Este árbol invasor está cargándose la flora y fauna local: en los años 60 fue el más plantado en España y ahora concentra 7.800 hectáreas

Un árbol de eucalipto exhibe su tronco de corteza multicolor que se desprende (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paisaje del noroeste de la península ibérica ha sufrido una de las transformaciones más drásticas y rápidas de su historia reciente. En el corazón de esta metamorfosis ecológica se encuentra el eucalipto, un género forestal introducido que comenzó un vertiginoso ascenso hace décadas. Según el Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF) de Portugal, el rápido aumento de las áreas de eucaliptal ya era una realidad palpable en la década de 1960. Aquella fiebre forestal, motivada por el veloz crecimiento de este árbol de origen australiano y su gran utilidad industrial, se extendió con fuerza por toda la península, alterando de forma masiva amplias regiones de nuestro territorio.

Hoy en día, el impacto ambiental de esta propagación descontrolada es severo. Tal como describe Greenpeace, el Eucalyptus globulus tiene una facilidad asombrosa para dispersarse fuera de los límites de las parcelas de cultivo. Así, se ha observado cómo esta especie coloniza con éxito nuevos espacios, especialmente tras los incendios forestales, y altera profundamente la composición química del suelo, los recursos hídricos y la biodiversidad autóctona.

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El problema es de tal magnitud que el Comité Científico de Flora y Fauna Silvestre recomendó en 2017 catalogar el eucalipto como “especie exótica invasora”; sin embargo, la enorme relevancia económica de la industria papelera ha hecho que la administración forestal evitase esta designación, obviando la evidencia científica. El resultado es una “eucaliptosis” que ya asfixia el norte peninsular, acumulando unas 7.840 hectáreas de eucalipto dentro de espacios naturales legalmente protegidos en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Una culebrera europea del Parque Nacional de Fragas do Eume (Turismo Galicia)

El colapso de la avifauna autóctona

El mayor problema de su expansión se lo ha llevado la fauna local, y muy especialmente las aves forestales, que han visto cómo sus áreas se van reduciendo poco a poco. Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha sacado a la luz algunos datos demoledores tras analizar de cerca la avifauna en el Parque Natural de las Fragas do Eume. Mientras que las parcelas de bosque caducifolio nativo albergan una media de 9,07 especies de aves y 13,89 individuos por punto de muestreo, en las plantaciones de eucalipto la riqueza desciende a 5,00 especies y la abundancia se desploma a solo 6,85 aves.

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En este análisis también se ha determinado que los eucaliptos jóvenes e incluso los maduros no sirven como sustitutos de los árboles nativos viejos. Al talarse a edades tempranas para la producción de celulosa, estas masas carecen de cavidades naturales indispensables para el refugio y reproducción de aves nidificadoras. Además, la alarmante escasez de artrópodos e insectos asociados al eucalipto fuera de su entorno natural priva a los pájaros insectívoros de proteínas cruciales durante la época de cría.

Así, las especies dependientes de árboles maduros, como el trepador azul (Sitta europaea), el agateador común (Certhia brachydactyla) y el carbonero moñudo (Lophophanes cristatus), ven cómo su presencia se reduce drásticamente o colapsa ante el avance del eucaliptal. Dado que las aves ocupan un nivel trófico alto, su declive amenaza con provocar efectos en cascada en todo el ecosistema.

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Área de estudio y puntos de muestreo en 160 puntos dentro de los límites del Parque Natural (Universidad de Santiago de Compostela)

La insaciable maquinaria de la celulosa de Altri

Detrás de esta pérdida de biodiversidad se esconde una gigantesca maquinaria económica. De acuerdo con el Informe de la Cadena Forestal Madera 2025 de Galicia, la actividad maderera en la comunidad autónoma alcanzó en 2025 un volumen total de cortas de 10,77 millones de metros cúbicos, evidenciando el enorme peso de la propiedad privada en el territorio.

De esta inmensa cantidad, el Eucalyptus spp. concentró el claro predominio con 5,61 millones de m³, lo que representa más de la mitad de todos los aprovechamientos forestales gallegos. La provincia de A Coruña lidera de forma absoluta esta explotación maderera con 3,38 millones de m³ anuales, impulsada por la fuerte demanda de las fábricas de pasta de papel y tableros.

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Esta insaciable demanda industrial amenaza con intensificarse aún más con proyectos como la planta de celulosa GAMA de la empresa Altri en Lugo. Dicho proyecto requerirá anualmente en su primera fase 1,2 millones de m³ de madera de eucalipto, una cifra que se duplicará hasta los 2,28 millones de m³ una vez que la factoría opere a pleno rendimiento, ejerciendo una presión aún mayor sobre las masas forestales de la región.

Un río en el Parque Natural de las Fragas do Eume (Patrimonio Natural Galicia)

¿Qué se puede hacer para frenar su crecimiento?

Ante este panorama, la legislación europea exige límites claros. La “Directiva Aves de la UE 2009/147” establece que los Estados miembros tienen la responsabilidad común de conservar y restaurar una superficie suficiente de hábitats para frenar la rápida regresión que sufren las poblaciones de aves silvestres en el continente.

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Así, el artículo 11 de esta directiva europea insta expresamente a evitar que la introducción de especies no autóctonas de aves perjudique a la flora y fauna locales. Para cumplir con la ley y salvar el norte peninsular, los científicos de la USC proponen medidas prácticas de gestión, como dejar “franjas de retención” (zonas de bosque nativo sin tocar entre los eucaliptos) para que crezcan arbustos silvestres y árboles de verdad donde los pájaros puedan refugiarse.

Además, Greenpeace insiste en que urge prorrogar y ampliar las moratorias (las prohibiciones temporales de plantar nuevos eucaliptos) que actualmente existen en Galicia y Bizkaia, y que caducan a finales de 2025. De este modo se podría evitar que esta mancha verde siga devorando los últimos refugios de nuestra naturaleza.

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