España

Investigadores españoles desarrollan un tratamiento más preciso y menos tóxico contra el cáncer de ovario

Varias instituciones colaboran en un proyecto que explora una innovadora terapia dirigida contra este cáncer, uno de los más complejos de tratar, basada en anticuerpos que transportan fármacos justo al interior de las células tumorales

Guardar
Google icon
cáncer de ovarios (Mayo Clinic)
El cáncer de ovario es uno de los más complejos de tratar porque se diagnostica en etapas tardías. (Mayo Clinic)

Un grupo de instituciones españolas, entre ellas el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), el CSIC, FICUS y CIBERONC, está desarrollando una nueva estrategia de terapia contra el cáncer de ovario. Este trabajo, financiado por la Fundación CRIS Contra el Cáncer y liderado por los doctores Juan Carlos Montero y Atanasio Pandiella, busca atacar las células tumorales de forma mucho más precisa y reducir los efectos secundarios en las pacientes, informa Europa Press.

El cáncer de ovario es uno de los más agresivos y difíciles de tratar, ya que suele detectarse tarde, cuando ya se ha extendido por la cavidad abdominal. Cada año, se diagnostican más de 300.000 casos en el mundo y cerca de 4.000 en España, donde provoca aproximadamente 2.000 muertes anuales, según datos de organismos internacionales y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

PUBLICIDAD

La base de este nuevo enfoque se basa en identificar una molécula que esté mucho más presente en las células tumorales que en las sanas y usarla como “puerta de entrada” para llevar el tratamiento directamente al tumor. En este caso, la molécula seleccionada es CD98hc, muy abundante en el cáncer de ovario.

Limitar el daño en tejidos sanos

La tecnología que utiliza el equipo se llama ADC (anticuerpos conjugados a fármacos). Estos tratamientos combinan tres elementos: un anticuerpo que reconoce de manera específica la molécula de la célula tumoral, un fármaco potente y una unión química que controla cuándo se libera el fármaco. El anticuerpo se fija a la célula tumoral, entra en ella y, dentro, libera el medicamento, destruyéndola desde el interior, lo que permite atacar el cáncer de manera muy precisa y limitar el daño en los tejidos sanos, reduciendo también los efectos secundarios para las pacientes.

PUBLICIDAD

Estos son los dos hábitos que más cánceres provocan
Consulta médica. (Magnific)

El equipo del IBSAL ha desarrollado un ADC dirigido contra la molécula CD98hc, que demostró en los experimentos frenar el crecimiento del tumor y reducir las metástasis. Los estudios también mostraron que el medicamento se acumula principalmente en el tumor, casi sin afectar a los tejidos sanos, lo que refuerza su potencial como terapia con menos toxicidad.

Una de las ideas más relevantes de este trabajo es que la molécula utilizada como “puerta de entrada” no necesita ser la causa directa del crecimiento del tumor. Basta con que permita identificar a las células malignas y dirigir hacia ellas un tratamiento eficaz. Este cambio de enfoque amplía las posibilidades para tratar el cáncer de ovario, un tipo de tumor en el que las terapias dirigidas no han tenido hasta ahora un gran impacto.

Investigadores de la Universidad de Granada han descubierto un compuesto natural en la cebolla que demuestra ser eficaz para reducir los tumores de colon. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y prebióticas, este compuesto puede inhibir la proliferación de células cancerosas y reequilibrar la microbiota intestinal.

Resistencia a los tratamientos

El desarrollo de este ADC contra CD98hc podría convertirse en una nueva herramienta para tratar el cáncer de ovario, al identificar un nuevo punto débil del tumor. Esto resulta especialmente importante porque algunos cánceres desarrollan resistencia a los tratamientos actuales y encontrar nuevas formas de atacarlos es clave para mejorar los resultados.

De momento, la investigación se encuentra en fase preclínica, es decir, en etapas iniciales de laboratorio, por lo que todavía no está lista para ser usada en pacientes. Los próximos pasos serán confirmar estos hallazgos en modelos más complejos, identificar qué pacientes podrían beneficiarse más del tratamiento y, cuando haya suficiente evidencia, avanzar hacia los ensayos clínicos en personas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

CáncerEnfermedades y MedicamentosCáncer de ovarioEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barcelona da la razón a las bodegas y modificará la ley para proteger los carteles históricos de la ciudad

Tras la retirada del letrero de la icónica Bodega Fermín, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado proteger, conservar y recuperar este patrimonio gráfico

Barcelona da la razón a las bodegas y modificará la ley para proteger los carteles históricos de la ciudad

La madre de Noelia Castillo busca a los violadores de su hija: “Siento que es lo que ella quería”

La mujer, representada por Abogados Cristianos, ha denunciado ante la Fiscalía la agresión sexual a su hija

La madre de Noelia Castillo busca a los violadores de su hija: “Siento que es lo que ella quería”

Resultados del Super Once del 16 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del 16 julio

Las mejores playas con bandera azul de la Comunidad Valenciana para ir con niños: aguas poco profundas y kilómetros de arena fina

Desde dunas cubiertas de vegetación mediterránea a columpios dentro del mar, las playas levantinas ofrecen rincones familiares ideales para pasar todo el día

Las mejores playas con bandera azul de la Comunidad Valenciana para ir con niños: aguas poco profundas y kilómetros de arena fina

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “Defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

ECONOMÍA

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de julio

DEPORTES

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo