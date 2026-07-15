El refugio de Jude Bellingham en Madrid: una mansión de 16 millones en una de las zonas más prestigiosas de la capital

Montaje de Infobae. (Imagen de la casa de Threeseven)

Jude Bellingham está siendo uno de los mejores jugadores del Mundial. Después de anotar un doblete a la selección de Noruega y clasificar a Inglaterra a semifinales, el centrocampista se ha convertido en uno de los candidatos a levantar el Balón de Oro del torneo.

Su rendimiento, sin embargo, no sorprende en Madrid. El internacional inglés ha jugado dos temporadas en el club blanco y ha conseguido levantar una Champions League y una Liga, entre otros logros.

PUBLICIDAD

La estrella del Real Madrid, de tan solo 23 años, no solo triunfa en los terrenos de juego, sino que también ha decidido invertir en vivienda y comprar dos mansiones en Madrid. Cada uno de estos inmuebles está valorado en 16 millones y se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la capital.

Una mansión repleta de lujo

Las dos viviendas adquiridas por Jude Bellingham se encuentran en La Moraleja, una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas de España. Situada a las afueras de Madrid, esta zona es conocida por ofrecer un alto nivel de privacidad, amplias zonas verdes y estrictas medidas de seguridad, motivos por los que desde hace décadas es el lugar de residencia de empresarios, deportistas de élite y otras grandes fortunas.

PUBLICIDAD

Campo de golfe en La Moraleja. (realclublamoraleja.com)

El futbolista ha destinado una inversión cercana a los 32 millones de euros para hacerse con dos villas contiguas dentro de un exclusivo complejo residencial. Una de ellas es su hogar en Madrid, mientras que la otra es un regalo para su madre, Denise, una figura clave en su vida.

La residencia del centrocampista destaca por su arquitectura contemporánea, con líneas minimalistas, grandes superficies acristaladas y espacios abiertos que aprovechan la luz natural y las vistas al entorno. Según la información de El Español, la vivienda supera los 1.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas, sobre una amplia parcela con jardín privado.

PUBLICIDAD

En su interior no faltan comodidades propias de una vivienda de alto standing. La casa dispone de siete dormitorios y siete baños, además de piscina exterior e interior climatizada, spa, sauna, gimnasio privado, sala de cine, bodega y garaje con capacidad para varios vehículos.

Todo ello convierte la propiedad en una de las viviendas más exclusivas y cotizadas de La Moraleja, una zona donde la combinación de privacidad, diseño y estilo arquitectónico marca la diferencia.

PUBLICIDAD

Destinos a los que va de vacaciones

Más allá de su faceta deportiva, Jude Bellingham aprovecha los periodos de descanso para viajar a algunos de los destinos más exclusivos del mundo. En los últimos veranos ha compartido imágenes desde lugares como Marbella, Ibiza o la costa de Italia, donde suele disfrutar de unos días de desconexión junto a familiares y amigos antes de regresar a la competición.

También ha sido visto en Dubái, uno de los enclaves preferidos por numerosos futbolistas de élite para combinar ocio, playas y privacidad. Estos viajes reflejan un estilo de vida ligado al lujo, aunque siempre con un perfil discreto fuera de los terrenos de juego.

PUBLICIDAD