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PP y Vox valoran su acuerdo de gobierno, que oposición y tercer sector ve con "recortes"

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Sevilla, 3 jul (EFE).- El PP y Vox han valorado su acuerdo de gobierno tras la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, un pacto que desde la oposición de izquierdas, los sindicatos y las ONG creen que plantea "recortes" en derechos.

Tanto el presidente andaluz como el que será su vicepresidente, el líder regional de Vox, Manuel Gavira, han reconocido en distintas entrevistas este viernes "cesiones por ambas partes" en las negociaciones llevadas a cabo después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

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Juanma Moreno ha señalado que espera que el "lío" que pronosticó en campaña electoral que supondría que el PP no revalidara la mayoría absoluta haya finalizado tras el acuerdo con Vox para el Gobierno de Andalucía, que ha reconocido que será más "complicado" que si fuera monocolor.

El presidente ha confesado no estar "contento" porque su objetivo "era otro", dado que le faltaron dos diputados para la mayoría absoluta para gobernar en solitario, y de ahí que haya tenido que negociar.

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Moreno tomará posesión de su cargo en un acto que se celebrará este domingo 5 de julio a las 9.30 horas en el palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz.

El barón popular ha adelantado que Manuel Gavira, el representante de Vox que se sentará en el Consejo de Gobierno de Andalucía, no será su único vicepresidente.

Sobre el contenido del acuerdo, Gavira ha explicado en otra entrevista que el arraigo será solo uno de los requisitos para la aplicación del principio de 'prioridad nacional' para el acceso a las ayudas sociales y las viviendas protegidas incluido en el pacto.

También se ha pronunciado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sobre un acuerdo que ha defendido que "está hecho desde la lealtad institucional y anteponiendo el interés general de Andalucía" y que "garantiza cuatro años de presupuestos".

Desde el Gobierno central, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha considerado que al presidente andaluz "no le ha preocupado en absoluto meter en líos" a los ciudadanos de su comunidad tras acordar con Vox su investidura.

En la línea de lo que ya adelantaban sus portavoces el jueves en el Parlamento de Andalucía, la oposición de izquierdas ha profundizado en sus críticas al acuerdo.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado que el presidente de la Junta y del PP-A "ni es moderado ni le importa su palabra" tras acordar con Vox su investidura sobre la base de conceptos como la 'prioridad nacional'.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado a Moreno "un baroncillo más del PP" y un "mandado" de Alberto Núñez Feijóo tras el pacto.

A las críticas de la oposición en el Parlamento andaluz se ha sumado el Partido Animalista (Pacma), formación para la que el pacto "supone un retroceso histórico para los animales, el medio ambiente y los derechos sociales".

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han advertido del posible "recorte" de derechos sociolaborales, así como de un avance en la "privatización" de servicios públicos.

Amnistía Internacional, Save the Children, o la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD), entidades sin ánimo de lucro, también se han posicionado advirtiendo del "retroceso" que en derechos puede suponer el pacto. EFE

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