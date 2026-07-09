Detectan por primera vez en Galicia una macroalga tropical con “con gran capacidad invasora”: pone en riesgo los ecosistemas costeros

Macroalga tropical 'Asparagopsis taxiformis'. (Jean-Pascal Quod/Wikimedia Commons)

En Galicia, concretamente las Rías Baixas, ha sido localizada por primera vez en esta comunidad autónoma la macroalga invasora Asparagopsis taxiformis, lo que constituye el punto más septentrional de la especie en Europa hasta la fecha. De hecho, el hallazgo implica un desplazamiento superior a 500 kilómetros respecto a su rango conocido anterior.

La documentación de este descubrimiento ha sido realizada por un equipo internacional liderado por personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), cuyos resultados han sido publicados en la revista Bioinvasions Records. En el artículo han participado organismos nacionales como el IFAPA Centro El Toruño, Marine Research Institute de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Málaga.

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Esta alga roja marina, de distribución tropical y subtropical, podría haber llegado a Galicia por el calentamiento de las aguas y la actividad humana. De hecho, el área en el que se ha detectado se caracteriza por ser una zona de aguas relativamente frías, pero las olas de calor marinas y el aumento general de las temperaturas están reduciendo estas barreras térmicas y “tropicalizando” nuevas regiones.

Además, al igual que ocurre con muchas otras especies marinas, vectores antropogénicos como el transporte marítimo y la acuicultura facilitan la dispersión de estas invasiones a nuevas regiones.

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Macroalga tropical 'Asparagopsis taxiformis'. (Sarah/iNaturalist - CC BY-NC 4.0)

Un alga con gran capacidad invasora

El ejemplar, localizado en julio de 2025, pertenece al linaje 2, una variante con gran capacidad invasora y elevada tolerancia ambiental, lo que podría facilitar su supervivencia en aguas templadas como las gallegas.

“Aunque la población detectada parece todavía incipiente —la ausencia de estructuras reproductoras así lo sugiere—, este hallazgo pone de manifiesto cómo el calentamiento de las aguas y las actividades humanas pueden favorecer la llegada y establecimiento de especies de afinidad tropical en ecosistemas templados”, señala Eva Cacabelos, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primera autora del estudio.

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De hecho, desde el primer hallazgo y una visita de seguimiento un mes después, se localizaron algunos individuos adicionales. Así, aunque todavía no existen estructuras reproductoras, casos previos han demostrado que bajo condiciones favorables la especie puede establecerse y proliferar rápidamente.

Riesgo de coinvasión con ‘Rugulopteryx okamurae’

La llegada de Asparagopsis taxiformis a Galicia implica nuevos riesgos para los ecosistemas costeros, ya que puede monopolizar espacio y alterar las comunidades bentónicas autóctonas. Esto afectaría a las especies nativas y a la estructura general.

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Leones marinos ayudan a científicos a descubrir las profundidades del océano por primera vez (Angelakis et al. 2024 / Frontiers)

La alga roja marina no es la única amenazada: en la zona ha aparecido recientemente la Rugulopteryx okamurae, por lo que existe riesgo de coinvasión. Esta es un alga asiática que lleva años poniendo al límite a las costas españolas, desde su primera detección en 2015 en el entorno del Estrecho de Gibraltar. Su expansión por la costa española ha sido rápida, tanto hacia el oeste como hacia el este.

Esta coinvasión podría intensificar drásticamente los impactos ecológicos, pues la interacción simultánea de múltiples especies exóticas tiene la capacidad de monopolizar el sustrato y desencadenar cambios difíciles de revertir.

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Es por ello por lo que la vigilancia temprana y el seguimiento continuado resultan fundamentales, ya que solo así se pueden anticipar posibles impactos ecológicos y cambios en las comunidades marinas de Galicia.