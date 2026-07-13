Ramón García vuelve con ‘El Grand Prix’: “Es el único programa con el que la gente deja el móvil a un lado”

El concurso más esperado del verano regresa a TVE este lunes 13 de julio.

Hay tradiciones que nunca fallan y una de ellas es escuchar a Ramón García dar el pistoletazo de salida a El Grand Prix. Este lunes 13 de julio, el concurso más emblemático del verano regresa a RTVE con una nueva edición cargada de novedades, aunque sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno de la televisión. Doce pueblos lucharán por hacerse con el trofeo, siendo Cantalejo (Segovia) y Polinyà (Barcelona) los encargados de inaugurar la competición.

Si hay alguien que conoce este formato como la palma de su mano, ese es Ramón García. Después de décadas al frente del programa, el presentador sigue afrontando cada temporada con la misma ilusión que el primer día. Infobae ha hablado con él en la presentación.

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En la plaza del pueblo de Yepes, una de las localidades que participaron en 2023, asegura a este medio que basta con pronunciar las dos palabras mágicas para que todo merezca la pena. “Cuando digo ‘¡Hay Grand Prix!’, ya soy feliz. Luego sé que me va a doler todo el cuerpo, pero voy encantado”, bromea.

Lalachus, Ramón García, Gorka Rodríguez y la mascota del programa en la presentación de la nueva temporada de 'El Grand Prix del Verano'. (Daniel González / Infobae)

Un Grand Prix con novedades, pero con la misma esencia de siempre

Esta nueva edición llega con algunos cambios que prometen hacer todavía más entretenidas las noches de los lunes. Ramón García ya no estará solo en el plató y contará con la compañía de Lalachus y Gorka Rodríguez, que no oculta la emoción que siente por formar parte del programa. “Es un sueño cumplido”, reconoce el comunicador, que se incorpora a uno de los formatos más queridos por varias generaciones de espectadores.

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Gorka Rodríguez contagia sus lágrimas a Ramon García al sumarse a él como copresentador del 'Grand Prix' (Infobae)

Otra de las grandes novedades será el horario. RTVE ha decidido adelantar el inicio del programa hasta las 21:45 horas, una decisión que Ramón aplaude sin reservas. “Siempre he defendido que los programas empiecen antes. Este año habrá más juegos y, aun así, se hará más corto. Y quien no pueda verlo en directo, siempre lo tiene en RTVE Play”, explica.

Pero si hay un regreso que ha despertado auténtica expectación entre los seguidores más fieles es el de la cucaña, una de las pruebas más recordadas y solicitadas por el público desde hace años.

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El secreto de un éxito que no entiende de generaciones

Durante la presentación de la nueva temporada, Ramón también habló sobre las claves que mantienen vivo al formato tres décadas después de su estreno.

Para el presentador no hay ningún misterio. “El formato es tan redondo que sigue enganchando a los chavales igual que hace treinta años. Esa es la magia del Grand Prix”, afirma convencido.

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Y es que el concurso ha conseguido algo que pocos programas pueden decir hoy en día: reunir delante del televisor a toda la familia. Incluso en plena era de los móviles y las plataformas digitales.

Lalachus, Ramón García, Gorka Rodríguez y la mascota del programa en la presentación de la nueva temporada de 'El Grand Prix del Verano'. (Daniel González / Infobae)

“Es el único programa con el que la gente deja el móvil a un lado. Eso hoy no pasa con casi nada. El Grand Prix consigue que pequeños, mayores y abuelos compartan dos horas de diversión”, asegura con orgullo.

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Aunque es una de las caras más queridas del programa, Ramón García mantiene una curiosa norma desde hace años: no acudir a los pueblos participantes antes del concurso.

El motivo no es otro que evitar cualquier sensación de favoritismo. “Siempre me llaman para dar el pregón o participar en alguna fiesta, pero si fuera a uno tendría que ir a todos y no tendría vida. Preferí no hacer diferencias”, explica entre risas.

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La excepción ha sido Yepes, donde se celebró la presentación oficial de esta edición al tratarse del municipio ganador del año pasado y por ser un acto organizado por RTVE.

“Este programa me da la vida”

Después de tantos años al frente del formato, Ramón García no esconde el enorme cariño que siente por un concurso que forma parte de su propia historia profesional.

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“El Grand Prix es la gasolina súper que me llena el depósito para todo el año. Me da la vida”, confiesa con total sinceridad.

Para él, pocas cosas igualan la satisfacción de comprobar cómo un programa de entretenimiento sigue siendo capaz de unir a millones de personas frente al televisor. “Me ha dejado comprobar que la tele puede ser muy divertida y que, si se hace con pasión, lo es mucho más. Entretenimiento puro. En estos tiempos, tener una ventanita para reírte con tu familia durante dos horas y media me parece el mejor antídoto que hay”, asegura.

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Ramón García, presentador de 'El Grand Prix del Verano’ Alberto Ortega / Europa Press (Foto de ARCHIVO)

Con un nuevo horario, el esperado regreso de la cucaña y el entusiasmo intacto de Ramón García, El Grand Prix vuelve dispuesto a conquistar otro verano más. Y el veterano presentador tiene claro cuál es la clave de su éxito: “Muchísimos formatos no funcionan, pero este siempre encuentra la forma de conectar con la gente. Solo puedo dar las gracias por todo el cariño que sigue recibiendo”.