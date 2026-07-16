España

La otra cara del langostino industrial que importa España: manglares destruidos en Ecuador y sufrimiento animal en Indonesia

La acuicultura intensiva de este crustáceo está provocando una seria crisis medioambiental, al tiempo que en algunas explotaciones se lleva a cabo la mutilación de las hembras

Guardar
Google icon
Langostinos blancos. (CésarDGama/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Langostinos blancos. (CésarDGama/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Algunos de los alimentos ampliamente consumidos en nuestro país generan un severo impacto medioambiental en el que normalmente no reparamos. Ocurre con la soja, el cacao, el café o el aceite de palma, que contribuyen a la deforestación en los lugares en los que se produce.

Otros productos que encontramos en los supermercados también siguen un modelo industrial dañino para el medioambiente. La cuestión es que, al ser producidos en otras partes del mundo, los países que los importan externalizan su huella ecológica.

PUBLICIDAD

Es lo que ocurre con el langostino industrial en Ecuador, donde esta producción ha derivado en la destrucción en algunas zonas de hasta el 90 % de los manglares, ecosistemas costeros clave que albergan una importante biodiversidad y que contribuyen de una forma muy eficaz a mitigar el cambio climático a captura y almacenar carbono. El consumo de la Unión Europea y especialmente de España influyen en esta devastación.

Así lo denuncia un reciente informe internacional publicado por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) en colaboración con Protección Animal Ecuador, a partir de una investigación de la organización Foodrise. El documento señala que en Europa se consume tres veces más langostino de granja intensiva ecuatoriana que el salvaje capturado por las floras pesqueras comunitarias, lo que contribuye a “una crisis climática, ecológica y humana de enormes dimensiones”.

PUBLICIDAD

Reserva Ecológica Manglares Churute, en Ecuador. (Bärbel Miemietz/Wikimedia Commons)
Reserva Ecológica Manglares Churute, en Ecuador. (Bärbel Miemietz/Wikimedia Commons)

“Es inadmisible que el langostino que se consume a diario en España se sustente sobre la destrucción de las costas de Ecuador”, sentencia Miriam Martínez, directora de Bienestar Animal en el OBA. “Las empresas que los ponen al alcance de las personas consumidoras deberían conocer bien el impacto de sus productos tanto a nivel de bienestar animal como de impacto ambiental. Y, más importante, deberían ser transparentes sobre esto para que sus clientes puedan realizar compras con toda la información”.

La destrucción de los manglares y las emisiones de carbono

Ecuador se ha convertido, según señala el informe, en el mayor exportador mundial de este crustáceo, alcanzando en 2025 una facturación histórica de 8.400 millones de dólares. Con respecto a quién importa este producto, España se sitúa como el principal de la Unión Europea, además de uno de los países europeos con mayor consumo de mariscos. De hecho, el puerto de Vigo (Pontevedra) es el principal punto de entrada en la Unión Europea para las importaciones de langostinos ecuatorianos.

Los impactos medioambientales de esta acuicultura intensiva no se limitan a la destrucción de los manglares. El estudio apunta a que la producción de pienso para la cría dispara las emisiones de dióxido de carbono al depender masivamente de la soja y de harinas de pescado. Este impacto es doble si tenemos en cuenta que esta industria —que ocupa ya unas 220.000 hectáreas de suelo costero— destruye un ecosistema clave para la captura del carbono. Junto a esto, se vierten a las aguas de los ríos y costas circundantes parte de los piensos y los propios desechos metabólicos de los animales.

Además, el informe, en base a datos recopilados junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apunta a que el 63 % de los operarios acuícolas carecen de contrato formal, lo que cronifica la precariedad laboral.

Los manglares cubren parcialmente un dique que separa los estanques de una camaronera de un gran canal. (Marcos Zegers/Observatorio de Bienestar Animal/We Animals)
Los manglares cubren parcialmente un dique que separa los estanques de una camaronera de un gran canal. (Marcos Zegers/Observatorio de Bienestar Animal/We Animals)

“La ciudadanía tiene derecho a saber que el precio sumamente bajo de este producto se está pagando con destrucción ecológica y precarización laboral en otros países; no podemos seguir externalizando nuestro impacto ambiental sin asumir ninguna responsabilidad corporativa ni ética”, apunta Martínez.

