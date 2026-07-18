La tarifa de la luz en España para este domingo

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este domingo 19 de julio, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 19 de julio

Tarifa media: 91.97 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 176.02 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.07 euros por megavatio hora

La tarifa del servicio eléctrico por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 19 de julio, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 166.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 163.13 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 161.86 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 156.5 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 152.07 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 157.15 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 158.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 166.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 129.49 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 80.93 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.86 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 120.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 166.68 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 176.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.0 euros por megavatio hora.