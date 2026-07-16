Es-Alert en Madrid por un incendio en Lozoyuela: una urbanización desalojada y varios municipios vecinos confinados

Vista aérea de la enorme columna de humo y las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid. (Bomberos Forestales CM)

Un incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, ha llevado a las autoridades a activar el nivel de alerta máxima del plan regional contra incendios forestales y a enviar un mensaje de ES-Alert a los vecinos de varias localidades de la sierra norte madrileña, con la recomendación de permanecer confinados en sus domicilios.

El fuego se ha originado alrededor de las 16.00 horas en una zona de vegetación. Desde ese momento, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, el nivel de respuesta más elevado del protocolo regional. En el terreno trabajan 10 dotaciones terrestres y seis medios aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Agentes Forestales.

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Vista aérea de la enorme columna de humo y las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid. (Bomberos Forestales CM)

El mensaje de ES-Alert enviado a los teléfonos móviles de los residentes en la zona insta a la población a adoptar medidas de protección inmediata: “Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia".

El incendio provoca el corte de la A-1

Además del confinamiento recomendado, las autoridades han procedido al desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya. El incendio también provocó el corte de la autovía A-1 (Madrid-Burgos) a la altura del kilómetro 69, una de las principales vías de comunicación entre la capital y el norte de España.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado a través de su cuenta en la red social X para trasladar un mensaje de coordinación institucional. “Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo”, ha escrito la mandataria regional. No obstante, según publica Infobae este jueves, hay 61 bomberos forestales que no trabajan desde mayo porque el Gobierno regional no les aplica la ley nacional aprobada en 2024, que supone que les puedan contratar todo el año (no solo seis meses), que les reconozcan la categoría y que les paguen pluses.

Mensaje enviado a los vecinos cercados a la zona del incendio. (Bomberos Forestales de Madrid)

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en sus redes sociales que seguía “con atención” la evolución del incendio y puso a disposición “todos los recursos públicos” para atender la emergencia. Martín también ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona afectada y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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En el operativo de seguridad desplegado en el terreno, la Guardia Civil mantiene activas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), con el objetivo de garantizar el orden en la zona y facilitar la atención a los vecinos afectados por los desalojos.

El incendio de Lozoyuela se produce en plena fase crítica del verano, una época en la que la Comunidad de Madrid refuerza sus dispositivos de vigilancia y extinción ante el aumento del riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas y la sequedad del terreno. Las autoridades piden a la población que solo llame al 112 ante una emergencia real para no saturar las líneas de atención.

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