Bertín Osborne vuelve a cancelar otro concierto en Madrid y preocupa por su estado de salud: “Tengo falta de aire”

Bertín Osborne tiene que cancelar su concierto. (Europa Press)

La salud de Bertín Osborne vuelve a situarse en el centro de la noticia tras la cancelación de su último concierto programado en Madrid. Quienes esperaban ver al artista en directo este viernes en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí han recibido con sorpresa el anuncio de suspensión. El propio cantante, de 71 años, ha explicado que sigue arrastrando secuelas respiratorias tras superar dos episodios graves de neumonía derivados del COVID-19.

La pandemia de 2020 dejó huella en muchas personas, y Bertín Osborne es uno de los casos más visibles dentro del mundo del espectáculo español. Desde sus contagios, el artista no ha logrado recuperar completamente la normalidad física que exige su actividad sobre los escenarios. Aunque llegó a reaparecer en el escenario del Bingo Las Vegas el pasado 3 de julio, junto a David Bustamante, aquella fue una excepción breve. Según relató después, la actuación resultó un verdadero esfuerzo y apenas pudo cantar algunas canciones para sus amigos.

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Este año, Bertín Osborne había anunciado una gira de despedida con la que pretendía recorrer España antes de poner punto final a una carrera musical de más de cincuenta años. Sin embargo, la salud ha vuelto a interponerse en sus planes, obligándolo a cancelar una vez más una presentación prevista y generando incertidumbre sobre el futuro de la gira.

Los problemas respiratorios de Bertín Osborne

La Junta Municipal de Chamberí fue la encargada de dar la noticia a los asistentes y vecinos, comunicando que las razones médicas hacían imposible la actuación prevista para el 17 de julio. El comunicado, también difundido por el Ayuntamiento de Madrid, lamentaba la decepción de quienes esperaban el regreso de Bertín Osborne, pero subrayaba que la prioridad debía ser la salud del artista.

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El propio Osborne, a través de un mensaje de audio compartido por su representante Susana Uribarri en el programa televisivo Y ahora Sonsoles, detalló su estado: “Todavía tengo un poco de falta de aire, todavía tengo demasiadas flemas. No estoy para hacer un concierto de hora y media en Madrid.”

El artista reconoció que su actuación reciente en el Casino Las Vegas fue un sufrimiento y que apenas pudo cantar, aunque lo intentó por tratarse de una cita especial con amigos. El cantante aclaró que no ha recaído completamente, pero las secuelas pulmonares persisten y le impiden asumir el ritmo de una gira.

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El impacto de las secuelas del COVID-19

La situación de Bertín Osborne ilustra cómo las consecuencias de la pandemia todavía afectan a muchas personas, incluso cuando para muchos ese periodo parece lejano. El artista, que celebró su regreso temporal a la música en el aniversario del Bingo Las Vegas, esperaba poder cumplir con los compromisos de su gira de despedida, pero la fragilidad de su estado respiratorio ha obligado a aplazar o cancelar varios conciertos sucesivos.

Bertín Osborne cancela su concierto en Madrid. (Europa Press)

El mensaje del cantante deja claro su deseo de volver, aunque reconoce que no está en condiciones de afrontar un espectáculo de larga duración. La gira de despedida, que debía ser un recorrido por los escenarios que han marcado su trayectoria, queda en pausa a la espera de una mejoría. Por el momento, la incertidumbre persiste, pero Bertín Osborne no ha dado por finalizada su carrera, mostrando su intención de continuar en cuanto su salud lo permita.

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