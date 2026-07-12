Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid.

Colmenar de Oreja es el pueblo más barato de la Comunidad de Madrid para comprar una vivienda, con un precio medio de 1.199 euros por metro cuadrado a febrero de 2026, según el portal inmobiliario Idealista. La cifra contrasta con los más de 6.000 euros por metro cuadrado que registra la capital.

El municipio, con algo más de 9.000 habitantes, se asienta en la comarca de Las Vegas, a 51 kilómetros por carretera de Madrid. Cuenta con servicios básicos, centros educativos, comercios locales y una Plaza Mayor con soportales que figura entre las más representativas de la región.

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Los precios varían según el tipo de inmueble y su estado. Un piso de 80 metros cuadrados tiene un coste aproximado de 96.000 euros al precio medio del municipio. Una casa con patio en el casco urbano, cerca de la Plaza Mayor, ronda los 200.000 euros, mientras que un chalet con jardín y piscina en las afueras puede superar los 350.000 euros, según datos del portal Kelify. La plataforma de valoración Urbalia estima que la vivienda media del municipio, de unos 196 metros cuadrados, tiene un precio de alrededor de 293.000 euros.

Vista panorámica de Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid. (Europa Press)

Sin conexión por tren

El mercado local registra actualmente unas 78 propiedades activas en venta, con un precio mínimo de 29.500 euros y un máximo de 779.000 euros, de acuerdo con datos de la plataforma BookInvex. La diferencia de precio entre una vivienda en buen estado y una que necesita reforma es de unos 696 euros por metro cuadrado, lo que equivale a unos 55.000 euros en un inmueble de 80 metros cuadrados.

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La distancia entre Colmenar de Oreja y el centro de Madrid es de 51 kilómetros por carretera. En coche, la ruta más habitual discurre por la Autovía del Este (A-3) hasta la salida de Arganda del Rey, con un tiempo de trayecto de unos 47 minutos en condiciones normales de tráfico. Existe también una ruta alternativa por la Autovía del Sur (A-4), con salida hacia Ciempozuelos y acceso posterior a través de Chinchón, con un tiempo similar.

Para quienes no disponen de vehículo propio, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid opera la línea de autobús 337 con salidas cada hora desde la estación de Conde de Casal. El trayecto dura aproximadamente una hora y cinco minutos. El municipio carece de conexión por tren, ya que su antigua estación lleva años fuera de servicio.

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Viviendas en Parla, en la Comunidad de Madrid. (Europa Press)

Cerca de Madrid, en Parla

Idealista recoge otros cuatro municipios con precios por debajo de los 1.600 euros por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid. El segundo más barato es Pelayos de la Presa, con 1.217 euros por metro cuadrado, localizado junto al pantano de San Juan. Le sigue Villa del Prado, en el suroeste madrileño, con 1.243 euros por metro cuadrado. Torrelaguna, en la sierra norte, registra un precio de 1.441 euros, y San Martín de Valdeiglesias cierra el grupo con 1.530 euros por metro cuadrado.

Todos estos municipios tienen en común su carácter rural, su escasa presión demográfica y su distancia respecto al área metropolitana, factores que los alejan de los precios que marcan los mercados de las ciudades más pobladas de la región. Para quienes prefieren permanecer dentro del área metropolitana, Parla es la opción más económica entre los 27 municipios que la integran, con un precio medio de 2.228 euros por metro cuadrado. Tiene conexión directa con Madrid por Cercanías y dispone de todos los servicios de una ciudad consolidada.

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El mercado de la capital registró en junio de 2026 un precio medio de 6.013 euros por metro cuadrado para la vivienda de segunda mano, según Idealista, lo que supone una subida del 6,6% respecto a junio de 2025. Los distritos más baratos de la ciudad son Villaverde, con 3.210 euros por metro cuadrado; Puente de Vallecas, con 3.391 euros; y Usera, con 3.603 euros. Incluso en estas zonas, el precio casi triplica el de Colmenar de Oreja.