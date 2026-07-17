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El alcalde que lucha por convencer a los vecinos para que abandonen sus casas por los incendios: “No nos pongamos rebeldes”

El fuego en La Mierla (Guadalajara) ha obligado a evacuar siete localidades y el regidor de Tamajón ha señalado que cinco personas se opusieron

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Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

El incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara) ha afectado ya a al menos 2.000 hectáreas. Ante el avance de las llamas, un total de siete municipios han tenido que ser desalojados: La Mierla, Muriel y Umbralejo, a los que se sumaron posteriormente Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque, lo que supone alrededor de mil vecinos.

Pese al envío de los mensajes ES-Alert y la obligación de cumplir la evacuación, varias personas mostraron reticencias durante el desalojo en Palancares, según ha explicado a Europa Press Eugenio Esteban de la Morena, alcalde de Tamajón, que cuenta entre sus pedanías con Palancares, Muriel y Almiruete. Tal y como ha admitido a la agencia de noticias, cinco personas no se fueron de sus viviendas, por lo que ha pedido la colaboración de los vecinos para que estas actuaciones no se repitan.

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Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

“No nos pongamos rebeldes”, ha pedido el alcalde, que ha insistido en que deben acatarse las órdenes de las administraciones responsables, pues la colaboración en este sentido es “muy importante”. “Tenemos que ser consecuentes y tenemos que colaborar todos con la dirección del incendio”. “No podemos estar creando problemas”, ha afirmado, más aún en una situación en la que “puede peligrar en el momento la vida de las personas”.

Además, ha señalado que desde la pedanía de Muriel llegaron a Tamajón entre 50 y 60 personas y él mismo se encargo de convencerlas “para que se fueran a su vivienda habitual en Guadalajara o Madrid”.

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Situaciones como la de Palancares se han vivido en otros incendios forestales que han afectado este verano al territorio español. Es el caso de Los Gallardos (Almería), que calcinó 7.000 hectáreas y provocó la muerte de 13 personas. La Guardia Civil detuvo a dos personas por desobedecer las órdenes de desalojo, ya que regresaron a una zona de alto riesgo afectada por las llamas.

Coches calcinados en el incendio de Los Gallardos, en Almería. (Europa Press)
Coches calcinados en el incendio de Los Gallardos, en Almería. (Europa Press)

Según informó Raúl Aguilera, portavoz de la Guardia Civil de Almería, los dos detenidos opusieron resistencia a la autoridad durante el operativo y volvieron a acceder al área que había sido evacuada.

El fuego avanza hacia el núcleo del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

La situación en el incendio de La Mierla continúa siendo “muy complicada”, tal y como ha señalado el alcalde de Tamajón. Esto se debe a que es una “zona con una masa forestal grandísima” y con una orografía “muy dificultosa”.

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de La Muerla ha arrasado ya unas 2.000 hectáreas. (UME)

Además de las siete localidades evacuadas, otras dos han tenido que ser confinadas: Almiruete y Palancares, así como el embalse de Beleña, según ha informado a través de la red social X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM).

Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, ha informado de que el incendio está acercándose a la “zona nuclear” del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que tiene un “alto valor ecológico” y que, debido a los vientos, se va a ver “afectada gravemente”. El fuego en La Mierla se mantiene en situación operativa 2, por lo que ayer se pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

*Con información de Europa Press

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