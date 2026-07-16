España

Penélope Cruz se declara fan de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal: la foto inédita en las gradas del Mundial 2026

La actriz ha seguido de cerca cada partido junto a Javier Bardem o famosos como Inés de Ramón, Brad Pitt y Rosalía

Guardar
Google icon
Penélope Cruz ha conocido a Keyne. (REUTERS/Daniel Cole)
Penélope Cruz ha conocido a Keyne. (REUTERS/Daniel Cole)

Un niño de tres años ha conseguido acaparar la atención de miles de aficionados y de la prensa internacional en pleno Mundial 2026. Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal, se ha transformado en una figura central del torneo por la naturalidad y simpatía con la que vive cada partido de la Selección Española desde la grada.

La instantánea que confirma este fenómeno sucedió durante el partido en que España selló su pase a las semifinales frente a Bélgica. Penélope Cruz se acercó cariñosamente a Keyne, creando una imagen que rápidamente se hizo viral y que elevó aún más el perfil del pequeño. La fotografía ha sido compartida por la actriz en sus redes sociales (@penelopecruzoficial). Se observa a Penélope acariciando la cabeza del niño, que lucía la camiseta oficial con el nombre de su hermano Lamine en la espalda, rodeado por la emoción de los seguidores españoles y el bullicio de un estadio entregado.

PUBLICIDAD

Esta escena resume el fenómeno Keyne: un niño que, sin jugar un solo minuto, se convirtió en un símbolo de la pasión y la espontaneidad que caracteriza a la afición española. Rodeado de celebridades, familiares y cámaras, su alegría contagiosa y sus ocurrencias no solo han conquistado a la grada, sino también a referentes del espectáculo como Penélope Cruz, consolidándolo como el inesperado talismán de este Mundial.

El protagonismo del hermano de Lamine Yamal

Las gradas de los estadios se han convertido en el escenario secundario más seguido del Mundial 2026 gracias a la presencia de Keyne. Cada aparición suya es recibida con expectativa, y las cámaras buscan inmortalizar sus gestos de sorpresa, sus bailes espontáneos y las lágrimas de emoción que acompañan a los goles de la selección. La viralidad de Keyne comenzó a gestarse en el partido contra Austria, donde celebró uno de los tantos de España con una energía que pronto se propagó por redes sociales y medios deportivos.

PUBLICIDAD

Penélope Cruz ha estado muy presente en cada partido. (Reuters/Jessie Alcheh)
Penélope Cruz ha estado muy presente en cada partido. (Reuters/Jessie Alcheh)

Desde entonces, el pequeño se ha transformado en un auténtico fenómeno mediático. No hay partido importante de La Roja en el que los aficionados no esperen ver su reacción tras cada jugada. Sus muecas, celebraciones y hasta sus momentos de emoción han hecho que miles de personas lo consideren un símbolo de buena suerte y lo apoden “el talismán” no oficial del equipo.

El apoyo de los famosos a La Roja

La presencia de celebridades como Penélope Cruz y Javier Bardem ha añadido aún más atención mediática al círculo cercano de Keyne. Aprovechando su estancia en Estados Unidos por motivos profesionales, la pareja ha asistido a varios encuentros decisivos de la selección, animando desde la grada y compartiendo momentos con la familia de Lamine. También han acudido a la grada Rosalía, Brad Pitt o Timothée Chalamet. En el partido de cuartos de final frente a Bélgica, Penélope se acercó a saludar a Keyne y a su madre, Sheila Ebana, en una escena que reflejó la calidez y cercanía entre los protagonistas.

¡El fútbol y la música se unen en una celebración épica! Artistas de talla mundial pausan sus shows para gritar el triunfo de España junto a sus seguidores.

Sheila Ebana, madre de Lamine y Keyne, también ha estado presente en el Mundial, acompañando a sus hijos y compartiendo la euforia de la afición española. La imagen de Penélope Cruz junto a Keyne y Sheila, difundida en redes sociales, ha sido una de las más comentadas, aportando un matiz emotivo y familiar a la narrativa del torneo. La familia, unida en apoyo a Lamine y al seleccionado español, ha sido un pilar fundamental en la proyección pública de Keyne como símbolo de la alegría y la espontaneidad que rodea a La Roja en esta cita mundialista.

Temas Relacionados

Mundial 2026Penélope CruzLamine YamalFamosos EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

La Audiencia de Almería sentencia a uno de los beneficiarios de una red de empresas fantasma que defraudó más de 630.000 euros a las arcas públicas

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

El heredero británico es un gran aficionado al fútbol, pero no ha podido acudir a ninguno de los partidos de la selección inglesa

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 16 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 16 julio

Cómo hacer el helado viral de sandía y leche: la receta más refrescante y fácil del verano

Solo se necesitan dos ingredientes para preparar en 15 minutos un postre delicioso que destaca por su textura cremosa y su sabor, perfecto tanto para niños, como para adultos

Cómo hacer el helado viral de sandía y leche: la receta más refrescante y fácil del verano

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

En total, el arsenal incluía 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles “Naranjeros” MP-28, 11.069 granadas de mortero o 4 fusiles tipo Mauser

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

ECONOMÍA

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

DEPORTES

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial