España

Bertín Osborne vuelve a cancelar otro concierto en Madrid y preocupa por su estado de salud: “Tengo falta de aire”

El cantante aclara que no ha recaído completamente, pero las secuelas pulmonares persisten

Guardar
Google icon
Bertín Osborne tiene que cancelar su concierto. (Europa Press)
Bertín Osborne tiene que cancelar su concierto. (Europa Press)

La salud de Bertín Osborne vuelve a situarse en el centro de la noticia tras la cancelación de su último concierto programado en Madrid. Quienes esperaban ver al artista en directo este viernes en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí han recibido con sorpresa el anuncio de suspensión. El propio cantante, de 71 años, ha explicado que sigue arrastrando secuelas respiratorias tras superar dos episodios graves de neumonía derivados del COVID-19.

La pandemia de 2020 dejó huella en muchas personas, y Bertín Osborne es uno de los casos más visibles dentro del mundo del espectáculo español. Desde sus contagios, el artista no ha logrado recuperar completamente la normalidad física que exige su actividad sobre los escenarios. Aunque llegó a reaparecer en el escenario del Bingo Las Vegas el pasado 3 de julio, junto a David Bustamante, aquella fue una excepción breve. Según relató después, la actuación resultó un verdadero esfuerzo y apenas pudo cantar algunas canciones para sus amigos.

PUBLICIDAD

Este año, Bertín Osborne había anunciado una gira de despedida con la que pretendía recorrer España antes de poner punto final a una carrera musical de más de cincuenta años. Sin embargo, la salud ha vuelto a interponerse en sus planes, obligándolo a cancelar una vez más una presentación prevista y generando incertidumbre sobre el futuro de la gira.

Los problemas respiratorios de Bertín Osborne

La Junta Municipal de Chamberí fue la encargada de dar la noticia a los asistentes y vecinos, comunicando que las razones médicas hacían imposible la actuación prevista para el 17 de julio. El comunicado, también difundido por el Ayuntamiento de Madrid, lamentaba la decepción de quienes esperaban el regreso de Bertín Osborne, pero subrayaba que la prioridad debía ser la salud del artista.

PUBLICIDAD

Gabriela Guillén visita '¡De viernes¡' para hablar de su maternidad con Bertín Osborne.

El propio Osborne, a través de un mensaje de audio compartido por su representante Susana Uribarri en el programa televisivo Y ahora Sonsoles, detalló su estado: “Todavía tengo un poco de falta de aire, todavía tengo demasiadas flemas. No estoy para hacer un concierto de hora y media en Madrid.”

El artista reconoció que su actuación reciente en el Casino Las Vegas fue un sufrimiento y que apenas pudo cantar, aunque lo intentó por tratarse de una cita especial con amigos. El cantante aclaró que no ha recaído completamente, pero las secuelas pulmonares persisten y le impiden asumir el ritmo de una gira.

El impacto de las secuelas del COVID-19

La situación de Bertín Osborne ilustra cómo las consecuencias de la pandemia todavía afectan a muchas personas, incluso cuando para muchos ese periodo parece lejano. El artista, que celebró su regreso temporal a la música en el aniversario del Bingo Las Vegas, esperaba poder cumplir con los compromisos de su gira de despedida, pero la fragilidad de su estado respiratorio ha obligado a aplazar o cancelar varios conciertos sucesivos.

Bertín Osborne cancela su concierto en Madrid. (Europa Press)
Bertín Osborne cancela su concierto en Madrid. (Europa Press)

El mensaje del cantante deja claro su deseo de volver, aunque reconoce que no está en condiciones de afrontar un espectáculo de larga duración. La gira de despedida, que debía ser un recorrido por los escenarios que han marcado su trayectoria, queda en pausa a la espera de una mejoría. Por el momento, la incertidumbre persiste, pero Bertín Osborne no ha dado por finalizada su carrera, mostrando su intención de continuar en cuanto su salud lo permita.

Temas Relacionados

Famosos EspañaEnfermedades FamososBertín OsborneÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vacaciones sin cambiar de hotel: la tendencia que gana cada vez más adeptos

Itinerarios por el Mediterráneo, Caribe, Japón, Norte de Europa y otros destinos permiten combinar descanso, excursiones y comodidad en un mismo viaje

Vacaciones sin cambiar de hotel: la tendencia que gana cada vez más adeptos

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Expertos en planificación financiera advierten de que la década de los cuarenta es decisiva para calcular la pensión futura, aumentar el ahorro y diseñar un plan de inversión que garantice el nivel de vida tras el retiro

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Este es el tráiler de ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis protagonizada por Guitarricadelafuente que aspira a arrasar en los Oscar

La película llega a cines este 25 de septiembre, tras ganar en el Festival de Cannes el premio a Mejor Dirección

Este es el tráiler de ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis protagonizada por Guitarricadelafuente que aspira a arrasar en los Oscar

Cobraban hasta 12.000 euros a extranjeros para regularizar su situación: desarticulan dos redes que simulaban parejas de hecho para obtener permisos de residencia

Los beneficios quedaban en manos de captadores y gestores, mientras los españoles implicados cobraban 2.000 euros y los falsos testigos unos 500

Cobraban hasta 12.000 euros a extranjeros para regularizar su situación: desarticulan dos redes que simulaban parejas de hecho para obtener permisos de residencia

Burger King cancela su campaña con El Xokas por sus polémicas en redes sociales: “Solo con esto he ganado más que vuestros padres en 20 años”

La compañía ha emitido un comunicado oficial y ha eliminado la hamburguesa del creador de contenido de su página web

Burger King cancela su campaña con El Xokas por sus polémicas en redes sociales: “Solo con esto he ganado más que vuestros padres en 20 años”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

ECONOMÍA

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

DEPORTES

El día que Pep Guardiola predijo que Rodri volvería a su mejor nivel en el Mundial 2026 tras su lesión de rodilla

El día que Pep Guardiola predijo que Rodri volvería a su mejor nivel en el Mundial 2026 tras su lesión de rodilla

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010