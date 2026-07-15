Toque de queda nocturno, la medida que prepara Reino Unido para los jóvenes con redes sociales

Imagen de ilustración de una bandera británica, iconos de aplicaciones de redes sociales y la silueta de unos niños. 15 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

El Gobierno británico ha anunciado este miércoles su intención de introducir un toque de queda nocturno por defecto en las aplicaciones de redes sociales para los jóvenes de 16 y 17 años, añadiendo también nuevas restricciones para los adolescentes de más edad en su plan de implantar una prohibición general del uso de las redes sociales para los menores de 19 años.

Para los jóvenes alcanzados por esta medida, se les bloqueará el acceso a las aplicaciones entre medianoche y las 6:00 horas, a menos que cambien la configuración predeterminada. Las funciones diseñadas para que los usuarios sigan navegando durante más tiempo, incluidos los vídeos que se reproducen automáticamente uno tras otro, también se desactivarán de forma predeterminada. La medida tiene como principal objetivo evitar un cambio brusco para quienes tendrán acceso a las redes sociales al cumplir los 16 años, ofreciendo así protección frente a los efectos negativos de navegar por internet a altas horas de la noche.

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Según ha detallado la ministra de Tecnología británica, Liz Kendall, en un comunicado, “estas medidas serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, a centrarse en el colegio y la universidad, y a pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos”. Además, la iniciativa pone de relieve la preocupación mundial entre padres y responsables políticos por proteger a los niños pequeños de los efectos nocivos de las redes sociales en su salud mental y física.

La medida británica va acompañada de un estudio publicado el pasado martes en el que se reveló que las restricciones dieron lugar a mejoras en el sueño, la concentración y el bienestar, alegando que un toque de queda nocturno era la medida más fácil de mantener para las familias y la que producía los beneficios más consistentes en cuanto al sueño. Según ha adelantado el Gobierno británico, el primer conjunto de normas sobre restricciones en las redes sociales se presentará ante el Parlamento a finales de este año, y se espera que las medidas entren en vigor a comienzos de 2027. El Ejecutivo ha prometido una aplicación y un cumplimiento “rigurosos”.

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El 38,5% de los adolescentes españoles sufre de insomnio

El joven de 14 años utilizó herramientas de Inteligencia Artificial para desnudar a las víctimas a partir de fotos de sus redes sociales

Un estudio epidemiológico reciente revela que, en España, el 38,5% de los adolescentes sufre de insomnio. Sin embargo, las cifras aumentan a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que un 70% de la población mundial no duerme las ocho horas diarias recomendadas. Y, también, según la World Sleep Society, el 45% de la población global padecerá algún trastorno del sueño grave.

Esta tendencia, que va en aumento, pone el foco en el uso de las nuevas tecnologías a la hora de acostarse. La National Sleep Fundation de EEUU, en su estudio Uso de medios a la hora de acostarse y sueño ha señalado que visionar dispositivos móviles antes de dormir “tiene un impacto negativo en los adolescentes, que conlleva problemas de atención durante el día y somnolencia diurna”. Además, revela que “los jóvenes que usan pantallas una hora antes de irse a dormir tienen una menor cantidad y calidad del sueño y más dificultad para conciliarlo”.

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A esto se suma otro de los problemas, que revela el estudio Impacto de Internet y las redes sociales en la salud mental de los jóvenes: “Un 22,5% de adolescentes ha reducido el tiempo dedicado a otras actividades que no requieren dispositivos tecnológicos”. De esta forma, las rutinas de los nuevos adolescentes se tornan más complejas para afrontar el día a día sin dificultad. Para sensibilizar sobre los hábitos que influyen en una mala higiene del sueño, la UMCE de Valladolid ha preparado para este miércoles una jornada dirigida a universitarios.