Cómo hacer helado de menta, una receta que levanta odios y pasiones y que es facilísima de preparar en casa

Receta de helado de menta con pepitas de chocolate (Magnific)

Es, sin duda, el más polémico de los sabores dentro del universo heladero. O lo amas o lo odias. El helado de menta, habitualmente acompañado de virutas o pepitas de chocolate, es una opción común en las vitrinas de las heladerías en ciudades y pueblos costeros.

Aunque su elaboración suele conllevar ingredientes artificiales, lo cierto es que podemos preparar esta receta helada en casa sin grandes problemas, utilizando hojas de menta fresca con las que infusionaremos la nata y la leche. Eso sí, no conseguiremos ese clásico tono verde tan propio de este helado sin un colorante que la proporcione. Una receta fácil que puedes preparar sin heladera y que es perfecta para endulzar una tarde de verano.

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Receta de helado de menta y chocolate

Este helado se elabora infusionando menta fresca en nata y leche, y se mezcla con una base de yemas y azúcar. No se requiere máquina de helados: el secreto está en batir varias veces durante el congelado para lograr una textura cremosa. Al final, se añaden las pepitas de chocolate para ese contraste irresistible.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 20 minutos Preparación activa: 20 minutos Congelación: 4 horas (removiendo ocasionalmente)



Ingredientes

400 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)

200 ml de leche entera

1 manojo grande de menta fresca (20-30 hojas)

100 g de azúcar

4 yemas de huevo

80 g de pepitas de chocolate negro o trocitos de chocolate

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

Cómo hacer helado de menta y chocolate, paso a paso

Lava y seca la menta. Reserva unas hojas para decorar y el resto ponlo en un cazo con la leche y la nata. Calienta la mezcla a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Apaga y deja infusionar 20 minutos. Cuela la mezcla para retirar la menta, presionando bien para extraer el máximo aroma. En un bol, bate las yemas de huevo con el azúcar y la sal hasta que la mezcla blanquee. Añade poco a poco la nata y la leche infusionadas, batiendo para integrar. Vuelve a poner la mezcla en el cazo y calienta a fuego bajo, removiendo sin parar hasta que espese ligeramente (tipo natillas, nunca debe hervir). Retira del fuego y añade el extracto de vainilla si usas. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y pasa a un recipiente apto para congelador. Congela durante 4 horas, removiendo cada 30-40 minutos con un tenedor o varillas durante las 2 primeras horas para romper los cristales de hielo y lograr textura cremosa. Cuando la mezcla comience a estar cremosa, añade las pepitas de chocolate y mezcla bien. Antes de servir, deja reposar el helado 5 minutos fuera del congelador para que sea más fácil de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 6 bolas grandes o 4 copas generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 310 kcal

Grasas: 23 g

Proteínas: 4 g

Hidratos de carbono: 22 g

Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En el congelador, bien tapado, hasta 2 semanas. La textura es óptima los primeros 7 días. Si se endurece demasiado, dejar atemperar unos minutos antes de servir.

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