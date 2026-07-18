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Los candidatos del PP en las ciudades gallegas marcan como meta "un cambio" donde no gobiernan y mantener Lugo y Ferrol

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Los candidatos del PP para la Alcaldía de las siete ciudades gallegas han lanzado sus candidaturas este sábado con la pretensión de un "cambio" y mostrar "otras formas de gobernar" allí donde no lo hacen --solo ostentan los bastones de mando de Ferrol y Lugo--. Además, han reivindicado a sus equipos por el trabajo realizado.

Lo han hecho en un acto multitudinario que ha reunido a los alcaldables 'populares' de todas las capitales de provincia españolas en Santiago de Compostela, elegida como "inicio de nuevos caminos". En total, han sido 54 representantes municipales, que han intervenido por orden alfabético con un minuto por persona. El evento ha estado acompañado por el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al que los candidatos le han mostrado su confianza de cara a las generales.

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Galicia ha sido el único territorio que ha presentado a los candidatos de todas sus ciudades al jugar en casa. La mayoría de ellos repiten, con dos excepciones: Luisa Sánchez, que asumió la presidencia del PP de Vigo a inicios de 2025, concurrirá por la ciudad olívica; y Ana Méndez lo hará por Ourense, que ha sido la mayor incógnita hasta el viernes.

El candidato de Santiago, Borja Verea, ha sido el encargado de abrir el acto al ser el representante de la ciudad anfitriona. El compostelano ha asegurado que se va a "dejar la piel" para abrir una "nueva etapa" en la ciudad, que, en sus palabras, "está preparada" para ello.

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Verea ha defendido que los 'populares' entienden la política, en lugar de como "una profesión", "de una manera totalmente diferente". En sus palabras, su objetivo es convertir el día a día "en esperanza e ilusión" para los ciudadanos. "Santiago puede más, Santiago quiere más, Santiago merece más y además estará en buenas manos", ha prometido.

DE A CORUÑA A VIGO

Miguel Lorenzo, el alcaldable por A Coruña, ha asegurado que cuenta con un "gran proyecto" y un "gran equipo preparado" para ofrecer "otras formas de gobernar". "En la cercanía y escuchando a la gente", ha perfilado. También ha reivindicado su victoria en votos "frente a los pactos de perdedores" --sacó un concejal más que el PSOE, que gobierna con el apoyo del BNG--.

El único de los alcaldes investidos tras las elecciones, el ferrolano José Manuel Rey Varela, ha tirado de anécdota para defender su mandato, recordando a una vecina que le pidió "cambiar las cosas": "Hace unos días la volví a llamar. Le dije: '¿Tú cómo ves las cosas?'. 'Ferrol crece en población, en empleo, en oportunidades y tiene proyectos en marcha que nos están permitiendo volver a ponerlo en lo más alto', me decía Mercedes. '¿Pues qué vas a hacer?'".

También ha intervenido Elena Candia, que fue investida como alcaldesa de Lugo hace unos meses tras una moción de censura pactada con una tránsfuga del PSOE. En sus palabras, asumió el cargo "con determinación, con honestidad y con valores" y ha ratificado su "compromiso" para "seguir mejorando" la ciudad a partir del 2027. Al igual que otros candidatos, Candia se ha dirigido a Feijóo para darle su confianza y desearle "mucha suerte".

Ana Méndez, que anunció su candidatura el viernes, ha mostrado "muchísima humildad, ilusión y orgullo", la misma que le trasladan los presidentes provincial, autonómico y nacional. "Se lo vamos a transmitir a todos los ciudadanos de Ourense porque vamos a cambiar el espectáculo y la improvisación por trabajo y por resultados", ha garantizado.

El alcaldable por Pontevedra, Rafa Domínguez, se ha presentado como "el próximo alcalde de Pontevedra" en el arranque de su intervención. En este sentido, ha asegurado que será un "alcalde para todos", para las parroquias "olvidadas", que "apueste por los servicios sociales" y de una ciudad "limpia y ordenada" y "donde se pueda por conducir".

Por último, Luisa Sánchez, que se estrenará como candidata en Vigo, ha arrancado con un chascarrillo por su apellido, que comparte con el del presidente del Gobierno. "Hay un colesterol bueno y un colesterol malo", ha bromeado. De cara a las elecciones, ha garantizado que puede ofrecer "un cambio de ciclo" y un plan "que desarrolle todo el potencial que tiene Vigo".

((Habrá foto profesional))

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EuropaPress

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