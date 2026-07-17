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J Kbello se convierte en el ganador de ‘Tu cara me suena 13’ y comparte el premio con María Parrado

El cantante gaditano se lleva una merecida victoria del programa de Antena 3

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J Kbello ganador de Tu cara me suena 13
J Kbello ganador de Tu cara me suena 13 (Tu cara me suena)

J Kbello ha ganado ‘Tu cara me suena 13’ en Antena 3 con un 51 % de los votos y ha cerrado la final compartiendo los 30.000 euros del premio con María Parrado para destinarlos a dos causas benéficas. La victoria ha coincidido además con la valoración previa del jurado y con la tabla de puntos acumulada durante la edición.

El desenlace ha dejado un podio nítido: J Kbello ha terminado primero con 51 %, María Parrado segunda con 26 % y Martín Savi tercero con 23 %. En la primera criba de la noche, Paula Koops ha quedado quinta con 13 % y Cristina Castaño cuarta con 19 %.

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La decimotercera edición del programa ha concluido tras 14 semanas de competición con una final en directo en la que la audiencia ha decidido desde casa mediante llamadas, SMS y voto gratuito en la web de Antena 3. Junto a los cinco finalistas, la gala ha contado con Blas Cantó y Jorge González como invitados especiales.

Favorito del público y del jurado

El veredicto final ha refrendado los pronósticos que situaban al cantante gaditano como favorito. El respaldo del público ha coincidido con la opinión del jurado, que ya le había situado como uno de los concursantes más sólidos y, de hecho, como líder de la clasificación de puntos antes del cierre de la temporada.

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La resolución de la final se ha articulado en dos fases. Primero se han cerrado las líneas para decidir la cuarta y la quinta plaza; después se han reabierto las votaciones para dirimir el podio definitivo entre J Kbello, María Parrado y Martín Savi. La diferencia ha sido amplia en el último tramo. El ganador ha superado por 25 puntos a Parrado y por 28 a Savi, una distancia que ha consolidado una victoria sin discusión en el voto popular.

J Kbello se ha proclamado ganador de la edición
J Kbello y María Parrado en la final de Tu cara me suena (Tu cara me suena)

Tras recibir el galardón, J Kbello ha verbalizado una de las ideas que más se han repetido durante la noche: el vínculo con María Parrado. El cantante ha comentado: “Al principio he dicho una cosa y yo estoy muy feliz de haber compartido todo el concurso el liderazgo del podio con mi María y, de verdad, que siento que este premio es de los dos. Yo quiero repartir este premio para ti y para mí”.

La parte elegida por Parrado irá a la Asociación Autismo Chiclana, de su localidad natal, mientras que la del vencedor se destinará a Siempre contigo, una protectora de animales.

Reconocimiento por su versatilidad

La victoria también ha tenido un respaldo explícito del jurado. Florentino Fernández le ha dedicado una de las valoraciones más rotundas de la noche: “Los buenos genios no saben que lo son y Jota no lo sabe”. Àngel Llácer ha destacado, citado por el semanario, que es “un trabajador incansable, no se pone límites. Se propone un reto, lo trabaja y lo consigue”.

El artista J Kbello nos cuenta en exclusiva por qué decidió unirse al desafío de 'Tu Cara Me Suena'. Descubre cómo se prepara para las galas y qué artistas, desde Bruno Mars hasta Slipknot, le gustaría imitar.

A ese juicio se han sumado Chenoa y Lolita. La primera lo ha definido como “360, bailarín, cantante, actor... lo tiene todo”, mientras que la segunda ha sentenciado: “Para mí es merecedor absoluto de ganar”. Esa valoración encaja con su posición en la tabla y con el hecho de haber sido uno de los concursantes con más victorias parciales en las galas.

En el plano escénico, cada finalista ha apostado por un registro muy marcado. Martín Savi ha asumido un reto operístico al imitar a Farinelli; Paula Koops ha llevado a escena a Liza Minnelli con Cabaret; María Parrado ha elegido a Mariah Carey con Vision of Love; y Cristina Castaño ha recreado a Meryl Streep en Mamma Mia con The Winner Takes It All.

Su actuación destacó por la dificultad vocal y la puesta en escena.
Martín sorprendió en la final con una imitación exigente y original de Farinelli (Tu cara me suena)

El cierre musical ha quedado en manos del propio vencedor, ya que J Kbello ha interpretado a Hugh Jackman en un número inspirado en El gran showman con The Greatest Show, una actuación con la que ha puesto el broche a la final antes de confirmarse una victoria que ya había reunido el apoyo del público y el aval del jurado.

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