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Los viajeros de Metro de Madrid ya pueden pagar con tarjeta o móvil en el torno sin sacar billete en todas las estaciones

El viaje sencillo abonado con este método tendrá un precio reducido y único de 1,50 euros para incentivar su uso durante las primeras semanas

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Tornos de la estación de metro 'Moncloa' en la línea 6. (Eduardo Parra / Europa Press)
Tornos de la estación de metro 'Moncloa' en la línea 6. (Eduardo Parra / Europa Press)

La Comunidad de Madrid estrena este lunes el pago directo con tarjeta bancaria en los tornos de Metro de Madrid. Esta medida permitirá agilizar el acceso al suburbano y facilitará los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte, según datos de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. De este modo, los usuarios que lo deseen podrán pasar directamente con un sencillo gesto y sin tener que perder el tiempo en las máquinas de billetes.

El sistema ya está disponible en la mayoría de tornos de todas las estaciones de la red y permitirá agilizar la entrada y reducir esperas en momentos de gran afluencia en estaciones que suelen estar abarrotadas, especialmente en las zonas más turística de la ciudad. Además, para incentivar su uso las primeras semanas, el billete sencillo abonado por este método tendrá un precio reducido y único de 1,50 euros.

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Este avance tecnológico, que sigue el modelo de ciudades como Nueva York, Londres, Sídney, Milán o Ámsterdam, estará disponible para los grandes eventos previstos para este año, como los diez conciertos de Bad Bunny en la capital, que empezaron el pasado sábado; la visita del papa León XIV, del 6 al 9 de junio; o el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en septiembre.

El pago con el móvil ya es una realidad

Los usuarios podrán entrar directamente al suburbano utilizando tarjetas bancarias de crédito o débito, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público.

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Además, todas las estaciones incorporarán estos dispositivos preparados para validar títulos de transporte mediante códigos QR, ampliando así las opciones de acceso y adaptando el sistema a los nuevos hábitos digitales de los viajeros.

La iniciativa, financiada con fondos europeos NextGeneration, estará operativa en 1.249 tornos distribuidos por toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes y, en las estaciones con modelos anteriores, al menos dos de ellos permitirán esta modalidad, y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

Con la ayuda de una grúa de gran tonelaje y mediante varios cortes de alivio, lograron tumbar completamente la antena, distribuyendo el peso sobre toda la cubierta para garantizar la seguridad del área. Finalmente, se procedió a restablecer la normalidad en la zona afectada.

En marcha un sistema de pago inteligente que calculará la tarifa más ventajosa para el usuario

El aras de mejorar este sistema, la Comunidad de Madrid trabaja en la implantación de un sistema de pago inteligente basado en tecnología Account-Based Ticketing (ABT), que permitirá calcular automáticamente la tarifa más ventajosa para cada usuario. Este modelo facilitará el acceso a Metro, autobuses y Cercanías mediante el uso directo de tarjetas bancarias, teléfonos móviles u otros dispositivos digitales, sin necesidad de utilizar una tarjeta física tradicional, conforme explican en un comunicado. Sin embargo, tardará años en llegar. Calculan que sería entraría en funcionamiento en el último trimestre de 2027.

La implantación de esta tecnología forma parte de una inversión global de 42,7 millones de euros con la que el Gobierno regional busca adaptar el transporte público madrileño a los nuevos hábitos de movilidad y a los estándares tecnológicos ya implantados en grandes capitales como Londres, Nueva York, Toronto o Singapur.

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