Moncloa explica hoy al Congreso las amenazas a la seguridad nacional, desde narcolanchas a la 'flota fantasma' rusa

El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, acude este viernes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para presentar el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2025, que alerta de hay más de 600 narcolanchas en el área del Estrecho de Gibraltar y de que la llamada 'flota fantasma' rusa supone un riesgo para la seguridad de España.

El trabajo, publicado en mayo, precisa que las narcolanchas son tipo go-fast y sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Además, advierte de una mayor agresividad de los 'narcos' hacia los agentes de las Fuerzas de Seguridad, usando incluso armas de guerra.

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"En lo que respecta al tráfico de hachís, en 2025 parece haberse reactivado la ruta desde Marruecos, principal productor mundial, hacia España", señala el informe del Departamento de Seguridad Nacional.

"Las zonas del Estrecho de Gibraltar y del arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente para España", reconoce el Ejecutivo. En este sentido, menciona que algunos grupos organizados podrían estar utilizando las rutas y medios originalmente diseñados para el tráfico de drogas para realizar actividades vinculadas a la inmigración ilegal, diversificando de esta manera su actividad delictiva.

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Respecto a la 'flota fantasma' rusa, Seguridad Nacional cifra en 50 de estos barcos los que se detectan en las proximidades de Canarias, es decir, la presencia de estos barcos se ha quintuplicado a lo largo de 2025. Alertan de que su presencia obliga a aumentar la vigilancia naval y el control portuario.

"Aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa", sostiene el documento elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional dependiente de Presidencia del Gobierno, la "creciente acción" en el Mediterráneo de estos petroleros rusos, "que eluden sanciones y operan cerca de las costas españolas" y añade, "riesgos".

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En general, explica el informe, se trata de "buques de transporte de hidrocarburos que se dedican a transbordar (de buques pequeños a buques de mayor porte) petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, para luego ser transportado a países asiáticos".

Pese a este incremento de la presencia de la flota rusa, el Gobierno admite que "la posibilidad legal de actuar" contra estas embarcaciones en la mar "es un asunto de difícil resolución".

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INJERENCIA EXTREMISTA, SOBRE TODO RUSA

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional menciona en su informe anual que uno de los objetivos estratégicos de las campañas de desinformación guarda relación con una "injerencia de actores vinculados con el extremismo" que busca erosionar la neutralidad institucional de la Policía Nacional, la Guardia civil y las Fuerzas Armadas. La mayoría guardan relación con Rusia.

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En este sentido, observa que se han explotado debates sensibles sobre flujos migratorios irregulares, por ejemplo, "difundiendo rumores de oleadas inminentes para fomentar la polarización social". El Gobierno menciona los mensajes sobre las fronteras de Ceuta y Melilla con una narrativa sobre migración que "se entrelaza con la inseguridad" para instrumentalizar episodios de conflictos sociales y proyectar un deterioro de la seguridad pública.

En esta línea, también recuerda lo ocurrido en Torre-Pacheco (Murcia) en julio de 2025 porque, dice, evidenció la capacidad de la desinformación para traspasar dimensiones.

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También cita que se han reactivado campañas ligadas a la salud pública, desde teorías conspirativas sobre vacunas hasta mensajes manipulados sobre brotes epidémicos, erosionando la confianza institucional y dificultando la respuesta de gobiernos y organismos sanitarios.

Otro de los cambios cualitativos es lo que el Departamento de Seguridad Nacional llama "desestabilización económica". "La desinformación amplía su espectro operativo, convirtiéndose en una herramienta para cometer fraudes a mayor escala o incluso manipular sistemas económicos", dice.

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