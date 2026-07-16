Ni Sevilla ni Madrid: esta es la ciudad española que menos duerme por el calor en verano

Un hombre se despierta en su cama durante una calurosa noche de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población está cada vez más concienciada de los peligros del calor, que puede volverse mortal. Las altas temperaturas agravan condiciones de salud preexistentes, provocan golpes de calor y, además, nos roban el sueño. En concreto, nos han quitado 56 horas de sueño, según un estudio de Climate Central.

Los investigadores han calculado que, entre 2020 y 2025, una persona promedio perdió casi 56 horas de sueño cada año debido al calor nocturno, el equivalente a siete noches de sueño al año. De esas horas, por lo menos seis se debieron al cambio climático. “Escuchamos mucho sobre cómo el cambio climático afecta nuestros días, pero también está afectando nuestras noches”, ha valorado el meteorólogo de Climate Central, Shel Winkley.

PUBLICIDAD

Aunque el cambio climático provocó alrededor del 15% de las horas de sueño perdidas, “en casi todas las ciudades estudiadas, la cantidad de sueño perdido vinculada al cambio climático al menos se ha duplicado desde principios de la década 1970, pasando de aproximadamente dos horas por año en aquel entonces a cerca de cinco horas por año desde el 2020“.

Las ciudades españolas que menos duermen por el calor

Una niña se refresca en una fuente en las calles de Valencia. (EFE/ Ana Escobar)

El estudio, realizado a nivel global, ha analizado seis ciudades españolas. Todas ellas se encuentran a la cabeza de Europa, junto con algunas de Italia y Atenas, respecto a las horas de sueño perdidas a causa del calor.

PUBLICIDAD

Liderando el ránking español se encuentra Valencia, que ha tenido 42 horas menos de sueño desde 2020, de las que siete (16%) fueron a causa del cambio climático. La ciudad mediterránea ya fue señalada por la ONG Amigas de la Tierra por su mala gestión de las altas temperaturas, pues más del 80% de la población no dispone de una gran zona verde cerca.

Por detrás se encuentra Málaga, otra ciudad mediterránea, que ha perdido 41 horas de sueño por las altas temperaturas, seis (14%) a causa del calentamiento global. Sevilla, con 40 horas (5 por cambio climático), Barcelona con 39 (5), Zaragoza con 34 (5) y Madrid, con 30 horas (5 por el cambio climático), completan la clasificación española.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de dormir menos

El entorno del sueño desempeña un papel clave en la calidad del descanso. Factores como el ruido, la luz y la temperatura influyen directamente en la profundidad del sueño.

Para poder conciliar el sueño, el cuerpo necesita poder enfriarse, y las altas temperaturas nocturnas impiden que se lleve a cabo este proceso tan necesario de forma adecuada. Las noches tropicales o tórridas, en las que los termómetros no bajan de los 20 grados, se relacionan con una peor calidad del sueño y una duración más corta del descanso que necesita el cuerpo.

Esto ocurre en una población que ya de por sí duerme mal: según la Sociedad Española de Neurología, cerca de la mitad de los adultos españoles no disfruta de un sueño de calidad. Dormir mal se ha relacionado con alteraciones en el ánimo, el rendimiento mental, la productividad y la salud cardiovascular e inmunológica. Aunque diversos factores intervienen en el sueño, el aumento del calor nocturno representa un riesgo ambiental creciente, ya que las temperaturas suben globalmente y más personas viven en islas de calor urbano que intensifican las noches cálidas.

PUBLICIDAD