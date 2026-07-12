La colaboradora de ‘Malas Lenguas’ Marta Gómez Montero abandona el plató con Cintora en pleno directo: “Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar”

Marta Gómez Montero y Jesús Cintora, este sábado en 'Malas Lenguas Noche'.

Un extracto de la noche televisiva de este sábado está generando impacto a esta hora, principalmente preocupación. Malas Lenguas (TVE) se encontraba en plena tertulia acerca de la controversia levantada por Alberto Núñez Feijóo a cuenta del absentismo laboral, cuando Jesús Cintora dio la palabra a la colaboradora y también periodista Marta Gómez Montero, que cortó al presentador: “No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más”, dijo ya entre lágrimas.

Con la voz quebrada, Gómez Montero trató de continuar: “Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba -de Gabriel García Márquez-. Ella, la mujer, le pregunta al final: ¿qué vamos a comer? ‘Mierda’, dice el protagonista. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”, momento en el que se levanta de la mesa. El presentador pregunta “qué te pasa Marta” y una vez ha abandonado el plató, zanja el momento con un “ha decidido irse... ella sabrá, ella sabrá, ella sabrá”, antes de dar la palabra a otra colaboradora, la periodista Esther Palomera, para que continúe el debate. Ella no puede hacer como si nada hubiera pasado y antepone un “esto no es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí”.

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“No bastan disculpas en privado”

Ya minutos después, el corte del vídeo comenzó a tener gran difusión en redes sociales, estallando este domingo, cuando se ha pronunciado hasta el presidente de RTVE, José Pablo López, en la red social X: “Querida Marta Gómez Montero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados”.

Antes que López lo había hecho el propio Cintora, también en X: “En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas".

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Todo lo demás son especulaciones. Por ahora, ninguno de los protagonistas ha explicitado lo ocurrido, se trate de un hecho puntual o, como desliza Gómez Montero, un cúmulo de ellos. Usuarios comparten otros momentos del programa, como uno reciente en el que Cintora acusa a su colaboradora de lanzar “bulos”.

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'. (RTVE)

“Esto es la televisión de Pedro Sánchez”

Otro rostro habitual de TVE, este consultor, también colaborador, Euprepio Padula, es una de las voces públicas que se ha pronunciado sobre lo ocurrido: “No vi el programa de ayer y, por tanto, no puedo opinar sobre lo sucedido ni sobre las circunstancias que llevaron a Marta Gómez Montero a abandonar el plató. Lo único que puedo decir es que he tenido la oportunidad de trabajar con ella y sé lo exigente, comprometida y profesional que es. Precisamente por eso, cuando un profesional llega al punto de tener que dejar un plató en directo, creo que merece, antes que el juicio precipitado, un mínimo de respeto y de humanidad. Ojalá esté bien. Eso es, al final, lo verdaderamente importante. La empatía es lo más importante en un momentos como este”.

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La escritora y periodista Pilar Eyre también ha aportado su punto de vista en redes: A propósito de lo de Marta Gómez Montero, tengo que decir que las voces masculinas siempre se imponen a las femeninas en un plató por su propia tesitura. Y te ves gritando para competir o esperando que el presentador te dé paso… y si esto no ocurre, te enfadas, como es natural".

Pero el suceso ha alcanzado ya la política. El PP ha querido mostrar su solidaridad con la periodista, señalando al Gobierno: “Esto es en lo que se ha convertido la televisión pública de Pedro Sánchez. No hay derecho al trato que ha recibido por parte de Cintora”.

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Esto es en lo que se ha convertido la televisión pública de Pedro Sánchez. No hay derecho al trato que ha recibido @martagmontero por parte de Cintora en #MalasLenguasN . pic.twitter.com/G7r6TzMVzK — Partido Popular (@ppopular) July 12, 2026

Gómez Montero, analista de larga trayectoria -“más horas en el Congreso y de campaña que en casa”, se puede leer en su perfil en X-, es habitual o lo ha sido además de ESdiario, Antena 3, Telemadrid, Onda Madrid o TreceTV.