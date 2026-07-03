El Gobierno fija el 5 de noviembre para el inicio de la TDT en ultra alta definición

Madrid, 3 jul (EFECOM)-. El Ministerio para la Transformación Digital ha fijado el próximo 5 de noviembre como fecha de inicio de las emisiones de la TDT en ultra alta definición (UHD), lo que obligará a los ciudadanos a resintonizar sus televisores para acceder a la nueva calidad y al canal.

La cartera dirigida por Óscar López ha sometido a audiencia pública una resolución que pondrá en marcha el nuevo estándar tecnológico DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2), ya utilizado por la mayoría de países de la Unión Europea, y que permite emisiones con mayor nitidez de imagen y sonido.

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A partir de las 8:00 horas del 5 de noviembre, y siempre antes del 27 de noviembre, arrancará también la programación del nuevo canal estatal adjudicado el pasado 26 de mayo al consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL, explica en un comunicado el Ministerio.

Su puesta en marcha ha sido posible gracias a que el nuevo estándar libera capacidad en uno de los múltiples digitales, los bloques de frecuencias que agrupan varios canales.

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Hasta que los usuarios sintonicen sus aparatos, no podrán disfrutar de las nuevas emisiones en ultra alta definición (UHD), aunque la mayoría de los canales se seguirán viendo con normalidad en alta definición (HD), de acuerdo con el Ministerio.

La excepción son cinco canales Clan (RTVE), DKISS (RadioBlanca), A3Series (A3Media), BeMad y Boing (Mediaset), para los que sí será imprescindible hacer la modificación, ya que podrían cambiar de ubicación en el dial o directamente dejar de emitirse, en función de la configuración de cada receptor.

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Las empresas afectadas por la redistribución de canales estarán obligadas a informar de los cambios desde el próximo 8 de septiembre, con el fin de que la ciudadanía conozca con antelación la necesidad de adaptar sus televisores.

Cabe destacar que este proyecto forma parte del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025, que, desde su entrada en vigor, obliga a que los televisores comercializados en España puedan sintonizar emisiones de TDT en ultra alta definición.

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Los ciudadanos que no dispongan de receptores adaptados a esta tecnología seguirán recibiendo los contenidos en HD, tal y como ocurre en la actualidad.

El Ministerio ha explicado que esta es la primera fase de la evolución tecnológica de la TDT y que se espera comenzar con la segunda fase con la implantación global de la calidad UHD en los canales autonómicos y locales, para la que todavía no hay fecha. EFE

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