de un abuelo privado de contacto con sus nietos por razones ajenas a su voluntad en medio de polémicas y distanciamientos.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaMeghan MarklePríncipe HarryCarlos III de InglaterraÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: el fuego en Los Gallardos (Almería) afecta ya a 6.600 hectáreas

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Última hora de los incendios en España, en directo: el fuego en Los Gallardos (Almería) afecta ya a 6.600 hectáreas

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La tasa de desempleo se situó en el 10,5% durante 2025, el mejor dato registrado desde 2008

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

El incendio en Los Gallardos (Almería), en imágenes: casas quemadas, coches calcinados y el avance de las llamas

El fuego ya ha afectado a una superficie de 6.600 hectáreas y ha dejado 12 víctimas mortales

El incendio en Los Gallardos (Almería), en imágenes: casas quemadas, coches calcinados y el avance de las llamas

Esta es la razón por la que el tiempo parece detenerse y no tiene que ver con el aburrimiento

Los científicos revelan que el entorno está relacionado con la manera en la que la que percibimos el tiempo

Esta es la razón por la que el tiempo parece detenerse y no tiene que ver con el aburrimiento

Resultados ganadores del Super Once del 11 julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 11 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial