España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
Google icon
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 17 de julio, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 17 de julio.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 8, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 años del emoji de la paella: una lucha por la identidad gastronómica que transformó gambas y guisantes en garrafó y pollo

En el Día Mundial del Emoji, recordamos la historia de uno de los iconos más especiales, uno de los pocos que tiene sello español y que, además, nació de la iniciativa ciudadana

10 años del emoji de la paella: una lucha por la identidad gastronómica que transformó gambas y guisantes en garrafó y pollo

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El presidente tiene un viaje programado a Argelia el lunes, pero no impedirá que vuele a Estados Unidos

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El avance del incendio en las Cinco Villas en Zaragoza arrasa ya 12.000 hectáreas: hay seis pueblos evacuados

Los desalojados han sido acogidos en Ejea de los Caballeros y otras localidades, mientras el cambio de viento podría facilitar las labores de extinción

El avance del incendio en las Cinco Villas en Zaragoza arrasa ya 12.000 hectáreas: hay seis pueblos evacuados

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

El retraso del tren les hizo perder el vuelo y la posterior conexión a Brujas, pero al no tener billete combinado, Renfe solo reembolsó el trayecto ferroviario contratado

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de julio

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

ECONOMÍA

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

DEPORTES

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella