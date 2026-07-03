Manu Sánchez celebra la victoria de España con un dardo político: “Hitler era más austriaco que perder 3-0 contra España”

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (TVE)

La contundente victoria de la selección española frente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 no solo se celebró sobre el terreno de juego. También fue la protagonista del arranque de El perro andaluz, el programa de Manu Sánchez, que este martes vivió una emisión muy especial al emitirse por primera vez en directo desde el Cartuja Center de Sevilla, justo después del encuentro disputado por ‘La Roja’.

El humorista aprovechó el triunfo por 3-0 para construir un monólogo repleto de referencias a la actualidad política, la historia y el fútbol, fiel al estilo que caracteriza al formato de TVE. Nada más comenzar lanzó una de las frases que más repercusión ha tenido en redes sociales.

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“Hitler era más austriaco que perder 3 a 0 contra España”, bromeó, haciendo referencia al origen austriaco del dictador nazi y al resultado conseguido por el combinado nacional.

Oyarzabal tras marcar gol ante Austria. Europa Press

“Mala racha para ser facha”

A partir de ahí, Manu Sánchez enlazó el partido con una reflexión sobre el sentimiento de pertenencia que despierta la selección española. El presentador diferenció entre “España” y “‘el España’”, asegurando que ambas expresiones representan realidades muy distintas.

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“Con España tendríamos que discutir de política, de apropiación cultural, de la bandera o de memoria histórica. Con ‘el España’, cuelga la bandera hasta el más comunista y el más facha anima sin problema a la Roja”, afirmó ante los aplausos del público.

El humorista continuó repasando los resultados que ha dejado el Mundial hasta ahora y volvió a utilizar el contexto deportivo para lanzar un nuevo mensaje político.

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“Alemania, eliminada. Austria, tierra del Führer, también. Italia ni siquiera lo juega. Qué Mundial más malo están echando algunos... Mala racha para ser facha”, ironizó, una de las frases más celebradas de toda la intervención.

El humorista Manu Sánchez. (Foto: Canal Sur)

Sánchez también puso en valor la diversidad de la selección española actual, destacando que figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Fabián Ruiz o Mikel Oyarzabal representan una España diversa y plural.

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El monólogo también dejó espacio para otras referencias históricas. El presentador recordó la época del imperio español con una ocurrencia muy aplaudida por el público. “España llegó a ser un imperio donde no se ponía el sol. Ahí entiendo yo que fue cuando España tuvo que inventar las persianas”, comentó antes de enlazar esa imagen con la actualidad política.

“Ahora que algunos pretenden volver a ponernos cara al sol, persianazo de los gordos para que no vuelvan los tiempos oscuros”, añadió. Para cerrar su intervención, Manu Sánchez volvió a reivindicar su visión de España desde una perspectiva andalucista y federalista, defendiendo una convivencia basada en la pluralidad y utilizando el humor como hilo conductor de todo su discurso.

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Manu Sánchez en una imagen de archivo. (EFE/Sergio Pérez)

La emisión de El perro andaluz llegó impulsada por el excelente dato de audiencia cosechado por el partido del Mundial, convirtiéndose previsiblemente en una de las entregas más vistas del programa desde su estreno. Además del análisis político y social habitual del espacio, el humorista aprovechó el gran seguimiento del encuentro para convertir la victoria de España sobre Austria en el eje de un monólogo que, una vez más, no dejó indiferente a nadie y volvió a demostrar que el fútbol también puede ser un punto de partida para reflexionar, con ironía, sobre la actualidad.