Así queda la lista de finalistas de ‘Tu cara me suena 13’ tras una semifinal con máxima tensión

Los aspirantes celebran su pase a la gran final del concurso (Tu cara me suena)

‘Tu cara me suena 13’ ya ha cerrado sus cinco finalistas en Antena 3 tras una segunda semifinal en directo que ha completado la lista de aspirantes a la victoria y ha dejado fuera por un margen mínimo a Sole Giménez antes de la final de la próxima semana.

Paula Koops, Martín Savi, Cristina Castaño y María Parrado se han clasificado en la gala emitida este viernes, 10 de julio, y se han sumado a J Kbello, ya finalista desde la semana anterior. La última plaza se ha resuelto con una diferencia de solo 8 puntos respecto a Sole Giménez.

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La semifinal ha arrancado a las 23:15 horas, una vez terminado el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica en La 1, con victoria española. La mecánica ha combinado los votos del jurado con los del público, que ha podido participar por SMS, llamadas telefónicas y a través de la web del programa.

Parrado lidera la semifinal

María Parrado ha sido la ganadora de la noche y también la favorita tanto del jurado como del público. La concursante ha interpretado “La tormenta” en la piel de Pastora Soler y ha recibido 12 puntos del jurado y otros 12 del televoto.

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María Parrado recibió la máxima puntuación en una noche decisiva (Tu cara me suena)

Parrado ha terminado la clasificación general con 261 puntos. Cristina Castaño ha logrado 248, Martín Savi ha alcanzado 235 y Paula Koops ha entrado como quinta y última finalista con 215. Esa suma ha dejado fuera a Sole Giménez, que se ha quedado a las puertas de la final por la mínima diferencia de ocho puntos. J Kbello, ya clasificado la semana anterior, completará una final con cinco concursantes.

Durante la gala, el jurado formado por Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llàcer ha repartido sus últimas puntuaciones de la edición con 12 puntos para María Parrado, 11 para Cristina Castaño, 10 para Sole Giménez, nueve para Martín Savi, ocho para Aníbal Gómez, siete para Leonor Lavado, seis para Paula Koops y cinco para Jesulín de Ubrique.

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El voto del público ha vuelto a situar a Parrado en cabeza con 12 puntos. Por detrás han quedado Cristina Castaño con 11, Martín Savi con 10, Paula Koops con nueve, Sole Giménez con ocho, Aníbal Gómez con siete, Leonor Lavado con seis y Jesulín de Ubrique con cinco.

Chenoa, Lolita, Ángel Llàcer y Florentino Fernández siguieron cada actuación con atención (Tu cara me suena)

La tensión se ha prolongado hasta el cierre del televoto, anunciado por Manel Fuentes al filo de la 01:45 de la madrugada. Tras la valoración del jurado, se ha producido un triple empate que ha obligado a Ángel Llàcer, como presidente, a decidir el reparto entre Cristina Castaño, Sole Giménez y Martín Savi, a quienes ha asignado 11, 10 y nueve puntos, respectivamente.

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Ovación del jurado y avances de las imitaciones finales

La reacción del jurado a la actuación de María Parrado ha sido uno de los momentos centrales de la noche. Chenoa le ha dicho: “Que te quiero yo. María. Qué bien imitas, qué bien cantas. Pastora Soler canta muy bien, pero tú no te has quedado corta. Le has puesto cuerpo”. Lolita Flores ha añadido: “He llorado, se me ha caído una lágrima. Eres una artista excepcional”.

Tras anunciarse los clasificados, los cinco finalistas han avanzado sus próximas imitaciones. J Kbello interpretará a Hugh Jackman en El gran showman, María Parrado se pondrá en la piel de Mariah Carey, Cristina Castaño imitará a Meryl Streep en Mamma mía, Martín Savi actuará como Farinelli y Paula Koops elegirá a Liza Minnelli en Cabaret.

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María Parrado revela por qué este es el momento perfecto para unirse a 'Tu cara me suena'. La artista habla sobre cómo su momento personal y vital le permite afrontar el concurso con una nueva filosofía.

La segunda semifinal ha incluido además las actuaciones de Leonor Lavado como Melody con “Ilarié”, Martín Savi con “Vivir es así es morir de amor” de Camilo Sesto, Aníbal Gómez con “Creep” de Radiohead, Cristina Castaño con “La fiesta terminó” de Paloma San Basilio, Sole Giménez con “Try” de Pink y Jesulín de Ubrique con “Sangre española” en homenaje a Manolo Tena.

La gala también ha contado con la actuación de Sergio Rivero, ganador de OT 2005, como Harry Styles. Ana Torroja también ha asistido en directo a la interpretación de Paula Koops con “Una rosa es una rosa” y ha terminado cantando con ella “Me cuesta tanto olvidarte” ante el público. Por último, María Parrado ha destinado el premio de la gala a una asociación dedicada a los niños con cáncer. La cantante lo ha explicado así: “Para que los procesos de quimioterapia no duelan tanto”.

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