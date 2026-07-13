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Doble homicidio en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla: un interno mata presuntamente a otros dos

Un funcionario encontró al presunto autor junto a los dos cuerpos en su celda

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Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
(Foto de ARCHIVO) Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. (CSIF PRISIONES SEVILLA)

El sindicato de instituciones penitenciarias ACAIP-UGT ha informado de un doble homicidio en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla (Andalucía). Según ha contado la organización en sus redes sociales, un interno habría acabado con la vida de sus dos compañeros de celda.

El sindicato ha explicado que fue un funcionario el que halló los cuerpos durante una ronda nocturna. Según han especificado a EFE, al entrar en la celda del implicado, vio a uno de sus compañeros muerto y a otro gravemente herido. El funcionario activó “de inmediato” el dispositivo de emergencia del centro, dando aviso al resto del personal y a los servicios médicos.

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Según pudieron certificar los sanitarios, el primer hombre había fallecido asfixiado, mientras que el segundo presentaba gravísimas lesiones en la cabeza, que terminaron siendo mortales. Los médicos intentaron reanimar al herido, sin éxito. El autor de los hechos fue trasladado al módulo de pacientes agudos.

Hasta el centro se desplazaron agentes de la Policía Científica, Policía Judicial, autoridad judicial, personal forense, 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.

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La “crítica situación” de la salud mental en las prisiones

Desde ACAIP-UGT, consideran que este episodio “vuelve a evidenciar la crítica situación de la salud mental en prisión”. La organización reconoce “la profesionalidad y la rápida actuación de los trabajadores ante una situación de enorme gravedad”, pero denuncia “la falta de recursos, el grave déficit de personal sanitario y unas plantillas que no responden a la realidad actual de los centros penitenciarios”.

“Desde ACAIP-UGT exigimos reforzar la atención en salud mental, actualizar las RPT y dotar a las prisiones de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la seguridad de trabajadores e internos”, concluyen en un comunicado en sus redes sociales.

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