Penélope Cruz se declara fan de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal: la foto inédita en las gradas del Mundial 2026

Penélope Cruz ha conocido a Keyne. (REUTERS/Daniel Cole)

Un niño de tres años ha conseguido acaparar la atención de miles de aficionados y de la prensa internacional en pleno Mundial 2026. Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal, se ha transformado en una figura central del torneo por la naturalidad y simpatía con la que vive cada partido de la Selección Española desde la grada.

La instantánea que confirma este fenómeno sucedió durante el partido en que España selló su pase a las semifinales frente a Bélgica. Penélope Cruz se acercó cariñosamente a Keyne, creando una imagen que rápidamente se hizo viral y que elevó aún más el perfil del pequeño. La fotografía ha sido compartida por la actriz en sus redes sociales (@penelopecruzoficial). Se observa a Penélope acariciando la cabeza del niño, que lucía la camiseta oficial con el nombre de su hermano Lamine en la espalda, rodeado por la emoción de los seguidores españoles y el bullicio de un estadio entregado.

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Esta escena resume el fenómeno Keyne: un niño que, sin jugar un solo minuto, se convirtió en un símbolo de la pasión y la espontaneidad que caracteriza a la afición española. Rodeado de celebridades, familiares y cámaras, su alegría contagiosa y sus ocurrencias no solo han conquistado a la grada, sino también a referentes del espectáculo como Penélope Cruz, consolidándolo como el inesperado talismán de este Mundial.

El protagonismo del hermano de Lamine Yamal

Las gradas de los estadios se han convertido en el escenario secundario más seguido del Mundial 2026 gracias a la presencia de Keyne. Cada aparición suya es recibida con expectativa, y las cámaras buscan inmortalizar sus gestos de sorpresa, sus bailes espontáneos y las lágrimas de emoción que acompañan a los goles de la selección. La viralidad de Keyne comenzó a gestarse en el partido contra Austria, donde celebró uno de los tantos de España con una energía que pronto se propagó por redes sociales y medios deportivos.

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Penélope Cruz ha estado muy presente en cada partido. (Reuters/Jessie Alcheh)

Desde entonces, el pequeño se ha transformado en un auténtico fenómeno mediático. No hay partido importante de La Roja en el que los aficionados no esperen ver su reacción tras cada jugada. Sus muecas, celebraciones y hasta sus momentos de emoción han hecho que miles de personas lo consideren un símbolo de buena suerte y lo apoden “el talismán” no oficial del equipo.

El apoyo de los famosos a La Roja

La presencia de celebridades como Penélope Cruz y Javier Bardem ha añadido aún más atención mediática al círculo cercano de Keyne. Aprovechando su estancia en Estados Unidos por motivos profesionales, la pareja ha asistido a varios encuentros decisivos de la selección, animando desde la grada y compartiendo momentos con la familia de Lamine. También han acudido a la grada Rosalía, Brad Pitt o Timothée Chalamet. En el partido de cuartos de final frente a Bélgica, Penélope se acercó a saludar a Keyne y a su madre, Sheila Ebana, en una escena que reflejó la calidez y cercanía entre los protagonistas.

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¡El fútbol y la música se unen en una celebración épica! Artistas de talla mundial pausan sus shows para gritar el triunfo de España junto a sus seguidores.

Sheila Ebana, madre de Lamine y Keyne, también ha estado presente en el Mundial, acompañando a sus hijos y compartiendo la euforia de la afición española. La imagen de Penélope Cruz junto a Keyne y Sheila, difundida en redes sociales, ha sido una de las más comentadas, aportando un matiz emotivo y familiar a la narrativa del torneo. La familia, unida en apoyo a Lamine y al seleccionado español, ha sido un pilar fundamental en la proyección pública de Keyne como símbolo de la alegría y la espontaneidad que rodea a La Roja en esta cita mundialista.