El inminente parto de Laura Moure: la azafata de ‘La ruleta de la suerte’ destapa las letras del panel con su barriga de embarazada a la espera de dar a luz

Laura Moure, a punto de dar a luz, destapa las letras del panel de 'La ruleta de la suerte' con la tripa (Atresmedia)

Laura Moure encara la recta final de su embarazo, ya que según lo previsto dará a luz en agosto, un plazo que coincide con el parón veraniego de La ruleta de la suerte y que ha convertido cada aparición de su barriguita en un adelanto televisivo de la llegada de Zoe. La presentadora del concurso de Antena 3 anunció el 18 de marzo en sus redes sociales que espera su primer hijo, una niña llamada Zoe.

Entonces ya precisó que la tendrá “entre mis brazos” en agosto. También explicó que había preferido esperar a contarlo por “un tiempo de prudencia” y que el primer trimestre estuvo marcado por náuseas y sueño. La cuenta atrás volvió a colarse en el programa el martes 14 de julio, durante una nueva entrega de La ruleta de la suerte. En uno de los momentos más comentados, una vocal del panel se resistió a darse la vuelta y Moure trató de moverla con la mano, con la pierna y, finalmente, con la barriga.

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La maniobra funcionó y dio pie a la reacción de Jorge Fernández, que bromeó en plató: “¡Ha sido Zoe!”. La copresentadora siguió el tono del presentador y respondió: “Si queréis las damos así todas ahora”. La escena se produjo después de que un concursante del atril amarillo cayera en el gajo “Vacaciones”, habitual en la edición de verano, en la que Laura Moure sigue al frente resistiéndose a la baja por maternidad.

Laura Moure anuncia su embarazo en Instagram

El embarazo de la azafata de ‘La ruleta de la suerte’

La fecha prevista para el parto ya había asomado en pantalla semanas antes. El lunes 4 de mayo, en un especial del concurso emitido un día después del Día de la Madre, el presentador se dirigió a su compañera en la despedida y señaló su barriguita: “Y a ti también compi, que te queda menos ya”. Moure respondió levantándose la camiseta para mostrar el embarazo a los espectadores y contestó: “Ya queda menos, en verano, en verano”. Cuando Fernández añadió “Felicidades, aunque todavía no lo seas, pero ya casi casi”, ella replicó: “Sí lo soy, ahí está, tiene su ADN”.

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La presentadora había hecho público su embarazo el pasado marzo con un mensaje en Instagram en el que reconocía que muchos seguidores ya lo habían notado por el cambio de vestuario y por el uso de ropa más holgada. En ese mismo texto explicó que la barriguita “se ha asomado muy rápido” y que había estado “algo desaparecida”.

Laura Moure, la azafata de 'La ruleta de la suerte', anuncia su embarazo (Atresmedia)

Zoe, la primera hija de Laura Moure

En ese anuncio no dio pie a teorías porque también desveló el sexo y el nombre del bebé: “No podemos estar más felices. Os presento a la pequeña Zoe. Está creciendo de maravilla”. La confirmación fijó además el horizonte del nacimiento en agosto, por lo que en menos de un mes el popular rostro de Antena 3 ya será madre, lo que quizás limite su presencia la próxima temporada.

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Un concursante de La ruleta de la suerte ganó 8.677 euros tras resolver un panel final sobre San Vicente de la Barquera, pueblo natal de David Bustamante. El premio incluyó 3.500 euros adicionales por acertar en la última prueba (Fuente: A3player)

La futura llegada de su primera hija se produce pocos meses después de otro momento personal relevante para Laura Moure. En abril de 2025 se casó con su pareja, Kiko Chica, tras más de 20 años juntos, en una ceremonia celebrada en la intimidad. Según escribió entonces en sus redes sociales, el enlace tuvo lugar el 10 de abril “después de 23 años de historia, vivencias, aprendizajes, de amor incondicional”. Ahora, en pleno verano, la pequeña Zoe incluso ha protagonizado su primer gesto simbólico en el concurso: destapar una letra en el panel antes de nacer.