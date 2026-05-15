Espana agencias

Los humanos del Paleolítico ya adaptaban su movilidad para sobrevivir a los terremotos

Guardar
Google icon

Tarragona, 15 may (EFE).- Los terremotos ya condicionaban la vida humana mucho antes de la aparición de las primeras ciudades o de las sociedades agrícolas, según un estudio internacional en el que ha participado el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA).

La investigación demuestra que los grupos de cazadores-recolectores que habitaban el yacimiento de Vale Boi, en el suroeste de Portugal, hace entre 30.000 y 24.000 años, ya desarrollaban estrategias complejas para convivir con una actividad sísmica extrema.

PUBLICIDAD

El estudio, publicado en la revista ‘Archaeological and Anthropological Sciences’ y liderado por Alvise Barbieri, investigador del Interdisciplinary Centre for Archaeology and the Evolution of Human Behaviour de la universidad del Algarve (Portugal), y Javier Sánchez Martínez, investigador del IPHES-CERCA, aporta una de las primeras evidencias conocidas de comportamientos de resiliencia frente a riesgos geológicos en sociedades paleolíticas.

La investigación se centra en el yacimiento de Vale Boi, un enclave excepcional situado en una zona tectónicamente activa del sur de la Península Ibérica.

PUBLICIDAD

Para reconstruir el impacto de los terremotos sobre este asentamiento costero, los investigadores combinaron datos arqueológicos, geológicos y cronológicos con técnicas de última generación, como la tomografía de resistividad eléctrica.

Los análisis han permitido identificar fallas y episodios de desprendimientos de rocas provocados por terremotos de magnitud superior a 5,7 Mw, que modificaron repetidamente el paisaje y afectaron las áreas ocupadas por los grupos humanos del Paleolítico superior.

A diferencia de otros contextos prehistóricos en los que las grandes catástrofes naturales provocaron largos períodos de abandono del territorio, las comunidades de Vale Boi continuaron ocupando este espacio adaptando su movilidad, el uso del territorio y sus redes sociales para reducir los riesgos asociados a la actividad sísmica.

La investigación revela que los grupos humanos respondieron a los episodios sísmicos modificando sus estrategias de movilidad y explotación del territorio.

En algunos momentos abandonaron temporalmente el yacimiento o redujeron la duración de las ocupaciones, mientras que en otros reorganizaron el uso del espacio para minimizar la exposición a los desprendimientos de roca.

El estudio del IPHEX tarraconense documenta también un cambio significativo en la dieta durante los períodos de mayor inestabilidad geológica.

Las comunidades de Vale Boi incrementaron notablemente la explotación de recursos marinos y costeros, una estrategia que probablemente les permitía diversificar las fuentes de alimento y reducir la dependencia de los recursos terrestres en momentos de incertidumbre ambiental.

Además, los períodos de intensa actividad sísmica coincidieron con un episodio climático extremo conocido como evento Heinrich 2, caracterizado por un enfriamiento severo.

“En estos contextos de crisis ambiental y geológica, los grupos humanos reforzaron sus redes sociales y las relaciones con comunidades más lejanas. Compartir información, contactos y recursos debió actuar como un mecanismo de amortiguación frente a situaciones de incertidumbre y riesgo”, explica Sánchez Martínez. EFE

1012190

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por agredir sexualmente a su sobrino de 12 años

Infobae

Martín pide a San Isidro que la derecha “se replantee” su postura sobre migración

Infobae

El PSOE destaca que lo importante de Sánchez no es cuánto gobierna, sino "para quién"

Infobae

El tiempo "invernal" pone en aviso amarillo a zonas de ocho comunidades, incluso por nieve

Infobae

Intervenidos 1.600 kilos de hachís custodiados con fusiles y granadas en Jerez (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026