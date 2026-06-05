La 1 cambia la programación de ‘La Revuelta’ y mueve a David Broncano de día: así será su nueva emisión durante el Mundial 2026

David Broncano, en 'La Revuelta' (RTVE)

La llegada del Mundial de Fútbol 2026 también traerá cambios a la programación de TVE. Durante el mes de junio, La Revuelta modificará de forma excepcional su emisión habitual y dejará temporalmente su hueco de los jueves para trasladarse a los viernes, adaptándose así a las retransmisiones deportivas de la cadena pública.

El programa presentado por David Broncano se sumará al ambiente mundialista con tres entregas especiales que prometen dar un giro a su formato habitual.

La apuesta de RTVE pasa por combinar el humor característico del espacio con contenidos relacionados con el campeonato, aprovechando la enorme expectación que despierta una de las citas deportivas más importantes del año.

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Broncano se pasa al fútbol: así serán los especiales de ‘La Revuelta’

Lejos de limitarse a un simple cambio de horario, el equipo de La Revuelta ya trabaja en una versión especial del programa que estará marcada por el fútbol. Habrá nuevas secciones temáticas, reportajes grabados en distintos puntos de España e invitados que tendrán que demostrar cuánto saben —o cuánto desconocen— del deporte rey.

El futbolista Marcelo en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

La intención es que el Mundial se cuele en el universo de Broncano sin perder la esencia que ha convertido al formato en uno de los grandes éxitos de La 1. El humor, la improvisación y las situaciones inesperadas seguirán siendo los protagonistas, aunque esta vez con el balón como hilo conductor.

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Los especiales se emitirán los próximos 12, 19 y 26 de junio, coincidiendo con varios de los encuentros de la fase de grupos del Mundial que retransmitirá RTVE.

La programación quedará organizada de la siguiente manera:

Viernes 12 de junio : Canadá - Bosnia Herzegovina (21:00 horas) y, a continuación, La Revuelta .

Viernes 19 de junio : Estados Unidos - Australia (21:00 horas) y, después del partido, La Revuelta .

Viernes 26 de junio: La Revuelta se emitirá antes del encuentro entre Uruguay y España, previsto para las 02:00 horas de la madrugada.

Esta última jornada será la excepción, ya que el partido de la selección española se disputará en horario nocturno, lo que obligará a colocar el programa de Broncano antes de la retransmisión deportiva.

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El fútbol ya forma parte del universo de ‘La Revuelta’

La relación entre La Revuelta y el fútbol no es precisamente nueva. Desde su estreno en La 1, en septiembre de 2024, numerosos futbolistas nacionales e internacionales han pasado por el famoso sofá del programa.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, con los jugadores de la selección. REUTERS/Kacper Pempel

Sin ir más lejos, esta misma semana el invitado fue el exjugador brasileño Roberto Carlos, una de las grandes leyendas de la historia del Real Madrid. Antes que él también visitaron el espacio algunos de los nombres más destacados del fútbol español actual.

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Entre ellos destacan tres internacionales convocados por Luis de la Fuente: Marc Cucurella, lateral del Chelsea; Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo; y Nico Williams, que acudió acompañado de su hermano Iñaki Williams.

El fútbol femenino también ha tenido una presencia destacada en el programa. Por el plató han pasado jugadoras como Vicky López, Mariona Caldentey o Alexia Putellas, una de las grandes estrellas del fútbol español.

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El futbolista Gerard Piqué, invitado el 'La Revuelta'. (@LaRevuelta_TVE / X)

A ellos se suman otros nombres de peso internacional como Ronald Araujo, defensa del FC Barcelona e internacional con Uruguay, o el portugués Luís Figo, además de Gerard Piqué.