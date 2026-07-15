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Finaliza la identificación de las 13 víctimas del incendio de Los Gallardos, Almería

Doce de los fallecidos eran ciudadanos de Reino Unido, Bélgica, Francia y Estados Unidos

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Restos de automóviles calcinados utilizados por personas que murieron mientras intentaban escapar de los devastadores incendios forestales. (Atlas vía REUTERS)
Restos de automóviles calcinados utilizados por personas que murieron mientras intentaban escapar de los devastadores incendios forestales. (Atlas vía REUTERS)

El incendio forestal originado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería) se ha convertido en el más mortífero en la historia de Andalucía y uno de los más graves registrados en España, tras calcinar unas 7.000 hectáreas en la comarca del Levante almeriense.

Más allá del daño medioambiental, el fuego provocó una tragedia humana sin precedentes en la zona con un balance de 13 personas fallecidas, quienes perdieron la vida atrapadas por el avance de las llamas durante las tareas de evacuación.

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La identificación de las 13 víctimas del incendio de Los Gallardos ha quedado concluida este martes en Almería después de que la autoridad judicial haya avalado el cotejo de ADN de los tres últimos cuerpos, un paso que cierra el proceso forense y confirma que doce de los fallecidos eran extranjeros y uno español.

Balance final y nacionalidades

La plaza número 3 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido y validado en la tarde de este martes todas las identificaciones. El balance final recoge ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, con una distribución por nacionalidades de siete víctimas del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia, una de Estados Unidos y una de España.

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Entre los fallecidos figura una ciudadana británica de 93 años que murió posteriormente en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por las quemaduras sufridas. Las otras 12 víctimas perdieron la vida de forma directa en el incendio forestal y por ellas ya se han interpuesto las correspondientes denuncias, de acuerdo con la información unificada por el Centro Integrado de Datos.

Efectos del incendio en Los Gallardos (REUTERS/Ana Beltran)
Efectos del incendio en Los Gallardos (REUTERS/Ana Beltran)

La comunicación oficial a las familias ya se ha realizado de forma presencial por personal de la Guardia Civil, con acompañamiento psicológico durante todo el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha precisado que esa notificación se ha efectuado una vez confirmadas todas las identidades.

El proceso científico se ha basado de forma exclusiva en el método genético, el único sistema de identificación primario que ha podido utilizarse en este caso. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil obtuvo el perfil genético de los 12 cadáveres recuperados sobre el terreno.

La comprobación de los tres últimos cuerpos pendientes ha sido posible tras la llegada de muestras biológicas remitidas por familiares de los fallecidos. Ese trámite ha requerido la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Cierre del proceso judicial

La validación íntegra del procedimiento ha correspondido a la autoridad judicial de Vera. La recepción y aval de esas últimas identificaciones se produjo en la tarde de este martes, con lo que el proceso se ha dado formalmente por cerrado.

Todos los datos e informes han sido centralizados por el Centro Integrado de Datos, el órgano técnico activado el pasado viernes a las 9:30 horas en aplicación del Real Decreto 32/2009 para emergencias con múltiples víctimas. Este centro integra una Oficina Forense y agentes especializados en Criminalística de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes por la tarde que el incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto al menos 13 personas, se ha dado ya por "controlado".

Su función principal ha sido reunir, ordenar y supervisar todas las labores de identificación. De ese trabajo sale también el desglose definitivo de las víctimas: un español y 12 extranjeros, de los que siete eran británicos, tres belgas, uno francés y uno estadounidense.

Las tres últimas víctimas pendientes de verificación eran tres mujeres, dos británicas y una procedente de Estados Unidos. Con ese último cotejo, la cifra final queda fijada en ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad.

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