Los hombres del Paleolítico también tenían caja de herramientas: así viajaban los cazadores por Europa

El conjunto de herramientas hallado por los investigadores. (Journal of Paleolithic Archaeology

Antes del martillo, el destornillador o el taladro eléctrico, los seres humanos ya se manejaban con otro tipo de herramientas para sobrevivir y moldear su entorno. La piedra, los huesos o la madera les servían para desarrollar útiles con los que trabajar en su día a día que, al igual que hoy, transportaban en sus propias “cajas” de herramientas.

Un estudio del Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias encontró uno de estos estuches particulares enterrado en el yacimiento de Milovice IV. Los arqueólogos hallaron un conjunto de filos de diferentes tamaños enterrados en un mismo lugar. La posición en la que fueron encontrados sugiere que fueron guardados en un mismo contenedor, posiblemente de materiales orgánicos perecederos que se desintegraron por el tiempo.

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El descubrimiento, realizado en el año 2021, fue estudiado y publicado en la revista Journal of Paleolithical Archaeology en agosto de 2025.

Así era una ‘caja’ de herramientas paleolítica

Conjunto de herramientas hallado por los investigadores. (Journal of Paleolithic Archaeology)

Los arqueólogos encontraron en total 29 lascas de piedra descubiertas agrupadas, que datarían del Paleolítico Tardío, aproximadamente hace 30.000 años. El equipo responsable, encabezado por Dominik Chlachula y Martin Novák del Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias y Anna-Marie Marko de la Universidad de Hradec Králové, combinó una serie de análisis tecnológicos, tipológicos y funcionales, además de una reconstrucción detallada de la procedencia de los materiales para conocer la procedencia y uso de estas herramientas.

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Su estudio identificó una variedad de usos de las herramientas: seis de las piezas, por ejemplo, presentaban fracturas compatibles con su uso como proyectiles. Otras herramientas tenían señales de haber sido empleadas para cortar, raspar, taladrar o procesar materiales como madera y piel.

Los materiales utilizados en su construcción, además, procedían de diferentes entornos, de hasta 130 kilómetros de distancia de donde fueron encontrados. Esta evidencia sugiere que las herramientas fueron transportadas directamente o intercambiadas a través de redes de contacto. La diversidad de materias primas presentes refleja tanto la movilidad como los lazos de cooperación y redes sociales de los grupos humanos de aquella época.

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Los investigadores subrayan que el contexto del hallazgo —agrupados, alineados y con indicios de haber sido envueltos en un contenedor perecedero— refuerza la hipótesis de que se trata de equipamiento personal de un cazador en ruta, antes que de una ofrenda ritual o un simple depósito casual.

Sobre por qué fue abandonado el alijo, los autores tienen varias hipótesis que podrían explicar el misterio. Pudo deberse a una emergencia, como la huida de un peligro inminente; a la necesidad de viajar ligero o a un simple accidente durante un trayecto nocturno. Podría ser, igualmente, un depósito intencionado, y que aquél fuese el lugar idóneo para guardar o esconder las herramientas, que nunca fueron recuperadas por su propietario inicial.

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Los próximos estudios, ya en marcha, buscan analizar la composición química de los residuos hallados, así como ampliar la comparación con otros conjuntos similares en Europa Central, para determinar si la economía personal observada en Milovice IV era una práctica generalizada o específica de este entorno y comunidad.