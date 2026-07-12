El último capítulo de la macrocelulosa de Altri

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 12 jul (EFE).- Más de cuatro años después de que Altri anunciase, en abril de 2022, su intención de ubicar una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas (Lugo) falta mínimo un capítulo, pues tras el archivo del expediente cabe recurso y partidos y la plataforma que abanderó la contestación social están vigilantes.

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A Greenfiber, sociedad promotora participada en un 75 % por la multinacional lusa y en un 25 % por la española Smarttia, se le contestó esta semana desde la Xunta que 'Gama' no puede ser porque una fábrica así, si no se enchufa, no logra funcionar y la conexión a la subestación quedó fuera de la planificación energética hasta 2030 del Gobierno, con lo cual no se puede garantizar conexión a la red.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está tramitando esa planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030, todo va ya "muy avanzado", como ha declarado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y se prevé que el documento sea aprobado por el Consejo de Ministros antes de finalizar el presente año, tras pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por el Congreso.

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La Xunta anunció el último febrero el inicio del proceso para archivar el proyecto de Altri justo en cuanto se conoció que no existía la conexión, pero Greenfiber en el tiempo habilitado para ello presentó alegaciones en las que, en suma, propuso recurrir a la cogeneración para abastecer de energía a su futura factoría y así no depender de la red eléctrica exterior.

El Ejecutivo gallego ha considerado ahora que eso es "inviable", así como que las argumentaciones no son "adecuadas" o "suficientes" para poder seguir adelante, de modo que esa exclusión sí es un factor clave para archivar al no ver realista la autosuficiencia pretendida.

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Lorenzana, en declaraciones a la prensa, ha indicado que "(las alegaciones) no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente" y ha añadido que la favorable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene una caducidad de cuatro años y uno ya ha pasado, por lo que el plan "no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante".

Ulloa Viva, con todo, está pendiente de ese mes que hay de margen para la interposición del recurso de reposición contencioso-administrativo, razón por la que a través de un comunicado han explicado que "no podemos estar completamente satisfechos porque de nuevo tenemos delante un plazo".

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Son seis las manifestaciones masivas celebradas, han detallado en esa nota, en la que afean además que el título de esta última entrega sea que "no tienen electricidad" porque con lo que no cuentan es con "licencia social por ser un proyecto malo".

"Que lo entierren por incompatible con la vida", reclaman al Gobierno gallego e instan a Altri "a no insistir" porque la tierra, que es Galicia, va a ser "defendida hasta las últimas consecuencias".

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"Seguimos vigilantes", han expresado desde este movimiento a través de ese escrito, y eso mismo han advertido también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, al comentar que "pueden intentar resucitarlo" y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha dicho que el presidente Alfonso Rueda "no entierra Altri por convicción; la entierra porque no le queda otra" y falta ese "cabo suelto", de manera que "nuestra obligación es vigilar".

El proyecto Gama pretendía levantar en suelo gallego una planta que produciría 200.000 toneladas anuales de lyocell, una fibra textil elaborada a partir de celulosa y la Xunta declaró proyecto industrial estratégico.

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En 2022, el Parlamento gallego llegó a aprobar por unanimidad una proposición no de ley del PP que pedía la instalación de la factoría verde de fibras textiles ecológicas. Y esa conformidad no duró mucho.

La posible instalación provocó una intensa presión social, por los impactos que podría tener 'Gama' tanto en la comarca de Ulloa como en el río Ulla y la ría donde desemboca, la de Arousa, en la que hay una enorme producción marisquera. EFE

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