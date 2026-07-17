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Teresa Rivera afirma en ‘¡De Viernes!’ que Paquirri quería separarse de Isabel Pantoja antes de morir: “Estaba harto de la familia de ella”

Rivera detalla desencuentros en la finca, el distanciamiento con la familia Pantoja y episodios de conflicto durante los últimos días del torero

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Rivera revivió viejos conflictos familiares durante su intervención en el plató
La hermana del torero relató episodios de tensión vividos en Cantora ante las cámaras (De Viernes)

Teresa Rivera ha reabierto el conflicto en torno a Cantora al asegurar en el programa ‘¡De Viernes!’ que Paquirri quería separarse de Isabel Pantoja antes de morir, una versión que llega después de la difusión de imágenes sobre el deterioro de la finca y que vuelve a situar la relación entre ambas familias en el centro del foco mediático.

La hermana del torero, de 80 años, ha sostenido en el plató que su hermano le comunicó su intención de romper con la cantante porque estaba “harto de la familia” y porque en la finca “quienes mandaban eran ellos”.

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Sus declaraciones se sitúan en el contexto de la reciente venta de Cantora y del impacto causado por las imágenes emitidas por Telecinco sobre el estado actual de la propiedad que compartieron el diestro y la tonadillera. Rivera ha dicho que prefiere quedarse con el recuerdo de la etapa en la que, a su juicio, la finca representaba la felicidad de su hermano.

Conflictos familiares y ruptura frustrada

En ese mismo relato, la hermana de Paquirri ha afirmado que al torero no le habría gustado ver cómo ha quedado la casa ni desconocer el paradero de sus pertenencias. También se ha preguntado cómo alguien “que lo ha tenido todo” ha podido dejar la finca en esa situación y ha llegado a afirmar que Isabel Pantoja “ha sido okupa de su propia casa”.

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El núcleo de la entrevista ha girado en torno a una supuesta separación que, según su versión, quedó truncada por la muerte del torero. Rivera ha asegurado: “Me contó que quería separarse de Isabel Pantoja antes de morir. Estaba harto de la familia de ella. Cantora era de ellos. A Agustín no le aguantaba. Lo echó de Cantora”.

Rivera aseguró que a su hermano no le habría gustado ver el deterioro de la propiedad
La invitada expresó su preocupación por el paradero de las pertenencias de Paquirri (De Viernes)

Teresa Rivera ha explicado que fue el cirujano Ramón Vila quien le advirtió de que su hermano había empezado a tramitar esa separación y que después el propio diestro le confirmó su intención de romper con la cantante, aunque “no le dio tiempo de firmar”.

La mala relación con el entorno de Pantoja, y en particular con Agustín Pantoja, ocupó una parte central de su testimonio. Rivera ha sostenido que su hermano no lo soportaba y que llegó a expulsarlo de Cantora.

En ese bloque del relato Teresa Rivera ha presentado que Agustín Pantoja se sentó en el lugar que ella ocupaba habitualmente y Paquirri le ordenó que se levantara porque ese asiento correspondía a su hermana, del mismo modo que su madre y su hermana tenían el suyo.

Visitas restringidas y tensiones en Cantora

Otro de los pasajes más detallados de la entrevista ha sido el de su última visita a la finca, situada pocos días antes del fallecimiento del torero. Rivera ha recordado que acudió a Cantora a petición de su hermano y que sus hijos quisieron bañarse en la piscina, pero no se les permitió entrar.

Según su relato, el guarda le dijo que tenía orden de no dejar pasar a nadie y ella llamó por teléfono a Paquirri para contarle lo ocurrido. Teresa insistió en que la relación con su hermano era sólida y que, aunque hablaron de lo sucedido, no discutían y terminaban abrazándose.

Rivera también ha destacado que Isabel Pantoja consideraba molestos a los niños en Cantora y que decía que eran maleducados y no se estaban quietos. Teresa mencionó también a Carmen Ordóñez y dijo que los hijos de ésta, Francisco y Cayetano, también incomodaban a la cantante cuando acudían a la finca.

Fragmento de 'Yo soy esa', una de las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja. (FlixOlé)

La entrevista recoge además otro enfrentamiento en el bautizo de Kiko Rivera. Según Teresa Rivera, al regresar de los toros quiso entrar en la casa para cambiarse antes de una cena, pidió las llaves y recibió una negativa de Isabel Pantoja, a la que atribuye la idea de que ella era la dueña de la finca y de que su cuñada ocupaba un papel secundario en aquel entorno.

En la entrevista también ha reaparecido la sospecha de una presunta infidelidad, pues Rivera ha dicho que una persona que trabajaba en Cantora le habló de “cosas raras” relacionadas con la artista y que nunca pudo contárselo a su hermano. Tiempo después, Teresa interpretó que entre el torero y la cantante debió de producirse una discusión “muy fuerte” por “algo muy grave”.

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