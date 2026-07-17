España

10 años del emoji de la paella: una lucha por la identidad gastronómica que transformó gambas y guisantes en garrafó y pollo

En el Día Mundial del Emoji, recordamos la historia de uno de los iconos más especiales, uno de los pocos que tiene sello español y que, además, nació de la iniciativa ciudadana

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Diferentes formatos del emoji de la paella (Montaje Infobae)
Diferentes formatos del emoji de la paella (Emojipedia)

España tiene su propio emoji. Y no es el de flamenca con el brazo al aire, ni la bandera que representa nuestros colores. Es el emoji de la paella. No solo es nuestro por su aspecto, el de uno de los platos más representativos de nuestra gastronomía a nivel internacional. Sino también por su más profundo significado, el de la unión colectiva a través de Internet con un objetivo común: defender la identidad culinaria valenciana.

Este 2026, el paellaemoji celebra su décimo cumpleaños, y aprovechamos el Día Mundial del Emoji, 17 de julio, para recordar su historia. A pesar de este señalado aniversario, la ‘operación paella emoji’ se inició hace más de una década, como una iniciativa que trató de convertir el reconocido plato valenciano en un emoticono presente en todos los teclados del planeta. Dos años fueron necesarios para que este arroz se integrara en la enciclopedia emoji.

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La iniciativa nació en el año 2014, en pleno auge de los emojis como nueva forma de comunicación digital. Por entonces, la plataforma sin ánimo de lucro Wikipaella celebraba su gala anual de premios y, para dinamizar el acto, contrataron al cómico valenciano Eugeni Alemany. “Para dinamizar la semana previa al evento pensé que sería buena idea hacer una recogida de firmas para que la paella estuviera en WhatsApp”, contaba Alemany en una entrevista con El País.

La semilla ya estaba plantada. Hasta ese momento, otros platos internacionales ya disponían de imagen propia en este nuevo lenguaje. No así la paella, pese a ser uno de los platos más representativos de la gastronomía española y valenciana. Fue el inicio de una campaña masiva en redes sociales a la que se sumó Arroz La Fallera, una de las marcas valencianas más icónicas en lo que a arroces se refiere.

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Impulsada por la marca de arroces La Fallera, la Operación #PaellaEmoji se convirtió en una reivindicación gastronómica global (Cedida)
Impulsada por la marca de arroces La Fallera, la Operación #PaellaEmoji se convirtió en una reivindicación gastronómica global (Cedida)

La campaña apostó desde el principio por las redes sociales como principal herramienta de movilización. Así nació la Operación #PaellaEmoji, un movimiento pionero al que se sumaron decenas de miles de personas. Durante una de las primeras acciones se publicaron más de 25.000 tuits en doce horas, con mensajes llegados desde los cinco continentes.

La marca viajó incluso hasta Silicon Valley para defender ante las grandes tecnológicas que la paella merecía su propio icono, documentando el proceso en redes sociales en una pieza audiovisual que superó las 750.000 reproducciones en apenas dos semanas. La campaña llegó también hasta Japón, donde obtuvo el respaldo de Shigetaka Kurita, considerado el creador de los emojis.

Uno de los pasos definitivos fue ponerse en contacto con Unicode, un estándar que asegura que todas las empresas de telecomunicaciones cuenten con los mismos emoticonos. Hasta San Francisco viajó Alemany para encontrarse con sus líderes que, según cuenta, le impusieron dos requisitos: el primero, que el elemento fuese reconocible mundialmente y, el segundo, que existiese un clamor del público reclamando el icono. Ambos estaban más que cumplidos.

Finalmente, en diciembre de 2016, el emoji de la paella fue incorporado al estándar Unicode, convirtiéndose en el primer icono de estas características impulsado mediante una petición popular y en el único emoji de origen 100% español.

De guisantes a garrafó

La presión surtió efecto y este plato apareció en el listado de emojis. Sin embargo, y para sorpresa de sus promotores, el diseño no se parecía demasiado a lo que un valenciano prepararía un domingo en su propia casa. Algunas empresas de telecomunicaciones habían incluido una paella con ingredientes de lo más variopinto, desde guisantes hasta mejillones o gambas, sin respetar la receta tradicional del plato. Eso no era paella, era lo que un valenciano llama ‘arroz con cosas’.

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

Una vez más, el clamor popular consiguió cambiar el rumbo de la historia. Apenas unos meses después del nacimiento de este emoji, y con el apoyo de personajes cruciales como el chef español José Andrés, Apple rediseñaba el dibujo para ser más fiel a la tradición paellera.

El relevo se dio con el cambio del sistema operativo, el iOS 10.3. Si el anterior modelo incluía guisantes, una gamba (pelada y con cola) y mejillones, estos desaparecían para incluir pollo, garrofó (la legumbre tradicional de este plato) y ferraura (un tipo de judía verde), elementos propios de la receta tradicional valenciana que hoy celebramos.

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