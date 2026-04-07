Cómo afrontar emocionalmente la decisión de divorciarse, según una psicóloga

Imagen de recurso de un divorcio. (Freepik)

En 2025, los juzgados españoles registraron un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, una media de 231 divorcios diarios. Detrás de los datos, hay casi siempre una decisión que no es sencilla de tomar. Elegir entre permanecer en un matrimonio o iniciar un proceso de divorcio implica vivir durante meses o años en una lucha interna. Lo explica la psicóloga Diana Tutschek, que recuerda en un artículo publicado en la revista Psychology Today que “no se basa en una decisión discreta y lineal, sino en un proceso continuo de negociación de fuerzas opuestas”. Entonces, ¿cómo afrontar la situación cuando surge la idea?

La terapeuta de pareja explica que de forma permanente o en momentos de crisis “las personas evalúan el estado de su relación, reflexionando sobre aspectos pasados, presentes y futuros”. Por ello, “analizan los desafíos, como problemas recurrentes o críticos, o problemas crónicos, lo que generalmente las lleva a considerar alternativas, como la posibilidad del divorcio o la búsqueda de ayuda”.

En ambos casos, el diálogo interno y externo desempeña un papel esencial en la forma en la que hombres y mujeres gestionan la incertidumbre inherente a estas situaciones. “El diálogo interno implica la autorreflexión y el cuestionamiento de los valores personales, la identidad y el compromiso, así como la evaluación de posibles escenarios futuros. El diálogo externo, por su parte, incluye conversaciones con la pareja, la opinión de amigos, familiares o profesionales, y la interacción con narrativas culturales más amplias sobre el matrimonio y el divorcio”. Ahora bien, advierte que una parte considerable de este proceso tiene lugar de manera interna y rara vez se comparte plenamente con otra persona, incluido el otro miembro de la relación.

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Un proceso sin alternativas excluyentes y sin líneas rectas

Desde la óptica de la práctica clínica en terapia de pareja, la autora incide en que “comprender la toma de decisiones en un divorcio como un proceso analítico cuestiona la idea de que la terapia de pareja deba facilitar una decisión clara y oportuna. En cambio, la principal tarea terapéutica consiste en identificar y explorar cómo se gestionan las tensiones y reconocer patrones de transición entre crecimiento, entropía y mantenimiento”.

A lo largo de este recorrido, las parejas suelen alcanzar, según la autora, un “punto de inflexión que impulse una decisión, ya sea el divorcio, la reconciliación y la reparación, o permanecer juntos sin resolver los problemas”. Para Tutschek, a veces esta decisión se ve condicionada por factores o momentos que proporcionan una claridad temporal y que suelen inclinar la balanza a favor de la continuidad de la relación como resultado de acciones concretas de uno de los cónyuges.