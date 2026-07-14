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La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia

En una cumbre en París, 37 países ratificaron la asistencia a Kiev, avalaron un impulso a la defensa antiaérea y fijaron una línea de endurecimiento económico contra Moscú con un pedido de tregua

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La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia (REUTERS)
La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia (REUTERS)

La Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania reafirmó en París su apoyo a Kiev en el plano militar y económico y acordó reforzar la defensa antiaérea ucraniana, además de preparar nuevas sanciones contra Rusia para empujar a Moscú a unas negociaciones con garantías de seguridad, según una declaración conjunta difundida tras la cumbre.

De acuerdo con un reporte de Reuters, los 37 países de la coalición sostuvieron que mantendrán el respaldo “durante el tiempo que sea necesario” y remarcaron que el objetivo incluye asistencia “militar, financiera y civil”. En el documento, los líderes también reiteraron el pedido de “un alto el fuego completo e inmediato”.

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En el capítulo militar, los participantes manifestaron su disposición a elevar el suministro de sistemas de defensa aérea, interceptores y armamento de largo alcance. Según informó Reuters, la cumbre en París también sirvió para respaldar el lanzamiento de la Coalición Antibalística, una iniciativa impulsada por diez países europeos.

Ese nuevo grupo reúne a Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Noruega, y plantea acelerar la fabricación de interceptores y otras capacidades de defensa antiaérea, incluidos misiles Patriot de Estados Unidos producidos bajo licencia. La declaración de los firmantes definió la alianza como una iniciativa “puramente defensiva” y abierta a nuevos participantes, con la meta de apoyar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa.

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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky señaló que el proyecto Freya, citado como una vía para desarrollar capacidades conjuntas, podría alcanzar operatividad en el plazo de un año. Zelensky realizó esa previsión en una rueda de prensa en la que compareció junto con los tres copresidentes de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer, según detalló Reuters.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky señaló que el proyecto Freya, citado como una vía para desarrollar capacidades conjuntas, podría alcanzar operatividad en el plazo de un año (REUTERS)
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky señaló que el proyecto Freya, citado como una vía para desarrollar capacidades conjuntas, podría alcanzar operatividad en el plazo de un año (REUTERS)

En un mensaje en redes sociales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el esfuerzo industrial a la cooperación europea. “Cooperar es la mejor forma de afrontar los desafíos del presente y del futuro”, escribió, y añadió que “la seguridad de Europa también se construye desde la innovación y la colaboración con las empresas”. En el lanzamiento de la Coalición Antibalística participaron trece consorcios y compañías europeas del sector, entre ellas la española SENER.

La cumbre también abordó el endurecimiento de la presión económica sobre Rusia. “Estamos comprometidos a intensificar la presión económica sobre Rusia mientras continúe atacando a Ucrania”, señalaron los dirigentes en su declaración final. El texto añadió: “Seguiremos reforzando nuestras sanciones y coordinando nuestras acciones para evitar que sean eludidas” por la llamada “flota fantasma”, utilizada para sortear restricciones internacionales.

Macron afirmó que la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones con impacto en el sector bancario y financiero, el complejo militar-industrial y las redes que, según las autoridades europeas, facilitan la evasión de las medidas vigentes. El mandatario francés también mencionó coordinación con el Reino Unido y saludó medidas recientes adoptadas por Estados Unidos para endurecer la presión económica sobre Rusia, de acuerdo con Reuters.

El presidente francés anunció un refuerzo de las operaciones contra la “flota fantasma” que Rusia utiliza para exportar hidrocarburos al margen de las sanciones. Francia, junto con aliados europeos, entre ellos españoles, británicos y suecos, ampliará esas acciones y París albergará en septiembre una reunión ministerial para coordinar nuevos esfuerzos, según la información compartida tras la cumbre.

Macron afirmó que la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones con impacto en el sector bancario y financiero, el complejo militar-industrial y las redes que, según las autoridades europeas, facilitan la evasión de las medidas vigentes (REUTERS)
Macron afirmó que la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones con impacto en el sector bancario y financiero, el complejo militar-industrial y las redes que, según las autoridades europeas, facilitan la evasión de las medidas vigentes (REUTERS)

En el terreno político y de seguridad, los aliados de Ucrania sostuvieron que un eventual acuerdo de paz debe incluir garantías de seguridad vinculantes y apoyo militar de largo plazo. También informaron que la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U), lista para desplegarse después de un alto el fuego, realizará en los próximos meses maniobras militares para exhibir su capacidad de intervención.

Los ejercicios se realizarán por tierra, aire y mar en países vecinos a Ucrania. Macron declaró que esas maniobras buscan demostrar que los aliados están “preparados, decididos y son creíbles” para actuar una vez que se alcance un alto el fuego. Según precisó el dirigente francés, la misión mantendrá un carácter “puramente defensivo” y no funcionará “en ningún caso” como un mecanismo de supervisión del alto el fuego, sino como un apoyo para su sostenibilidad, para la regeneración de las fuerzas armadas ucranianas y para facilitar la reanudación de actividades como el tráfico marítimo y las conexiones aéreas.

La secuencia de gestos políticos y militares tendrá una nueva escena este martes en los Campos Elíseos. Medio millar de efectivos de la Coalición de Voluntarios, incluidos ucranianos, abrirán el desfile del 14 de julio por la Fiesta Nacional francesa. España participará con 21 militares y un F-18, según la información compartida tras la cumbre.

(Con información de EFE)

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