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La sanción que sufrieron Rodri y Morata y que podría afectar a la final del Mundial 2026 contra Argentina: “Gibraltar es español”

La FIFA prohíbe expresamente los mensajes políticos en sus partidos

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La sanción a la que se puede enfrentar Argentina después de la pancarta "Las Malvinas son argentinas". (AP Foto/Rebecca Blackwell)
La sanción a la que se puede enfrentar Argentina después de la pancarta "Las Malvinas son argentinas". (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Argentina ha hecho historia. Se ha metido en la final del Mundial 2026 después de remontar a Inglaterra. Tendrá la oportunidad de defender el título y lograr otra estrella, algo que no ocurre desde 1962. Sin embargo, ahora solo se habla de lo que pasó una vez Ismail Elfath pitó el final. Varios jugadores de la albiceleste desplegaron una pancarta sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”. Un gesto que, debido al alto riesgo del partido, quedaba totalmente prohibido por la FIFA, que ahora tendrá que hacer evaluación.

El precedente más cercano a esto es precisamente el que vivió la selección española hace un par de años. En la Eurocopa 2024, Rodri y Morata cantaron: “Gibraltar es español”, después de vencer en la final 2-1, también contra los ingleses. La UEFA no dejó escapar las palabras y sancionó a ambos con un partido.

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Soccer Football - Euro 2024 - Spain Parade after winning Euro 2024 - Madrid, Spain - July 15, 2024 Spain's Alvaro Morata with teammates during celebrations on Plaza Cibeles after winning Euro 2024 REUTERS/Juan Medina
Soccer Football - Euro 2024 - Spain Parade after winning Euro 2024 - Madrid, Spain - July 15, 2024 Spain's Alvaro Morata with teammates during celebrations on Plaza Cibeles after winning Euro 2024 REUTERS/Juan Medina

Según explicó el organismo, los dos capitanes “violaron las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones no deportivas y por desacreditar al deporte del fútbol". Aunque se trate de dos entidades distintas, los dos comparten la misma normativa. Por tanto, la sanción puede ser similar.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Agentina 2 - ES

Qué dice el reglamento de la FIFA

El reglamento de la FIFA es tajante en este punto y no deja margen de interpretación: prohíbe expresamente cualquier manifestación política, ideológica o religiosa durante sus competiciones, sea cual sea el torneo.

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Ahora, se abren dos posibilidades. Por un lado, una multa económica a la Federación Argentina o, por otro, si se consideran de suma gravedad los hechos, alguna medida disciplinaria contra los jugadores, especialmente contra Giovanni Lo Celso, pero habiendo otros implicados como el Cuti Romero u Otamendi.

La pancarta de "Las Malvinas son argentinas" dejada en el césped. (Reuters/Dale Zanine)
La pancarta de "Las Malvinas son argentinas" dejada en el césped. (Reuters/Dale Zanine)

LA FIFA ya ha abierto expediente

La FIFA no ha tardado en reaccionar tras la petición del gobierno británico. El organismo ha abierto caso para recabar información y escuchar a los implicados en la exhibición de la pancarta, y en las próximas horas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibirá la comunicación oficial. A partir de ahí se abrirá un plazo para que la federación presente sus alegaciones antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una decisión.

Infantino, presidente de la FIFA, durante la semifinal Inglaterra-Argentina. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Infantino, presidente de la FIFA, durante la semifinal Inglaterra-Argentina. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Paredes no se esconde

Lejos de rebajar la polémica, varios futbolistas argentinos han respaldado el mensaje. Leandro Paredes lo justificó a la BBC: “Lo hemos hecho porque estamos jugando por toda nuestra nación”. Y preguntado por la reivindicación, el centrocampista fue más allá y aseguró que las islas “serán siempre argentinas”.

Nahuel Tagliafico, por su parte, atribuyó el gesto a la euforia del momento: “La emoción de la victoria, que te lleva a hacer esas cosas. No está bueno mostrarlo públicamente, pero nosotros antes del partido teníamos esa sensación de que iba a ser especial”.

Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria, quiso poner en contexto la carga histórica del choque: aunque el conflicto por las Malvinas se libró hace 44 años, el duelo contra los británicos no fue “uno más” para la selección argentina, según el delantero.

Leandro Paredes, Mac-Allister y Enzo Fenrández, celebrando el pase a la final del Mundial 2026. (Will Oliver/EFE)
Leandro Paredes, Mac-Allister y Enzo Fenrández, celebrando el pase a la final del Mundial 2026. (Will Oliver/EFE)

España también espera la resolución

El contexto no es menor. El domingo espera una final del Mundial que también emulará la Finalissima que nunca existió entre España y Argentina. Varios de los futbolistas implicados son claves en el esquema de Scaloni y su ausencia o presencia puede variar los planes de una y otra selección en cuanto a cómo enfrentarse al partido.

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