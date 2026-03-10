España

Unos arqueólogos descubren un ‘paisaje funerario’ de 5.000 años de antigüedad en una granja: “Formaban el núcleo de rituales”

La teledetección revela túmulos neolíticos de 5.000 años bajo los campos de Bohemia

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un túmulo. (foto: Guard Archaeology)

Investigadores checos han descubierto que bajo los campos agrícolas de Bohemia, en la República Checa, se esconden túmulos funerarios neolíticos de hace más de 5.000 años. Gracias a la combinación de técnicas de teledetección, como análisis de patrones en los cultivos, fotografía aérea y estudios magnéticos del suelo, los arqueólogos han podido identificar y mapear monumentos que durante milenios permanecieron invisibles.

Estos túmulos alargados son típicos del período Neolítico europeo, aproximadamente entre 3.000 y 2.500 a.C., y se encuentran a menudo en las regiones centrales de Europa, formando parte de una red de monumentos funerarios que reflejaban las creencias y estructuras sociales de las primeras comunidades agrícolas.

“Las imágenes aéreas, especialmente las fotografías oblicuas, siguen siendo indispensables para reconocer los planos característicos de los túmulos largos”, han explicado los autores del estudio publicado en Archaeological Prospection.

El equipo internacional, liderado por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Wrocław (Polonia), en colaboración con las universidades de Pilsen, Hradec Králové y Praga, catalogó alrededor de 2.900 rasgos arqueológicos. Los hallazgos incluyen túmulos largos, monumentos circulares y otras estructuras ligadas a enterramientos, muchas de ellas invisibles a simple vista.

“La prospección magnética proporciona información crítica sobre su estructura interna, elementos constructivos y características asociadas, incluidos los pozos funerarios que de otro modo quedarían ocultos por extensas marcas de cultivo”, han detallado los investigadores.

“Núcleos de rituales duraderos”

Los túmulos alargados no eran solo lugares de enterramiento, sino auténticos anclajes rituales dentro del paisaje neolítico. “Las comunidades prehistóricas regresaban regularmente a estos lugares y los reutilizaban durante siglos. En este sentido, los túmulos largos neolíticos formaron los núcleos de rituales duraderos”, señalan los autores.

El estudio indica que estas prácticas rituales reflejan una complejidad social significativa, con tradiciones cuidadosamente estructuradas y un uso prolongado de los sitios a lo largo de generaciones.

La Guardia Civil interviene 2.500 piezas arqueológicas robadas en yacimientos de la provincia de Cáceres

Separación simbólica entre vivos y muertos

La investigación también reveló un patrón intencionado en la organización de los asentamientos neolíticos. Los cementerios se situaban a hasta 450 metros de los poblados, creando una barrera simbólica entre el mundo de los vivos y el de los muertos. “Hasta ahora, esta separación espacial se había planteado como teoría. La teledetección multimétodo la confirma, mostrando cómo las sociedades prehistóricas gestionaban su territorio y organizaban sus prácticas sociales”, han señalado los investigadores.

La integración de estudios aéreos, escaneo láser (LiDAR), magnetometría y análisis de cultivos ha permitido reconstruir la estructura interna, la posición y el uso del paisaje de los túmulos. Los expertos han destacado que la interpretación de estos hallazgos no depende de un único método, sino de la combinación sistemática de técnicas complementarias. “Su detección e interpretación han cambiado el diagnóstico de los paisajes arqueológicos, incluso en zonas donde la agricultura intensiva parecía haber borrado todos los rastros del pasado”, han apuntado.

Imagen aérea de una granja.
Imagen aérea de una granja. (EFE/ Jesús Diges)

Una ventana al Neolítico europeo

Estos descubrimientos ofrecen una nueva visión del Neolítico en Europa Central, mostrando cómo las comunidades agrícolas organizaban su espacio, realizaban rituales y mantenían vínculos simbólicos con los muertos. “En el caso de los túmulos largos de Bohemia, la teledetección revela un paisaje estructurado por una división conceptual persistente entre el reino de los vivos y el de los muertos, una división que se mantuvo y renegoció a lo largo de milenios”, han concluido los investigadores.

Temas Relacionados

ArqueologíaSucesosExcavaciones ArqueológicasCienciaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Hannah Montana vuelve a los cines españoles 17 años después: cuándo y cómo comprar las entradas

La ficción cumple 20 años este 2026, y para celebrarlo, la película regresa a la gran pantalla por tiempo limitado

Hannah Montana vuelve a los

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

El sector asegura que hay “necesidad de donantes”, pero la compensación que se puede pagar por las “molestias” sigue sin subir a pesar de que los gastos de producción para los laboratorios han crecido

Los precios del mercado del

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Según el primer informe de la CIAF, a las 19:43:29 horas del 18 de enero se registró una desconexión eléctrica en el motor del tren Iryo, y 15 segundos después, la caja del Alvia dejó de almacenar datos

Las cajas negras revelan que

Jessica Goicoechea gana el juicio a River Viiperi tras denunciarlo por violencia de género hace seis años: “Por fin la verdad ha salido a la luz”

La modelo ha emitido un comunicado en sus redes sociales rompiendo su silencio: “Elegí callar durante todo este tiempo”

Jessica Goicoechea gana el juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los precios del mercado del

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

ECONOMÍA

Si aún tienes un décimo

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

DEPORTES

Newcastle - FC Barcelona, en

Newcastle - FC Barcelona, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells