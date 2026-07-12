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Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

La albiceleste selló la victoria en la prórroga y ya mira a las semifinales del Mundial, donde se enfrentará a Inglaterra

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2 - ES

Argentina camina por el filo en este Mundial. Al borde del precipicio desde que pasó de la fase de grupos. Una angustia tras otra para seguir avanzando. Sobrevive, que no es poco. Ante Suiza volvió a firmar un partido agónico, donde consiguió esquivar la bala por los pelos. En la prórroga y con dos goles in extremis para sellar un marcador por 3-1, que está muy lejos de reflejar lo que fue el encuentro. Esta vez fue Julián quien salvó al equipo ante una Suiza que cayó con honores y en la orilla a pesar de jugar 50 minutos con uno menos.

Los de Scaloni parecen haber encontrado en el precipicio su fórmula del éxito. Es en esos momentos agónicos, cuando todo parece perdido, donde se hacen fuertes. Abonados a la épica sellaron la victoria ante Cabo Verde, Egipto y una Suiza con 10. En esa presión surfea la albiceleste las mejores olas. En el partido de cuartos no cambió la dinámica. Lo que comenzó con un David contra Goliat, rápidamente se convirtió en un duelo de iguales, con una Suiza respondona que no se iba a dejar amedrentar por rival que tenían enfrente. Ni siquiera tras el primer mazazo de Argentina.

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Tan solo diez minutos después de iniciar el duelo, Mac Allister abrió el marcador con un gran remate de cabeza tras un centro desde el córner de Messi. Después de todos los sofocos, al fin un partido que empezaba de cara para la albiceleste. Suiza tampoco empujó por demasiado por igualar el resultado. Les faltó ese descaro que les sobra a los argentinos. Solo una ocasión amenazó esa ventaja, pero el Dibu se hizo grande bajo palos para evitar que las tablas llegaran de nuevo al marcador.

Mundial 2026 - Agentina - Suiza
Los jugadores de Argentina celebrando el gol de Julián Álvarez (AP Photo/Charlie Riedel)

Argentina optó por los pelotazos largos de Dibu Martínez, reflejo de la falta de claridad en su juego. Tras el descanso, el equipo perdió iniciativa y retrocedió en el campo. Mientras la afición mantenía la esperanza en las gradas, el equipo mostraba dificultades para sostenerse. El encuentro se volvía cada vez más cuesta arriba, hasta que Ndoye igualó el marcador con una jugada combinada por la izquierda que terminó en un disparo cruzado. Suiza empezó a avanzar y Argentina quedaba en una situación comprometida.

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Suiza con 10 y Argentina abonada a la épica

Por suerte para ella, Suiza se quedó con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo, después de que el VAR corrigiera una tarjeta amarilla a Paredes y señalara una simulación del delantero suizo cerca del banquillo. Esa acción le costó la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la expulsión apenas cinco minutos después del 1-1. La vida sonreía a Argentina, que, en superioridad numérica sobre el terreno, tenía claro que no podía dejar pasar esa oportunidad.

Los jugadores de Argentina celebrando el pase a semifinales del Mundial (REUTERS/Albert Gea)
Los jugadores de Argentina celebrando el pase a semifinales del Mundial (REUTERS/Albert Gea)

Con un jugador más, Scaloni decidió reunir a Lautaro, quien reemplazó a Rodrigo de Paul, junto a Julián Álvarez y Messi en ataque. A partir de ese momento, la albiceleste volvió a dominar el duelo, mientras Suiza achicaba aguas y trata de aguantar como podía. Mac Allister tuvo una oportunidad de cabeza, Messi probó desde fuera del área y Kobel intervino ante un remate de Lisandro. Solo en ese tramo, el equipo argentino logró imponer condiciones en el estadio de Kansas City. No pudieron evitar la prórroga y los penaltis estuvieron cerca de decidir el ganador del partido, pero un misil liberador de Julián les valió el pase a semifinales del Mundial. Lautaro sentenció el duelo. Ahora, ya miran a Inglaterra, su último rival a batir antes de la gran final.

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