Precio de la luz en España este jueves

La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este jueves 16 de julio.

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Precio de la luz

Día: 16 de julio

Tarifa media: 134.73 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 189.51 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 70.79 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este jueves 16 de julio, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.58 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 166.65 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 166.65 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 166.09 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 165.65 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.09 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 166.65 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 171.9 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 152.98 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 141.18 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 102.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.4 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.81 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.79 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.79 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.01 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.51 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 182.93 euros por megavatio hora.