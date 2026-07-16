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El gran susto de Sofía Ellar en pleno embarazo: hospitalizada por riesgo de parto prematuro tras sufrir contracciones sin darse cuenta

La cantante ha tenido que cancelar sus próximos conciertos después de que su ginecóloga decidiera ingresarla de urgencia

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Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)
Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)

Lo que iba a ser una revisión rutinaria del embarazo terminó convirtiéndose en uno de los días más angustiosos de la vida de Sofía Ellar. La cantante, que espera su primer hijo junto a su marido, el empresario Fernando Muñoz, ha permanecido ingresada durante 48 horas tras detectarse un riesgo de parto prematuro. Una situación completamente inesperada que la obligó a cancelar de inmediato sus compromisos profesionales y que ha querido compartir con total transparencia con sus seguidores.

La artista, que anunció el pasado mes de marzo que estaba embarazada, ha relatado en primera persona cómo una ecografía que, en principio, había transcurrido con absoluta normalidad acabó destapando un problema que requería atención médica inmediata. “Este niño tiene intenciones que todavía no tocan”, escribía con su característico sentido del humor desde la habitación del hospital, aunque detrás de esa frase se escondía un importante susto.

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Su primer mensaje ya dejaba entrever que la situación era seria. “Os escribo con un 14 % de batería desde el hospital, donde mi maravillosa gine ha decidido ingresarme 48 horas”, contaba, provocando una inmediata oleada de preocupación entre sus seguidores.

Un hallazgo inesperado que cambió todos sus planes

Horas después, cuando se encontraba algo más tranquila, Sofía Ellar explicó con detalle qué había ocurrido realmente. Durante una ecografía importante, los médicos decidieron revisar también el cuello uterino, una exploración que terminó siendo decisiva.

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Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)
Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)

“Chequeamos de casualidad el tema del cuello uterino y... vaya, que 11 milímetros son dignos del momento de la verdad y no nos toca todavía. ¡MiniFer, no nos toca!”, relató con emoción.

Fue entonces cuando comprendió que debía olvidarse, al menos por ahora, de los escenarios. La noticia de que tendría que cancelar sus actuaciones en los festivales Boombastic Asturias y Noches Pejinas Cantabria Infinita le resultó especialmente dolorosa.

“Ya me habían comentado por la mañana que lo de los conciertos se me fuese borrando de la cabeza y ahí, justo ahí, rompí a llorar”, confesó.

“Podría haber dado a luz en un coche o en un escenario”

La cantante también quiso compartir cómo actuó su ginecóloga para conseguir que acudiera al hospital sin alarmarla antes de tiempo. Según explicó, la especialista la citó con un mensaje aparentemente tranquilo para evitar que se preocupara antes de confirmar el diagnóstico.

Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)
Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)

Sofía acudió acompañada por su madre, Ana, incluso bromeando durante el trayecto. “¿Te imaginas que de aquí no salgo?”, le dijo entre risas. La respuesta de su madre fue inmediata: “No digas tonterías, hija”. Pero aquella intuición terminó haciéndose realidad. Apenas 45 minutos después de llegar al hospital, ya estaba ingresada.

Los monitores detectaron contracciones cada seis minutos, aunque ella asegura que no había sentido absolutamente ninguna.

“Esto es peligroso porque podría haber dado a luz sin problema en un coche o en un escenario”, reveló con una sinceridad que impresionó a sus seguidores.

Reposo absoluto para que “MiniFer” siga creciendo

Afortunadamente, las últimas noticias son mucho más tranquilizadoras. Tras más de 24 horas de tratamiento, las contracciones se han reducido considerablemente y la evolución está siendo favorable. “La cosa parece ir mucho mejor”, ha explicado la cantante, que ahora espera comprobar cómo responde su cuerpo cuando deje la medicación.

Sofía Ellar y su novio, Fernando, en una imagen de redes sociales.
Sofía Ellar y su novio, Fernando, en una imagen de redes sociales. (Instagram @sofiaellar)

Si todo continúa evolucionando positivamente, podrá regresar a casa en los próximos días. Eso sí, con una única condición: reposo absoluto. Los médicos le han prohibido expresamente viajar, conducir, ir a la playa o realizar cualquier actividad que pueda suponer un esfuerzo. Una recomendación que Sofía reconoce que le cuesta asumir por su carácter inquieto, aunque tiene muy claro cuál es ahora su prioridad. “Me cuesta entender la palabra reposo, pero cada día que MiniFer esté en el horno es clave”, ha escrito con emoción.

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