Las hembras son mutiladas para aumentar su reproducción

El impacto de la industria del langostino no se limita a Ecuador ni al medioambiente: en países como Indonesia —otro de los grandes productores mundiales, aunque las exportaciones a España son significativamente menores en comparación a las de Ecuador—, según señalan desde OBA, algunas empresas llevan a cabo prácticas que implican sufrimiento animal.

La denuncia de la organización se realiza a partir de las imágenes captadas por la asociación internacional de fotoperiodismo We Animals, que ha documentado la práctica de la “ablación del péndulo ocular”. Esta técnica, realizada en la industria desde los años 70 y 80, consiste en extirpar, cortar o aplastar uno de los ojos de la hembra —sin ningún tipo de anestesia— para destruir la glándula que regula la inhibición de la reproducción.

De esta manera, se provoca una alteración hormonal forzada que acelera la maduración de los ovarios y aumenta entre 10 y 20 veces la producción natural de huevos.

La asociación ARDE ha denunciado a una granja peletera en Abegondo (A Coruña) donde presuntamente los visones vivían en instalaciones de suciedad extrema y algunos animales presentaban heridas de gran tamaño.

“Tras sufrir la ablación, las hembras son alimentadas con una dieta hipercalórica para estimularlas antes de ser emparejadas”, detallan desde OBA. “Aquellas que sobreviven a la intervención son sometidas a este ciclo de desove repetitivo de forma constante, utilizándolas varios meses para conseguir hasta 10 puestas por hembra”. Cuando su capacidad de desove decae, “son descartadas y vendidas a precios irrisorios en mercados locales”.

Esta práctica supone un sufrimiento para el animal, tal y como señaló la London School of Economics (LSE) en un informe de 2021 en el que concluyó que existe evidencia científica sólida de que los crustáceos decápodos son seres sintientes y pueden experimentar dolor.

“Lo que hemos documentado en Indonesia no es una anomalía ni un caso aislado, sino la práctica estándar y estructural de buena parte de la industria”, denuncia Martínez. “Aunque en algunos países y algunas empresas están empezando a abastecerse de langostinos que no han sido criados tras la realización de esta práctica a las hembras, todavía queda un largo camino para la eliminación total de esta aberración”.

Temas Relacionados

MedioambienteAnimalesMaltrato AnimalCambio ClimáticoÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El restaurante en plena ‘Toscana aragonesa’ que entra en la Guía Michelin: más de 100 años de historia y una receta de perdices que conquistó a Picasso

Ignacio y Miguel son la cuarta generación al frente de la Fonda de Alcalá, un negocio familiar que se ha convertido en referente gastronómico sin perder el respeto por las recetas de siempre

El restaurante en plena ‘Toscana aragonesa’ que entra en la Guía Michelin: más de 100 años de historia y una receta de perdices que conquistó a Picasso

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

La cumbre de la OTAN de este 2026 terminó con menos tensión tras las palabras de Pedro Sánchez asegurando que había mantenido un encuentro con Donald Trump con “amabilidad y cordialidad”

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

A medida que el electorado envejece, los partidos tienen incentivos cada vez más racionales para proteger el gasto en pensiones y dejar en segundo plano las demandas de los jóvenes

En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

España destina un 38% más a pensiones que en 1995, pero la inversión en educación, vivienda e I+D lleva tres décadas estancada

Fedea documenta 30 años de presupuestos en los que el gasto asociado al envejecimiento no ha dejado de crecer, mientras las partidas que más benefician a las nuevas generaciones se mantienen en el 7% del PIB

España destina un 38% más a pensiones que en 1995, pero la inversión en educación, vivienda e I+D lleva tres décadas estancada

Accidentes, negligencias y fuegos intencionados originan el 95% de los incendios forestales en España: “No podemos esperar a que lleguen las llamas para actuar”

Expertos y organizaciones ambientales advierten que, sin una respuesta colectiva y una gestión activa del territorio, el país seguirá enfrentando veranos cada vez más devastadores

Accidentes, negligencias y fuegos intencionados originan el 95% de los incendios forestales en España: “No podemos esperar a que lleguen las llamas para actuar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

La Guardia Civil busca a cuatro encapuchados que cargaron con garrafas de gasolina una lancha que podría estar vinculada al narcotráfico en una playa a plena luz del día

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo

España, una selección que brilla con el trabajo en equipo y da lecciones a las grandes estrellas del Mundial

Cuando todo depende del 10: el último baile de Messi contra la rebelión de Bellingham que decidirá el rival de España en la final del Mundial