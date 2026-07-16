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El emotivo vídeo que resume los tres años de formación militar de la princesa Leonor: de su manejo del rifle al apoyo de Felipe VI o su salto en paracaídas

El vídeo homenajea el paso de la heredera por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio

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La princesa Leonor ya ha cerrado su formación militar y para homenajearla Casa Real ha difundido de una serie de imágenes inéditas que resumen tres años de instrucción en los tres ejércitos por los que ha pasado por tierra, mar y aire. Anticipan así el inicio de una nueva etapa institucional y académica: en septiembre comenzará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

La heredera al trono empezará ese nuevo ciclo el próximo mes de septiembre, después de completar tres años de preparación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio, un recorrido que concluyó tras la entrega de los Reales Despachos, donde la acompañaron los reyes y su hermana, la infanta Sofía.

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Las fotografías distribuidas por el Palacio de la Zarzuela habían permanecido hasta ahora en el álbum personal de la Familia Real. El repaso visual arranca con la despedida de sus padres el primer día de Zaragoza, al que llegó con una maleta cargada de ilusión, y llega hasta el final de una etapa que, además de su dimensión institucional, muestra la transformación personal de la princesa de Asturias, que ha madurado en el proceso.

Casa Real resume en imágenes los tres años de formación militar de la princesa Leonor (Casa Real)
Casa Real resume en imágenes los tres años de formación militar de la princesa Leonor (Casa Real)

Las imágenes de la princesa Leonor

En los últimos días, Leonor también ha ganado protagonismo tras estar todo el año centrada en la Academia General del Aire. Apoyó a la infanta Sofía en el debut institucional de la menor con su primer discurso y el gesto se ha enmarcado en una relación de respaldo mutuo entre las hermanas, a la que se ha sumado la presencia de Sofía en los Premios Princesa de Girona, donde fue Leonor la que recitó un discurso.

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El material difundido por la Casa Real incide en el carácter práctico de esa preparación. Lejos de una formación limitada al aprendizaje teórico, la heredera ha participado en maniobras y ejercicios previstos para el resto de los alumnos, con una integración plena en la vida castrense. Las despedidas constantes son las que más emoción aportan al vídeo, ya que se ve a la reina Letizia emocionada en varios de esos adioses.

Entre las instantáneas figura una escena poco habitual en la imagen pública de la princesa con un rifle entre las manos. Su presencia con armas era un registro que apenas se había visto hasta ahora. También aparece segura al subirse a un tanque de combate, una experiencia excepcional en términos simbólicos, pero ligada a la función que asumirá en el futuro como reina de España y mando supremo de las Fuerzas Armadas.

La princesa Leonor en un salto en paracaídas. (Casa de SM el Rey)
La princesa Leonor en un salto en paracaídas. (Casa de SM el Rey)

El papel del rey Felipe VI

Las imágenes reflejan además la presencia de su padre, el rey Felipe, en distintos momentos de ese proceso, desde una comida con el resto de compañeros hasta su vuelo conjunto. El conjunto busca fijar una etapa descrita por el esfuerzo, la disciplina y la preparación, y subraya el desafío que ha supuesto para la hija del rey Felipe y la reina Letizia. Aparece también en todo tipo de clases como las de paracaidismo o hasta esgrima.

La propia princesa Leonor ha resumido el sentido de ese recorrido con una frase breve: “Ha sido esencial para mí”. La afirmación condensa el valor que la heredera atribuye a una formación que le ha permitido conocer de primera mano la realidad de los tres ejércitos. En las imágenes, también se observa los lazos que ha estrechado la princesa Leonor por el camino en sus tres destinos, puesto que se muestra una gran complicidad con todos sus compañeros.

El vuelo del rey Felipe VI y la princesa Leonor (Casa Real)
El vuelo del rey Felipe VI y la princesa Leonor (Casa Real)

El cierre de esta fase coincide con su regreso al Palacio de la Zarzuela, aunque no en las mismas condiciones que en veranos anteriores. Ese retorno ha dado este año un sentido especial a la celebración de los Premios Princesa de Girona, al producirse tras la conclusión de su paso por las Fuerzas Armadas. A partir de septiembre, la princesa cursará en la Universidad Carlos III de Madrid. Ese nuevo reto académico da continuidad a una preparación orientada a asumir en el futuro las responsabilidades de la Corona con una visión más amplia del Estado y de las instituciones.

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