Feijóo desea un Gobierno que se parezca a la selección española y no quiere pleitesías

Santiago Compostela, 18 jul (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no se parezca a la selección española y ha dicho que a España "le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre", al tiempo que ha pedido a sus candidatos a las alcaldías que no le rindan pleitesía ni le llamen "el puto amo".

"Me gustaría que España se pareciese más a su selección, que vuelva a jugar en equipo", ha dicho Feijóo durante la clausura del inicio del acto de presentación de los candidatos del PP a las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales del 21 de mayo de 2027.

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Feijóo ha exigido a sus candidatos "decencia", "servicio" y "salir a ganar" y que "den la cara por España"; "nos necesita más que nunca", ha remarcado, y les ha pedido que no se rindan a la pleitesía con su presidente: "No quiero que me deis la razón cuando no lo tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así".

Feijóo ha criticado que muchos partidos "estén deseando que pierda España" en la final del Mundial de Fútbol, porque son nacionalistas e independentistas: "El domingo todo el PP de España será de un único equipo de fútbol que es la selección española", ha advertido.EFE

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