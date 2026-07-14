La tarifa de la luz en España para este 15 de julio

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este miércoles 15 de julio.

El precio de la energía eléctrica cambia cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Tarifa del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 138.35 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico alcanzará los 199.99 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato de la luz en España será de 90.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 15 de julio, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 166.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.62 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 159.62 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 164.62 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 164.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.62 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 166.46 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.62 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 167.28 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 149.62 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.63 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.62 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.82 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.63 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.68 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.7 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 143.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.1 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 199.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 179.14 euros por megavatio hora.