Encuentran en un yacimiento de Murcia herramientas de hace 800.000 años y restos de rinoceronte y de una especie extinta de oso

Restos fósiles encontrado en la Cueva Negra, Murcia. (Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz)

La última campaña de excavación llevada a cabo en la Cueva Negra del Estrecho del río Quípar (Caravaca de la Cruz, Murcia) —lideradas por el profesor emérito de la Universidad de Murcia Michael-John Walker, el arqueólogo Mariano Vicente López Martínez y la profesora de la Universidad de Murcia María Haber Uriarte— ha permitido recuperar útiles y fósiles que contribuyen a aumentar el conocimiento sobre el pasado de este yacimiento tan importante.

En primer lugar, tal y como señala el Ayuntamiento del municipio en un comunicado, se han encontrado un fragmento muy bien conservado de hemimaxila derecha de Ursus deningeri, una especie extinta de oso que podría corresponder a un macho de gran tamaño, y un fragmento de costilla del rinoceronte pleistoceno (Stephanorhinus etruscus), localizado en un nivel con evidencias de ocupación humana.

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El descubrimiento permite ampliar el registro paleontológico del yacimiento, donde se han recuperado cérvidos, ovicápridos, équidos, carnívoros, micromamíferos, aves y tortugas. Además, han aparecido varios fragmentos dentarios de hienas y huesos de grandes herbívoros que presentan claras marcas de roedura, lo que demuestra que la cavidad que utilizada como refugio de estos animales.

Excavaciones en la Cueva Negra, en Murcia. (Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz)

Herramientas humanas de hace más de 800.000 años

Junto a todo esto, en la Cueva Negra se han recuperado herramientas de piedra asociadas a ocupaciones humanas de hace más de 800.000 años. “Continúan documentando lascas y útiles cuya tecnología cuestiona la imagen tradicional de unas poblaciones humanas arcaicas con capacidades cognitivas limitadas“, destaca la profesora Haber.

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De hecho, “parte de los instrumentos fueron elaborados con tipos de sílex que no afloran en el entorno inmediato de la Cueva Negra, sino que proceden de la cabecera del río Caramel”, lo que “constituye una clara evidencia de la movilidad de estos grupos humanos o, al menos, de su profundo conocimiento y aprovechamiento de recursos situados a varios kilómetros del lugar de ocupación”, ha explicado Walker.

El yacimiento de la Cueva Negra

Las excavaciones en este yacimiento comenzaron a principios de la década de los noventa y desde entonces, el enclave se ha consolidado como uno de los yacimientos más importantes del Paleolítico europeo.

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Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

Entre los descubrimientos más relevantes realizados hasta la fecha destacan las evidencias de una hoguera utilizada por grupos humanos para cocinar alimentos, consideradas entre las manifestaciones más antiguas del uso controlado del fuego documentadas fuera de África, así como un hacha de mano que se sitúa entre las más antiguas conocidas en Europa.

“El balance de esta campaña vuelve a demostrar que la Cueva Negra es uno de los grandes referentes internacionales para el estudio de la evolución humana”, ha señalado el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García.

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Esta campaña se ha realizado gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Murciana para el Estudio de la Paleoantropología y el Cuaternario (MUPANTQUAT). El equipo de investigación ha estado integrado por doce especialistas —entre prehistoriadores, arqueólogos, biólogos, paleontólogos, geólogos y arqueozoólogos— junto a estudiantes de los grados de Historia y Biología de la Universidad de Murcia.