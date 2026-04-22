Silvia Intxaurrondo confiesa en ‘Al cielo con ella’ disponer de “tiempo y paciencia” para esperar la disculpa de Feijóo tras haberlo corregido en directo

La periodista de la misma cadena Silvia Intxaurrondo acude como invitada a 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez. / Instagram

La última emisión de Al cielo con ella en Televisión Española ha reunido a figuras de primer nivel y ha dejado momentos televisivos de repercusión, marcados por intervenciones directas y una defensa sin reservas frente al edadismo en la escena musical. Henar Álvarez, nueva estrella del prime time en La 1, ha decidido actuar de manera contundente contra quienes cuestionan a artistas como Madonna por su prolongación activa en el mundo del espectáculo, y no ha dudado en detener la escaleta del programa para dirigirse directamente a la audiencia y a los críticos.

La presentadora ha subrayado la doble vara de medir que afecta a las mujeres en la música y ha replicado a quienes piden la retirada de la artista: “Para esas personas: al asilo no pueden ir porque lo tienen ocupado los Rolling Stones y la única persona aquí que da vergüenza eres tú, payaso”. Este mensaje ha contado con el respaldo inmediato del público, que ha aplaudido su intervención, censurando los comentarios despectivos basados en la edad de la denominada reina del pop. Durante la emisión, las invitadas de hoy han sido la actriz Loles León, la periodista Silvia Intxaurrondo, la actriz Toni Acosta, la cantante española Pasión Vega y el humorista Edu Soto.

Silvia Intxaurrondo reta a Henar Álvarez: “Yo me vengo aquí un día, y tú a<i> '</i>La hora’”

La periodista Silvia Intxaurrondo ha acudido como invitada a Al cielo con ella, confirmando su buena relación con Henar Álvarez y abordando cuestiones de actualidad e introspección profesional. Agradecida por haber sido una de las pocas en repetir visita al programa, Intxaurrondo ha hecho balance personal sobre el último año, en el que ha destacado “más alegría” como avance y, como retroceso, el hecho de que se hayan iniciado dos guerras más “sin frenar el genocidio en Palestina”

Una de las cuestiones que ha aflorado en la conversación ha sido el momento viral protagonizado por Intxaurrondo en La hora de La 1, cuando corrigió en directo al líder popular Alberto Núñez Feijóo. Preguntada por cómo lo vivió, la periodista ha afirmado: “Se siente muy bien, pero lo mejor es que lo estás haciendo teniendo toda la razón, sabiendo que tienes el compromiso de ese político de que si tienes razón, vuelve y te pide perdón, y ¿qué habrá pasado que todavía no lo ha hecho? Pero tiempo y paciencia tengo”.

Ambas presentadoras han reflexionado sobre los contornos entre entretenimiento e información. Según la periodista de TVE, “espectáculo es un programa como este, lo que veo en política a veces es lamentable”, reacción que evidencia su visión crítica sobre el clima actual en el ámbito político-televisivo. El diálogo ha incluido una invitación de Intxaurrondo a Álvarez para experimentar temporalmente un intercambio de espacios: “Yo me vengo aquí un día, y tú a La hora”. Este reto ha sido descartado por Álvarez con ironía, arguyendo la dificultad que supondría cambiar de formato y el camino recorrido en su actual proyecto.

‘Al cielo con ella’ subraya el boicot a Israel por el genocidio en Palestina con la firma de 1.100 artistas contra Eurovisión 2026

Otro de los datos destacados que han acompañado al espacio televisivo es la movilización de más de 1.100 artistas y referentes de la cultura que han llamado al boicot de Eurovisión 2026 como rechazo al papel atribuido a Israel en el genocidio en Palestina, subrayando que dicha participación “encubre el genocidio”. Este hecho, aunque ajeno a la dinámica del programa, ha resonado en la cobertura de la emisión, insertando la conversación social y cultural en la agenda televisiva de la jornada.

En el terreno anecdótico, la interacción entre Henar Álvarez y Silvia Intxaurrondo ha quedado marcada por la negativa de esta última a aceptar el reto de intercambiar corbatas que le propuso la anfitriona de Al cielo con ella. La periodista de La hora de La 1 ha justificado su negativa de forma tajante: “De la misma forma que tú manejas este garito, en mi programa, ese tipo de corbatas no entran”, argumentando la necesidad de un código más formal en su entorno laboral.

Henar Álvarez en el podcast de Podimo

La actriz Loles León, quien igualmente ha visitado el plató, ha protagonizado uno de los momentos de mayor tensión cuando, ante la insistencia de Henar Álvarez por abordar el origen de su conocido tema Qué ganas tengo, ha evitado profundizar con la respuesta lacónica: “Es una larga historia”. Tal reacción ha descolocado momentáneamente a la presentadora, aunque la intervención de León se ha equilibrado con su reivindicación del tema del sexo en televisión, un asunto que, según la actriz, sigue siendo relevante y que la propia cadena pública ha sabido integrar con naturalidad en su parrilla.